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Индивидуальный тур по Дубаю

Badshah T.
Badshah T. – Гид из Дубая
Индивидуальный тур по Дубаю
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • $150 за экскурсию

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Индивидуальный тур по Дубаю
Индивидуальный тур по Дубаю

Что вы увидите

  • Единственный в мире 7* отель «Burj Al Arab» (Парус) – фото-стоп
  • Комплекс «Madinat Jumeirah» (Дубайская Венеция) - прогулка
  • Пальмовый остров - Palm Jumeirah, The Point
  • Прогулка по Dubai Marina
  • Сверкающие небоскребы на Sheikh Zayed Road - самой престижной улице Дубая
  • Музей Будущего - фото-стоп
  • Burj Khalifa
Мы с радостью проведем для Вас обзорную экскурсию ⛳ по самым интересным маршрутам, поможем проникнуться восточным духом и культурой Востока.
Из скромного города Дубай превратился в средоточие мирового бизнеса и туризма. Новейшие инженерные достижения соседствуют здесь с бескрайними просторами пустыни, теплым морем и прекрасными пляжами.
⠀⠀
Экскурсия по Дубаю - отличная возможность с головой окунуться в местный колорит ОАЭ и прекрасно провести время. Мы совершим прогулку 👣 по самым интересным и важным достопримечательностям уникального Дубая, зарядимся прекрасными эмоциями и поделимся с Вами интересными фактами о жизни в городе Будущего.
Маршрут - индивидуально подстраивается под туриста, вы можете заранее сообщить нам, что именно хотите увидеть и о чём узнать побольше.
Что входит
  • Трансфер
  • Русский гид
Что не входит
  • Питание
  • Билеты
Начало
🚩 Ваш
Место завершения
🏁 Ваш отель
Индивидуальный тур по Дубаю
Индивидуальный тур по Дубаю
Индивидуальный тур по Дубаю
Индивидуальный тур по Дубаю
Индивидуальный тур по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Badshah T.
Badshah T.
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