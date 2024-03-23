Экскурсии со скидками

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии со скидками» в Дубае на русском языке, цены от $59. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Марокканские бани
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Марокканские бани
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$375 за всё до 3 чел.
Откройте для себя Шарджу
На автобусе
4 отзыва
8 часов
Групповая
Откройте для себя Шарджу
Начало: Ваш отель (только Дубай, Шарджа и Аджман)
Расписание: суббота (время зависит от расположения отеля)
10 авг в 09:30
17 авг в 09:30
$59 за человека
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно, время отъезда зависит от расположения вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$362.50 за всё до 4 чел.
Дубай - жемчужина Востока
Пешая
На машине
8 часов
Водная прогулка
Дубай - жемчужина Востока
Начало: Из отеля или по договоренности с гостями
Расписание: Каждый день в 14:00
Сегодня в 14:00
8 авг в 14:00
$250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    23 марта 2024
    Марокканские бани
    Все было отлично, спасибо
  • С
    Стелла
    28 августа 2022
    Откройте для себя Шарджу
    Экскурсия у нас получилась практически индивидуальная. Кроме нас никого не было, поэтому гид спросил где бы мы хотели побывать, что
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    посмотреть в Шардже и показал нам все эти места. В городе много музеев, красивая набережная с парком, есть что посмотреть. Ехать недалеко. Длительность по факту в пределах 4-х часов. Нам понравилось.

  • С
    Снежа
    7 сентября 2021
    Марокканские бани
    Невероятная и расслабляющая обстановка, очень уютное место для СПА процедур. Высоко обученный и вежливый персонал. Массаж очень профессионально сделан. Если хочется на день уйти от повседневной суеты и окунуться в сказку, провести время наедине - именно это место идеально подходит!
  • С
    Слава
    15 июля 2021
    Откройте для себя Шарджу
    Все было замечтально

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии со скидками»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Марокканские бани
  2. Откройте для себя Шарджу
  3. Индивидуальная экскурсия по ночному Дубаю
  4. Дубай - жемчужина Востока
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в августе 2024
Сейчас в Дубае в категории "Экскурсии со скидками" можно забронировать 4 экскурсии от 59 до 375. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Экскурсии со скидками», 17 ⭐ отзывов, цены от $59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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