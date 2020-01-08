Абу-Даби, который покорит вас!

Познавательное и насыщенное путешествие из Дубая в самый богатый и величественный Эмират

5
1 отзыв
Вы не просто влюбитесь в Абу-Даби, город всего самого-самого, но поймете, в чем уникальность Эмиратов.

В Деревне Наследия узнаете, какой была страна раньше.

«Погрузитесь» в золото роскошного Emirates Palace.

Увидите архитектурные чудеса от круглого здания до грандиозной мечети Шейха Зайда.

А я расскажу, какой путь проделали Эмираты и как живут их граждане.
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!
Абу-Даби, который покорит вас!

Что вас ожидает

Наследие, традиции и жизнь ОАЭ
Прежде чем отправиться в столицу Эмиратов, вы прикоснетесь к истокам страны в Heritage Village. Этот этнографический комплекс посвящен жизни людей до того, как в пустыне нашли нефть. Вы рассмотрите традиционные дома и ремесленные изделия арабов, а я расскажу о том, как простое поселение превратилось в роскошный мегаполис. Поговорим и о жизни в ОАЭ — о местных обычаях, привилегиях граждан, бизнесе и производстве. Здесь же полюбуемся видом на Персидский залив.

Достопримечательности Абу-Даби и их рекорды

С ветерком мы проедем мимо двух зданий-рекордсменов: футуристического круглого дома Aldar HQ и падающей башни Capital Gate с самым большим наклоном в мире. После вас ждут две наиболее впечатляющие достопримечательности Абу-Даби:

  • Отель Emirates Palace — новая резиденция шейха Халифы с традиционной арабской архитектурой. На стандартных турах путешественникам лишь дают время для фото у его ворот — вы же полюбуетесь интерьерами, в отделке которых использовали 2 тонны золота, и сможете попробовать кофе и мороженое с этим драгоценным металлом.
  • Мечеть шейха Зайда, которая заслуживает все присуждаемые ей титулы! Вы осмотрите это белоснежный символ ОАЭ снаружи и внутри: изящные минареты, купола из арабских сказок, мраморные стены с самоцветами и детали интерьера, которые стали самыми-самыми во всем мире. Я расскажу о рекордах Белой мечети, а также о проекте и его воплощении.

В конце встречи с потрясающим Абу-Даби вы увидите набережную Корниш — живописную озеленённую улицу, которая простирается вдоль морского побережья.

Организационные детали

  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае и после экскурсии отвезу обратно.
  • Транспортные расходы включены в стоимость (автомобиль с кондиционером Hyundai Elantra или Kia Optima).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Алан
Алан
В древних преданиях повествуют о сказочной стране под названием Объединенные Арабские Эмираты. Я буду рад приветствоать вас в этом чудесном месте мечты и грез. Мой стаж в сфере туризма 5 лет, а вот опыт работы гидом намного его превышает. Если вы желаете сделать ваш отдых познавательным, интересным, веселым и выгодным, то вы вы нашли нужного человека. Вам стоит всего лишь написать мне, а остальное за вас сделаю я — гости из многих стран остались довольны)
Задать вопрос

1 реальный отзыв

А
8 янв 2020
Очень понравилась Экскрусия, гид супер! Очень рекомендуем. )

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🙏Религиозные#Мечеть Шейха Зайда🗽Достопримечательности#Абу-Даби🐫Сафари

Еще несколько похожих предложений в Дубае

Навстречу чудесам Абу-Даби
4.7
19
$450
за 1 чел.
Навстречу чудесам Абу-Даби
Из Дубая в контрастную столицу — узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
ежедневно в 08:30
Из Дубая в Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
5
16
$350
за 1-4 чел.
Из Дубая в Абу-Даби
Обзорная автомобильная прогулка по столице ОАЭ
Вдохновляющий Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
4
2
230
$207
за 1-4 чел.
Вдохновляющий Абу-Даби
Посетить самый богатый город ОАЭ и увидеть его главные достопримечательности
Один день в сказочном Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
4.6
27
10ч
$300
за 1-3 чел.
Один день в сказочном Абу-Даби
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Индивидуальная экскурсия
$360
за 1-4 чел.
Из Дубая на самую высокую гору Эмиратов!
Жемчужная ферма, легендарная Джебель Джаис и самый длинный зиплайн в мире — автопутешествие
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
10ч
$250
за 1-5 чел.
Индивидуальная экскурсия Абу-Даби
Добро пожаловать в Абу-Даби - столицу ОАЭ
по договоренности. необходим свежий тест на COVID-19
В Абу-Даби с комфортом!
Индивидуальная экскурсия
4
5
350
$298
за 1-4 чел.
В Абу-Даби с комфортом!
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Магия вечернего Абу-Даби
Индивидуальная экскурсия
4.9
72
250
$200
за 1-4 чел.
Магия вечернего Абу-Даби
Познакомиться с «визитными карточками» города и погрузиться в его волшебную атмосферу
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
4.3
7
10ч
$100
за 1 чел.
Автомобильное путешествие по 6 эмиратам
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
во вторник, пятницу и воскресенье в 08:30
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Индивидуальная экскурсия
4.9
28
10ч
$200
за 1-3 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Абу-Даби — город мечты
Индивидуальная экскурсия
300
$255
за 1-4 чел.
Абу-Даби — город мечты
Посетить блистательную столицу страны и узнать о ней любопытные факты на автомобильной экскурсии
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
4.4
98
12ч
$80
за 1 чел.
Большое путешествие по шести Северным Эмиратам
Вы увидите шесть северных Эмиратов: Дубай, Шарджу, Аджман, Фуджайру, Рас-эль-Хайму и Умм-эль-Кайвайн
ВТ, ПТ, ВС: время в зависимости от расположения отеля

Алан проводит ещё 1 экскурсию

Дубай — все о «жемчужине мира»
Индивидуальная экскурсия
4.7
30
181
$163
за 1-4 чел.
Дубай — все о «жемчужине мира»
Изучить главные достопримечательности и прочувствовать жизнь ОАЭ на насыщенной автопрогулке
У нас ещё много экскурсий 😎 в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Дубае
🇦🇪