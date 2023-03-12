Кажется, что в Объединённых Арабских Эмиратах всё шестизвёздочное! Приглашаем вас в этом убедиться в нашем путешествии вдоль Индийского океана. Мы покажем вам грандиозные современные постройки Дубая и проведём по его исторической части. Отвезём в пустыню, где вы познакомитесь с бытом её обитателей, прокатитесь на джипах по барханам и полюбуетесь невероятным закатом. Побываете в богатейших дворцах, посмотрите на старинные форты и даже успеете насладиться пляжным отдыхом.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Всем участникам необходимо иметь с собой действующий загранпаспорт, паспорт РФ, полис ОМС/ДМС, QR-код.

Маршрут предполагает пешеходные прогулки. Возьмите с собой удобную одежду, спортивную обувь для прогулок по городу и пустыне и небольшой рюкзачок. Также не забудьте купальные принадлежности.

В стране особые правила в одежде для мужчин и женщин, просьба ознакомиться с ними заранее.

Внимание! Если выбранное вами время вылета будет отличаться от времени в программе, его необходимо согласовать до покупки авиабилетов.