Поездка на красочное шоу La Perle

Насладиться захватывающим театрализованным представлением с водными и воздушными трюками

Созданное знаменитым режиссером Франко Драгоне, шоу La Perle посвящено старинной традиции добычи жемчуга в ОАЭ.

Как искусно, новаторски и ярко она обыграна! Вы надолго запомните прыжки в воду с гигантской высоты, полеты под куполом, фантастические спецэффекты и невероятные костюмы артистов.
Поездка на красочное шоу La Perle
Поездка на красочное шоу La Perle
Поездка на красочное шоу La Perle
Поездка на красочное шоу La Perle
Поездка на красочное шоу La Perle
Поездка на красочное шоу La Perle

Обратите внимание: это не экскурсия, а шоу без сопровождения гида.

Что вас ожидает

Шоу мирового класса. В Дубае все делается с гигантским размахом — и спектакль La Perle не исключение. Специально для него был сконструирован масштабный иммерсивный театр с аквасценой: на нее могут обрушиваться и тут же исчезать огромные потоки дождя. За 1, 5 часа вы погрузитесь в созданную Франко Драгоне волшебную атмосферу, оцените искусные трюки воздушных гимнастов и суперномер с мотоциклистами, помещенными в металлические шары.

Организационные детали

  • Билеты на шоу и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость
  • Шоу подходит взрослым и детям от 3 лет
  • Если вас больше двух человек, доплата за каждого участника составит 85$

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Анастасия
Анастасия
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Я представляю крупное агентство, которое занимается организацией экскурсий в ОАЭ уже 20 лет. В нашей команде только лицензированные русскоговорящие гиды с большим опытом работы. С нами вы можете быть уверены, что знакомство с Эмиратами пройдет интересно, комфортно и безопасно.
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