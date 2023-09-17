Марк — ваш гид в Дубае

Провёл экскурсии для 120 туристов

Я ушел с офисной работы, чтобы делать то, что люблю больше всего на свете — фотографировать потрясающих людей! Занимаюсь фотографией профессионально последние 5 лет и ни капли об этом не жалею. Фотографии из путешествий всегда особенные, а ловить эмоции счастливых гостей нашего города приносит мне большое удовольствие! Сегодня также работаю с командой гидов. Жду Вас в гости.

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