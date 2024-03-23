читать дальше посмотреть в Шардже и показал нам все эти места. В городе много музеев, красивая набережная с парком, есть что посмотреть. Ехать недалеко. Длительность по факту в пределах 4-х часов. Нам понравилось.

Экскурсия у нас получилась практически индивидуальная. Кроме нас никого не было, поэтому гид спросил где бы мы хотели побывать, что