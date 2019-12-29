6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Символ веры Эмиратов Знакомство с Дубаем немыслимо без его главного шедевра — непревзойденной белой мечети Шейха Зайда, входящей в шестерку крупнейших на планете. Вы осмотрите знаменитый иранский ковер — самый большой в мире; молитвенные залы, украшенные драгоценностями, и сказочные минареты. Мы также расскажем о тонкостях мраморного оформления и многих других особенностях, которые позволяют бесконечно применять эпитет «самый».
Мир Феррари В крупнейшем тематическом парке мира вы с головой погрузитесь в атмосферу гоночного спорта и историю легендарной марки. Узнаете о создании и архитектурной концепции парка. В музее-галерее автомобилей Феррари осмотрите эксклюзивные современные и ретро-модели, а в специальных залах понаблюдаете за сборкой машин. Кроме того, вас ждет самая быстрая американская горка в мире — Формула Росса, где за 5 секунд развивается скорость в 240 км/час. И множество других впечатляющих аттракционов для взрослых и детей.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер туда и обратно (бесплатный трансфер возможен только из городов Дубай и Шарджа), обед в ресторане детского питания, билет в парк, посещение мечети.
Экскурсия проводится в понедельник, среду, четверг и субботу в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 30 человек.
Местов встречи для начала тура — ваш отель.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Экскурсия гармонично сочетает развлечения и культурный рост.
Иван
28 декабря 2019
Гиду рекомендовал бы не обнадеживать и давать обещания, а говорить что всё будет по обстоятельствам, а то с утра сказал про маршрут феррари парк-мечеть-Феррари парк, а получилось Феррари парк-мечеть и домой!
Юлия
26 декабря 2019
Добрый,уже не в первой стране пользуемся услугами Трипстера,всё,как всегда четко организовано и спланировано,без нареканий!Экскурсия очень понравилась,путешествуем семьей 5 человек!!!Огромное спасибо организатору Виктории и гиду Ларисе!!!!
Елена
13 ноября 2019
Здравствуйте! Путешествовали семъёй, с детьми 6 и 16 лет. Побывав в мечети, все были в восторге! Нас привезли в начале вечера, когда ещё при свете, но уже в подсветке можно было полюбоваться всей красотой. Впечатлили масштабы, грандиозность, изящность мечети, внутренние живописные стены, потолки, люстры, сияющие кристаллами Сваровски, и, конечно же, знаменитый ковёр. Погуляли вокруг мечети, сделали прекрасные снимки! С удовольствием слушали рассказ гида Марины. Она отвечала на все вопросы, была корректна и шутила. Спасибо за экскурсию! Запомнится надолго!
эльвира
5 ноября 2019
Большое спасибо организаторам и экскурсоводу Марине!
Всё на высшем уровне.! Очееень понравилось в Парке Феррари!!!!
Рекомендую посетить всем !!! Очень круто!!!
Мечеть Великолепием своим покорило сердце!!!
Спасибо за красивые абаи, выданные экскурсоводу!!!
Наталья
20 августа 2019
Экскурсия понравилось, все было так как и ожидала. Забрали и отвезли вовремя. Гид Екатерина очень приветливая и дружелюбная девушка! Рекомендую/
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Сумасшедшие архитектурные проекты и их поразительные масштабы — то, что делает Дубай легендой. Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, поплаваете на традиционной лодке по Дубай Марине, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра. Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.
Морская прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой
В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика. Это возможность отчетливо взглянуть на прошлое и настоящее Персидского залива, ведь когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков и блистательные небоскребы. А древний суфийский танец танура и актуальные эстрадные песни станут приятным сопровождением вашего вояжа и логическим продолжением концепции связи времен.
Проплыть по новейшей водной артерии эмирата, рассматривая культовые достопримечательности
Вам предстоит на пару часов забыть о безжалостном арабском зное и покорить грандиозный Дубайский канал, соединивший Старый город и современные деловые кварталы. Вы проплывете мимо роскошных отелей и небоскребов, рассмотрите с воды отель-парус Бурж Эль Араб, исполинскую башню Бурж Халифа и другие символы Дубая. А у красивейших мостов канала сделаете атмосферные фото и, конечно, загадаете желание.
Посетить необычное здание галереи и погрузиться в мир искусства
Эмиратский Лувр открыт совсем недавно, но его коллекция включает в себя шедевры художников, знаменитых во всем мире. Вы полюбуетесь полотнами да Винчи и Пикассо, Гогена и Мане, Рембрандта и Магритта. А еще осмотрите величественные скульптуры и древние артефакты — и оцените удивительную архитектуру музея.
Небоскребы и роскошные отели в свете ночных огней, вид на город с залива и отдых в баре на 44 этаже
Наше путешествие начнется вечером, когда изнуряющая жара покинет город и Дубай засияет во всем своем великолепии. Вы увидите главные достопримечательности столицы Эмиратов: острый шпиль небоскреба Бурж Халифа, здание-парус, отель Атлантис на Пальмовом острове. Шоу фонтанов и водная прогулка оставят незабываемые впечатления, а закрепит их панорамный вид из бара на 44 этаже в Grosvenor House.
