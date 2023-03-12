Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне

Восхититься роскошью дворцов и небоскрёбов, погостить у бедуинов и искупаться в океане

Описание
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Ответы на вопросы
Кажется, что в Объединённых Арабских Эмиратах всё шестизвёздочное! Приглашаем вас в этом убедиться в нашем путешествии вдоль Индийского океана. Мы покажем вам грандиозные современные постройки Дубая и проведём по его исторической части.

Отвезём в пустыню, где вы познакомитесь с бытом её обитателей, прокатитесь на джипах по барханам и полюбуетесь невероятным закатом.

Побываете в богатейших дворцах, посмотрите на старинные форты и даже успеете насладиться пляжным отдыхом.
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Арабская сказка: Дубай, Абу-Даби, отдых на пляже и день в пустыне
Ближайшие даты:
18
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.
Всем участникам необходимо иметь с собой действующий загранпаспорт, паспорт РФ, полис ОМС/ДМС, QR-код.
Маршрут предполагает пешеходные прогулки. Возьмите с собой удобную одежду, спортивную обувь для прогулок по городу и пустыне и небольшой рюкзачок. Также не забудьте купальные принадлежности.
В стране особые правила в одежде для мужчин и женщин, просьба ознакомиться с ними заранее.
Внимание! Если выбранное вами время вылета будет отличаться от времени в программе, его необходимо согласовать до покупки авиабилетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Дубай, аэропорт, 08:00
Завершение: Дубай, аэропорт, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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