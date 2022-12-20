Экскурсия в Абу-Даби — лучший способ познакомиться с историей всех Эмиратов, а также увидеть одно из красивейших зданий мира. В столице вы погуляете по острову Marina и набережной Corniche. В Деревне наследия узнаете, как и чем страна жила до нефтяного бума. Ощутите арабский колорит, по желанию прокатитесь на колесе обозрения и восхититесь уникальной мечетью Шейха Зайда.

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Описание

Что вас ожидает

Деревня наследия: жизнь и быт ОАЭ до нефти

Heritage Village — это типичная для арабских стран форма реконструкции своего прошлого. Такой комплекс есть в каждом из эмиратов, но в Абу-Даби вас ждет крупнейшая Деревня наследия, показывающая традиционную жизнь всех климатических зон страны.

Быт пустынных кочевников . В этой зоне вы осмотрите жилища бедуинов Аравийской пустыни: тент из шкур «аль-хадеера» и тент из ткани «баит аль-эвани», а также загоны для скота из веток. По желанию сфотографируетесь с верблюдами и попьете ароматный кофе.

. В этой зоне вы осмотрите жилища бедуинов Аравийской пустыни: тент из шкур «аль-хадеера» и тент из ткани «баит аль-эвани», а также загоны для скота из веток. По желанию сфотографируетесь с верблюдами и попьете ароматный кофе. Быт жителей горных районов . Как и из чего они строили дома, чтобы согреться зимой и сохранить прохладу летом? Вы узнаете об этом и о племени Аль-Шухух.

. Как и из чего они строили дома, чтобы согреться зимой и сохранить прохладу летом? Вы узнаете об этом и о племени Аль-Шухух. Быт жителей побережья — рыбаков и ловцов жемчуга. Поговорим об их промыслах, рассмотрим лодку дау и дом из веток, защищающий от ветров с Персидского залива.

Достопримечательности набережной Корниш

Исследуя эту часть столицы, вы также увидите 123-метровый флагшток с развевающимся флагом ОАЭ — выглядит грандиозно! Рядом не пропустим прекрасное здание Клуба Наследия Эмиратов — эта организация как раз строила Heritage Village. Рядом с торговым центром Marina Mall вы сможете прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться с высоты 60 метров всем Абу-Даби и его окрестностями.

В завершение дня мы, конечно, посетим мечеть Шейха Зайда. Белоснежные минареты, купола и арки, расписные колонны, резные своды, крупнейший в мире ковер, великолепная люстра, каллиграфическое оформление — это здание неповторимо и неописуемо.

Организационные детали