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Через оранжевые пустыни и Хаджарские горы к Индийскому океану — эта насыщенная информацией и видами экскурсия поможет составить наиболее полное представление о стране. Вы проедете по шести Арабским Эмиратам (всем, кроме Абу-Даби), прочувствуете колорит каждого из них, полюбуетесь коврами и изучите древнейшую мечеть ОАЭ, музей-дворец шейха Умм Аль Кувэйна и мечеть в Шардже. А отдохнуть от эмоций сможете на берегу Индийского океана.
Промчаться по барханам, поужинать на закате и посмотреть шоу
Если вы хотите до конца прочувствовать многогранные Арабские Эмираты, обязательно надо умчаться прочь от городской суеты в загадочную Аравийскую пустыню... На комфортных джипах вы «полетаете» по красным пескам и прокатитесь по барханам в сердце пустыни — приключение экстремальное, но безопасное и незабываемое! В программе остановка для фото на закате, а после катания — ужин в деревне бедуинов и шоу с национальными танцами.
Из Дубая в контрастную столицу — узнать историю Эмиратов и прочувствовать восточный колорит
Совершите путешествие в Абу-Даби — настоящий оазис в Персидском заливе! Эта экскурсия познакомит с главными сокровищами «восточной шкатулки» и позволит за небоскрёбами разглядеть зелёные набережные, изящную национальную архитектуру и оживлённые рынки. Вы увидите, как в столице Эмиратов воедино слились черты «Ближневосточного Манхэттена» и «города-сада», посетите мечеть Шейха Зайда и побываете в колоритной Деревне Наследия.
Оценить роскошь святыни и узнать о ее рекордах, а после побывать в филиале знаменитого музея
Абу-Даби манит белоснежными минаретами и атмосферой восточной сказки в мечети Шейха Зайда. Вы увидите это грандиозное сооружение столицы ОАЭ в первую очередь: пройдете вдоль колоннады, сделаете отличные фото и узнаете об архитектурных нюансах. Но эта экскурсия также включает новейшую достопримечательность — Лувр арабского мира: здесь вы услышите о диковинном куполе и познакомитесь с древними артефактами и художественными богатствами.
Открыть для себя мир Феррари: эксклюзивные машины, симуляторы гонок, картинг и американские горки
Почувствуйте себя гонщиком на аттракционах в тематическом парке «Ferrari World»! Здесь под одной крышей собраны разные развлечения, а также представлены редкие гоночные, спортивные и другие модели машин. На американской горке «Формула Росса» вы разгонитесь до скорости 240 километров в час, а на горке двух ракет войдете в мертвую петлю. Дети смогут покататься на картинге и совершить виртуальное путешествие по двигателю. Невероятные эмоции гарантируем!
Круиз на скоростном катере с русскоговорящим капитаном по самым впечатляющим местам эмирата
На комфортабельном катере вы проедете по каналу престижного района Дубая с одной из наиболее фешенебельных и крупных яхтенных пристаней в мире. Увидите самое большое колесо обозрения «Dubai Eye» и роскошный пляж «Jumeirah Beach Residence». А также сможете оценить размах и оригинальность инженерной мысли на прогулке вдоль берегов старшего из трех Пальмовых островов — Палм-Джумейры.
Отправиться всей семьей за сокровищами и прокатиться на субмарине в крупнейшем в мире парке Lego
Предлагаем вам всей семьей отдохнуть в ярких декорациях Страны Лего! Вы промчитесь на американских горках-драконах, прокатитесь на автомобилях по улицам лего-города и погрузитесь в подводное царство акул. А в парке лего-миниатюр рассмотрите копии знаменитых зданий мира — от Бурдж-Халифа до Биг-Бена.
С комфортом добраться до парка развлечений и насладиться миром любимых фильмов
MotionGate — это самый большой в Дубае парк, посвящённый Голливуду. Предлагаем вам погрузиться в фантастический мир блокбастеров и знакомых с детства мультфильмов. Мы купим за вас билеты, заберём из отеля, привезём обратно и дадим рекомендации по самостоятельному покорению воссозданной Фабрики Грёз!
Веселое погружение в мир из любимого конструктора!
Всю семью ждут яркие декорации Страны Лего. Здесь вы промчитесь на американских горках-драконах и заглянете в замок принцессы, погрузитесь к акулам, найдете сокровища затерянного мира, покатаетесь на легомобилях по городу из ярких кирпичиков. А еще рассмотрите лего-копии знаменитых зданий мира — от Бурдж-Халифа до Биг-Бена.
Посетить крупнейший аквариум в мире и понаблюдать за тысячами морских обитателей
Гигантский аквариум в Дубай Молла — это 10 миллионов литров воды, 33 тысячи морских обитателей и 50 метров подводного тоннеля! В самом популярном торговом центре Дубая вы прогуляетесь по «дну океана» среди коралловых рыб, скатов и акул, а также увидите водных животных от крокодилов до пингвинов.
