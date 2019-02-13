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Путь к сердцу города лежит через ваш желудок

Алина
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Алина – ваш гид
Хотите пообедать в любимом ресторане правителя Дубая? А перекусить в секретном уличном кафе ведущих «Орла и Решки»? Во время нашей кулинарной прогулки вы увидите совсем другой Дубай.

Тот, которым его знают местные жители, ведь один из лучших способов познакомиться с городом — попробовать его на вкус.

Мы посетим самые необычные точки уличной еды, попробуем шаурму и кебабы, морепродукты и десерты.

Рекомендую приходить очень голодными!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю

Что вас ожидает

На любой вкус
Дубай — не просто огромный мегаполис, этот город стал домом для представителей более 200 национальностей. Сумасшедший микс разнообразных кухонь мира сделал Дубай новой гастрономической столицей. Вездесущий Starbucks и изысканный Angelina, знаменитый лондонский Zuma, сиднейский Toko, «Адская Кухня» Гордона Рамзи — кажется, что здесь есть филиалы всех ведущих заведений мира. Но каков же на вкус сам Дубай? Сладостно-терпкий шафран, пряный кардамон, щепотка острого перца и обязательная лимонная нотка — таким этот город знают местные жители.

Обширное меню
Вы продегустируете национальные блюда Арабских Эмиратов, Индии, Йемена, Сирии и Пакистана. Узнаете, где в Дубае готовят лучшую шаурму, какой чай предпочитают местные жители, где встретить шейха и какой десерт самый полезный в ОАЭ. Побываете в первом ресторане Дубая, заглянете в уличные шаурменные и посетите кафе престижного района — Джумейра. Попробуете кебабы с рисом, манди с курицей, креветки или рыбу в остром соусе. А на десерт будет национальное блюдо Арабских Эмиратов — сладкие пончики с сиропом из фиников.

Организационные детали

  • Это полноценный тур по основным достопримечательностям города, но с вкусным акцентом
  • Дегустация не входит в стоимость экскурсии и стоит 50 долларов с человека
  • Я стараюсь подстраивать маршрут под гостей. Если у вас есть гастрономические пожелания или ограничения, сообщите об этом заранее, и я скорректирую маршрут.
  • Экскурсия пройдет на автомобиле Kia Sportage, но мы также будем много ходить пешком
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю
Кулинарный пробег по Дубаю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Меня зовут Алина и вот уже более 7 лет я каждый день делюсь любовью к ОАЭ со своими туристами. Буду рада стать вашим проводником по самым интересным маршрутам и научу видеть «красоту под паранджой». Я — профессиональный и лицензированный гид, создающий телепередачи для каналов ВВС, Пятница, Первый и СТС. Это волшебная страна, и мне очень хочется показать вам её лучшие стороны!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 февраля 2019
Нам очень понравилась экскурсия! Мне вообще очень импонирует вариант обзорной экскурсии с элементами гастрономических перерывов! Можно и передохнуть от прогулки/перемещений, и вкусно поесть при этом, и познакомиться с аутентичными интересными местами, куда сами вы никогда не дойдёте! Отличный вариант! И Алина была к нам очень внимательна, прислушивалась к нашим пожеланиям. Например, мы немного поменяли маршрут по ходу экскурсии и сделали его более комфортным именно для нас. Тем не менее экскурсия длилась около 5 часов!! И никто не устал, никто не роптал (при том, что мы были с ребёнком 6 лет). Потому что было интересно, приятно и здорово!

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