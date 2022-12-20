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Описание
Что вас ожидает
Деревня наследия: жизнь и быт ОАЭ до нефти
Heritage Village — это типичная для арабских стран форма реконструкции своего прошлого. Такой комплекс есть в каждом из эмиратов, но в Абу-Даби вас ждет крупнейшая Деревня наследия, показывающая традиционную жизнь всех климатических зон страны.
Быт пустынных кочевников. В этой зоне вы осмотрите жилища бедуинов Аравийской пустыни: тент из шкур «аль-хадеера» и тент из ткани «баит аль-эвани», а также загоны для скота из веток. По желанию сфотографируетесь с верблюдами и попьете ароматный кофе.
Быт жителей горных районов. Как и из чего они строили дома, чтобы согреться зимой и сохранить прохладу летом? Вы узнаете об этом и о племени Аль-Шухух.
Быт жителей побережья — рыбаков и ловцов жемчуга. Поговорим об их промыслах, рассмотрим лодку дау и дом из веток, защищающий от ветров с Персидского залива.
Достопримечательности набережной Корниш
Исследуя эту часть столицы, вы также увидите 123-метровый флагшток с развевающимся флагом ОАЭ — выглядит грандиозно! Рядом не пропустим прекрасное здание Клуба Наследия Эмиратов — эта организация как раз строила Heritage Village. Рядом с торговым центром Marina Mall вы сможете прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться с высоты 60 метров всем Абу-Даби и его окрестностями.
В завершение дня мы, конечно, посетим мечеть Шейха Зайда. Белоснежные минареты, купола и арки, расписные колонны, резные своды, крупнейший в мире ковер, великолепная люстра, каллиграфическое оформление — это здание неповторимо и неописуемо.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (это включено в стоимость). В машине для вас всегда есть прохладительные напитки и салфетки.
Я заберу вас у вашего отеля в Дубае и после экскурсии привезу обратно
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Вход в Деревню наследия в Абу-Даби свободный
Для посещения мечети Шейха Зайда девушкам обязательно нужно быть в длинной одежде и с покрытой головой
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ресепшене отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Дубае
Всем доброго дня! Меня зовут Дониёр, с 2012 года живу в Дубае, очень хорошо знаком с культурой и историей ОАЭ. Работаю с двумя другими гидами — каждый из готов провести вам незабываемую экскурсию, будете в восторге! Лучшие пляжи, небоскрёбы, достопримечательности, рынок золота и специй, Пальма Джумейра, отель Атлантис, аквапарки, Леголенд, Глобал Виладж, Парк цветов, Дубайская золотая рамка, Музей будущего, лучшие зоопарки мира — покажем и организуем всё!