«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе

Посетить все знаковые места столицы ОАЭ и узнать о местных традициях на экскурсии из Дубая

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Разнообразие и уникальный характер Абу-Даби не оставят вас равнодушными! Столица ОАЭ впечатлит вас грандиозной белоснежной мечетью шейха Зайда, роскошными отелями и футуристическими небоскрёбами.

Мы покажем вам знаковые места города и поможем оценить всё великолепие и богатство арабской архитектуры.
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
«Невероятный Абу-Даби»: обзорная экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Важное и интересное об Эмиратах

По пути в столицу Объединённых Арабских Эмиратов вы узнаете об основных исторических событиях страны, экономической ситуации, культурных ценностях и традициях, современном образе жизни. И конечно, я посоветую интересные места для досуга и помогу сориентироваться в городе.

Must-see в Абу-Даби

Вы посетите топовые локации, которые смело можно назвать главными точками притяжения:
— Тематическая остановка Last Exit — фотостоп на площадке в стилистике фильма «Безумный Макс»
— Мечеть шейха Зейда — красивейший архитектурный ансамбль
— Королевский отель «Emirates Palace» — здесь снимали полнометражный фильм «Секс в большом городе»
— Etihad towers — башни, где снимали блокбастер «Форсаж»
— Музей Louvre Abu Dhabi
— Финиковый рынок
— Ferrari world (можно просто сделать фотостоп или же мы предоставим вам билеты со скидкой)

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Kia Carnival
  • Цена указана за трансфер из Дубая. Если вы проживаете в одном из соседних эмиратов, стоимость оговаривается дополнительно.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Входные билеты в музей Лувр Абу Даби — 20$/чел.
  • Входные билеты в Президентский дворец Каср ал-Ватан 20$/чел.
  • Входные билеты в парк Феррари 80$/чел.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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