Отправиться за эмоциями в парк аттракционов и встретиться с героями из голливудских мультфильмов
На один день попасть в мир любимых персонажей: сфотографироваться с Алексом из Мадагаскара, посмеяться над неуклюжим Шреком и умилиться крошкам-смурфикам. А ещё прокатиться на захватывающих дух аттракционах и всей компанией повеселиться в самом большом тематическом парке Дубая!
Горка-лифт, медленная река и «рафтинг» на тюбингах, волновой бассейн, водопады и другие аттракционы
Аквапарк Wild Wadi — словно сказочный оазис в пустыне: он оформлен по мотивам невероятных приключений Синдбада-Морехода. Вы исследуете парк, проплывая по «Ленивой реке», попробуете себя в серфинге и пронесетесь с горки со скоростью 80 км/час. На этих бесчисленных аттракционах у вас действительно захватит дух!
Обзорный тур по городу, поборовшему сухой климат Эмиратов: пальмы, источники и огромный зоопарк
Приглашаю вас в город Аль-Айн, один из самых зеленых и красивых в Эмиратах. Вы побываете во дворце-музее Шейха Зайда, прогуляетесь в тени финиковых пальм, искупаетесь в термальных водах и посмотрите на город с высоты птичьего полета. Познакомитесь не только с местной флорой, но и фауной: я отвезу вас в самый большой зоопарк на Aравийском полуострове, где вы увидите редких животных, свободно разгуливающих по просторным вольерам.
Скатиться с самой большой в мире горки, ракетой пролететь по трубе и увидеть живых акул
Как известно, в стране ОАЭ всё самое-самое: самое высокое, самое красивое, самое роскошное. На этот раз вас ждёт самый крупный аквапарк Ближнего Востока! Десятки аттракционов и водных горок, дельфинарий, океанариум, ухоженная территория — открывать что-то новое в этом аквапарке можно целый день. Вперёд, за весельем на горках, релаксом на удобных лежаках и отличным настроением везде.
Опробовать все аттракционы — от огромных горок и водопадов до бассейнов и Ленивой реки
Многочисленные аттракционы аквапарка Wild Wadi оформлены в стиле сказки о Синдбаде-мореходе: вы можете прокатиться на каждом из них или же спокойно отдохнуть у любого бассейна. Скоростная горка-труба с эффектом свободного падения, сплав по Ленивой реке через весь парк или серфинг на гигантской волне — вас ждут развлечения на любой вкус.
Провести день в тематическом парке с красочными аттракционами и героями любимых мультфильмов!
Перед вами откроет двери крупнейший в мире тематический парк Warner Brothers World. Вас ждут захватывающие аттракционы для всей семьи, интерактивные площадки по мотивам культовых комиксов и, конечно, встречи с героями Готэм-Сити и Метрополиса.
Покататься на головокружительных горках и полюбоваться итальянскими автомобилями в музее
В здании с фантастическим дизайном вас ждет самый знаменитый тематический парк на Ближнем Востоке. Здесь можно разогнаться до 240 км/час за 5 секунд на горке Формула Росса, почувствовать себя гонщиком на многочисленных симуляторах, понаблюдать за сборкой автомобилей и увидеть эксклюзивные современные и ретро-модели Ferrari.
Водные развлечения для детей и взрослых круглый год
Вы посетите стилизованный под арабскую культуру аквапарк, который расположился более чем на 15 Га территории, превращённой в сказку. Захватывающие дух водные горки и аттракционы, бассейны и зоны отдыха — вы погрузитесь в атмосферу праздника и испытаете неподдельное чувство восторга!
Познакомиться с новейшими символами эмирата и рассмотреть город со смотровой площадки небоскрёба
Если вы хотите за пару часов понять, почему Дубай по праву считается городом будущего, приглашаем вас прогуляться по новейшим достопримечательностям эмирата. Вы ощутите масштаб и роскошь набережной Дубай Марина, отеля Бурдж Аль Араб и района Мадинат Джумейра с его каналами и колоритными лодками абра. Услышите о дизайнерских и архитектурных особенностях современных символов эмирата. А после подниметесь к облакам — на смотровую площадку небоскреба Бурдж Халифа, откуда откроется, пожалуй, лучшая панорама всего Дубая!
Посетить заповедник дикой природы, фантастический океанариум и дубайскую Венецию
Программа автомобильной экскурсии включает наиболее подходящие для семейного отдыха места сказочного Дубая. Вы познакомитесь с природными особенностями заповедника Рас Аль Хор и понаблюдаете за многочисленной стаей розовых фламинго, рассмотрите дома, напечатанные на 3D-принтере, и оцените великолепный океанариум, где у вас над головой будут проплывать акулы и скаты. А в завершение посетите колоритный комплекс с лазурными каналами, где я расскажу о традиционной архитектуре и быте древней Аравии.