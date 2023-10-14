Посетить все знаковые места столицы ОАЭ и узнать о местных традициях на экскурсии из Дубая
Мы покажем вам знаковые места города и поможем оценить всё великолепие и богатство арабской архитектуры.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Важное и интересное об Эмиратах
По пути в столицу Объединённых Арабских Эмиратов вы узнаете об основных исторических событиях страны, экономической ситуации, культурных ценностях и традициях, современном образе жизни. И конечно, я посоветую интересные места для досуга и помогу сориентироваться в городе.
Must-see в Абу-Даби
Вы посетите топовые локации, которые смело можно назвать главными точками притяжения:
— Тематическая остановка Last Exit — фотостоп на площадке в стилистике фильма «Безумный Макс»
— Мечеть шейха Зейда — красивейший архитектурный ансамбль
— Королевский отель «Emirates Palace» — здесь снимали полнометражный фильм «Секс в большом городе»
— Etihad towers — башни, где снимали блокбастер «Форсаж»
— Музей Louvre Abu Dhabi
— Финиковый рынок
— Ferrari world (можно просто сделать фотостоп или же мы предоставим вам билеты со скидкой)
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Kia Carnival
- Цена указана за трансфер из Дубая. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Входные билеты в музей Лувр Абу Даби — 20$/чел.
- Входные билеты в Президентский дворец Каср ал-Ватан 20$/чел.
- Входные билеты в парк Феррари 80$/чел.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.