Мы с радостью проведем для Вас обзорную экскурсию ⛳ по самым интересным маршрутам, поможем проникнуться восточным духом и культурой Востока.

Из скромного города Дубай превратился в средоточие мирового бизнеса и туризма. Новейшие инженерные достижения соседствуют здесь с бескрайними просторами пустыни, теплым морем и прекрасными пляжами.

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Экскурсия по Дубаю - отличная возможность с головой окунуться в местный колорит ОАЭ и прекрасно провести время. Мы совершим прогулку 👣 по самым интересным и важным достопримечательностям уникального Дубая, зарядимся прекрасными эмоциями и поделимся с Вами интересными фактами о жизни в городе Будущего.

Маршрут - индивидуально подстраивается под туриста, вы можете заранее сообщить нам, что именно хотите увидеть и о чём узнать побольше.