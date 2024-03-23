2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Марокканские бани
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
8 часов
Групповая
Откройте для себя Шарджу
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля)
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
$59 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
8 авг в 14:00
$250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария23 марта 2024Все было отлично, спасибо
- ССтелла28 августа 2022Экскурсия у нас получилась практически индивидуальная. Кроме нас никого не было, поэтому гид спросил где бы мы хотели побывать, что
- ССнежа7 сентября 2021Невероятная и расслабляющая обстановка, очень уютное место для СПА процедур. Высоко обученный и вежливый персонал. Массаж очень профессионально сделан. Если хочется на день уйти от повседневной суеты и окунуться в сказку, провести время наедине - именно это место идеально подходит!
- ССлава15 июля 2021Все было замечтально
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии со скидками»
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