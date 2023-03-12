Возможно участие с детьми от 12 лет.
Всем участникам необходимо иметь с собой действующий загранпаспорт, паспорт РФ, полис ОМС/ДМС, QR-код.
Маршрут предполагает пешеходные прогулки. Возьмите с собой удобную одежду, спортивную обувь для прогулок по городу и пустыне и небольшой рюкзачок. Также не забудьте купальные принадлежности.
В стране особые правила в одежде для мужчин и женщин, просьба ознакомиться с ними заранее.
Внимание! Если выбранное вами время вылета будет отличаться от времени в программе, его необходимо согласовать до покупки авиабилетов.