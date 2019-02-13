Что вас ожидает

На любой вкус

Дубай — не просто огромный мегаполис, этот город стал домом для представителей более 200 национальностей. Сумасшедший микс разнообразных кухонь мира сделал Дубай новой гастрономической столицей. Вездесущий Starbucks и изысканный Angelina, знаменитый лондонский Zuma, сиднейский Toko, «Адская Кухня» Гордона Рамзи — кажется, что здесь есть филиалы всех ведущих заведений мира. Но каков же на вкус сам Дубай? Сладостно-терпкий шафран, пряный кардамон, щепотка острого перца и обязательная лимонная нотка — таким этот город знают местные жители.

Обширное меню

Вы продегустируете национальные блюда Арабских Эмиратов, Индии, Йемена, Сирии и Пакистана. Узнаете, где в Дубае готовят лучшую шаурму, какой чай предпочитают местные жители, где встретить шейха и какой десерт самый полезный в ОАЭ. Побываете в первом ресторане Дубая, заглянете в уличные шаурменные и посетите кафе престижного района — Джумейра. Попробуете кебабы с рисом, манди с курицей, креветки или рыбу в остром соусе. А на десерт будет национальное блюдо Арабских Эмиратов — сладкие пончики с сиропом из фиников.