6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символ веры Эмиратов

Знакомство с Дубаем немыслимо без его главного шедевра — непревзойденной белой мечети Шейха Зайда, входящей в шестерку крупнейших на планете. Вы осмотрите знаменитый иранский ковер — самый большой в мире; молитвенные залы, украшенные драгоценностями, и сказочные минареты. Мы также расскажем о тонкостях мраморного оформления и многих других особенностях, которые позволяют бесконечно применять эпитет «самый».

Мир Феррари

В крупнейшем тематическом парке мира вы с головой погрузитесь в атмосферу гоночного спорта и историю легендарной марки. Узнаете о создании и архитектурной концепции парка. В музее-галерее автомобилей Феррари осмотрите эксклюзивные современные и ретро-модели, а в специальных залах понаблюдаете за сборкой машин. Кроме того, вас ждет самая быстрая американская горка в мире — Формула Росса, где за 5 секунд развивается скорость в 240 км/час. И множество других впечатляющих аттракционов для взрослых и детей.