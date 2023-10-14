Разнообразие и уникальный характер Абу-Даби не оставят вас равнодушными! Столица ОАЭ впечатлит вас грандиозной белоснежной мечетью шейха Зайда, роскошными отелями и футуристическими небоскрёбами. Мы покажем вам знаковые места города и поможем оценить всё великолепие и богатство арабской архитектуры.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Важное и интересное об Эмиратах

По пути в столицу Объединённых Арабских Эмиратов вы узнаете об основных исторических событиях страны, экономической ситуации, культурных ценностях и традициях, современном образе жизни. И конечно, я посоветую интересные места для досуга и помогу сориентироваться в городе.

Must-see в Абу-Даби

Вы посетите топовые локации, которые смело можно назвать главными точками притяжения:

— Тематическая остановка Last Exit — фотостоп на площадке в стилистике фильма «Безумный Макс»

— Мечеть шейха Зейда — красивейший архитектурный ансамбль

— Королевский отель «Emirates Palace» — здесь снимали полнометражный фильм «Секс в большом городе»

— Etihad towers — башни, где снимали блокбастер «Форсаж»

— Музей Louvre Abu Dhabi

— Финиковый рынок

— Ferrari world (можно просто сделать фотостоп или же мы предоставим вам билеты со скидкой)

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Kia Carnival

Цена указана за трансфер из Дубая. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно.

Дополнительные расходы (по желанию)