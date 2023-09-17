Соединить традиционный и современный Восток в одном кадре
Дубай — полотно контрастов, где динамичность прошита золотыми нитями восточной роскоши и неги. Я помогу запечатлеть харизму этого города и отразить ваши эмоции от свидания с ним в каждом кадре.
Поверьте, мы найдем идеальное место для вашей встречи — будь то величественные небоскрёбы, горячие пляжи или волшебные фонтаны.
Поверьте, мы найдем идеальное место для вашей встречи — будь то величественные небоскрёбы, горячие пляжи или волшебные фонтаны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы выберем одну из самых фотогеничных локаций:
Дейра — историческая часть Дубая. В уникальной атмосфере живописных каналов, узких улочек, мечетей, аутентичных рынков и песочных зданий мы создадим удивительные фотографии, похожие на иллюстрации к арабской сказке.
Дубай-Марина — современный район, расположенный вдоль искусственного канала. Он славится своими грандиозными небоскрёбами и атмосферой мегаполиса, опережающего время. Отличный выбор для стильных динамичных кадров.
Даунтаун Дубай — сердце города, где сливаются цифровая современность и восточная расслабленность. Главный центр притяжения — небоскрёб Бурдж-Халифа, а вокруг него — поющие фонтаны, шикарные торговые центры и культурные достопримечательности.
Организационные детали
- Локации можно изменить или дополнить с учётом ваших пожеланий
- В течение 1 недели вы получите более 30 обработанных фотографий без исходников на удобный вам облачный носитель
- Время для фотосессии обсуждается индивидуально, поскольку днём очень жарко, а вечером на некоторых локациях снимать поздно
Дополнительные расходы
- Трансфер до выбранной локации не входит в стоимость фотосессии
- Вход на некоторые локации платный: например, на пляж у отеля-парусника Бурдж-эль-Араб, в бассейн Sky View, на крышу небоскрёба. Цены зависят от сезона и уточняются у гида.
- В случае необходимости я помогу вам подобрать стилиста и визажиста. Цены у всех разные, поэтому эти услуги обговариваются с гидом отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 120 туристов
Я ушел с офисной работы, чтобы делать то, что люблю больше всего на свете — фотографировать потрясающих людей! Занимаюсь фотографией профессионально последние 5 лет и ни капли об этом не жалею. Фотографии из путешествий всегда особенные, а ловить эмоции счастливых гостей нашего города приносит мне большое удовольствие! Сегодня также работаю с командой гидов. Жду Вас в гости.
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