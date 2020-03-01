Обзорные экскурсии в Дубае

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Исследовать культовые достопримечательности и посмотреть на город глазами местного жителя

Джавлон
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Джавлон – ваш гид
Дубай — одно из самых необычных мест на планете.

Он был когда-то небольшой рыбацкой деревушкой, а сейчас не перестает удивлять мир новейшими технологиями, искусственными островами и грандиозной архитектурой.

Я расскажу, как живут в Дубае местные и экспаты и что здесь можно и нельзя делать!
$200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле или в аэропорту
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Дубай для новичков
Дубай для новичков

Что вас ожидает

Дубай сквозь столетия
Мы начнем путешествие с исторического квартала Дейра, где вы увидите, каким был Дубай раньше, и раскроете причины его успеха. Следом погуляете по набережной канала Крик и впечатлитесь шикарной панорамой Старой и Новой частей города со смотровой площадки «Дубайской Рамки». А в районе Джумейра мы проедем по улице роскошных вилл и остановимся у первого символа города — отеля Бурдж-эль-Араб в виде паруса.

Пальмовый остров и «восточная Венеция»
В квартале «Дубайская Венеция» вы погуляете вдоль каналов, насладитесь романтической атмосферой и, по желанию, прокатитесь на традиционной лодочке «абра». Я покажу вам аллею Золотых лошадей и один из самых амбициозных проектов на Земле — искусственный остров Палм-Джумейра. Проехав по самой «пальме», вы попадете на полумесяц, укрывающий ее от волн. Именно здесь устраивают фотосессии известные на весь мир модели!

Дубай Молл и шоу фонтанов
В завершение мы заедем в самый большой торгово-развлекательный центр мира Дубай Молл, где вы сможете перекусить и немного перевести дух. После этого отправимся смотреть шоу фонтанов и фотографироваться на фоне высочайшего здания в мире Бурдж-Халифа.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты (посещение по желанию): смотровая площадка «Дубайской Рамки» — 15$, катание на лодке — 28$
  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков
Дубай для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле или в аэропорту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Джавлон
Джавлон
Меня зовут Джавлон. Я живу в Эмиратах с 2010 года, в сфере туризма работаю 6 лет. С радостью покажу вам главные достопримечательности и расскажу о законах и правилах этой прекрасной страны!
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