Обратите внимание: это не экскурсия, а шоу без сопровождения гида.

Что вас ожидает

Шоу мирового класса. В Дубае все делается с гигантским размахом — и спектакль La Perle не исключение. Специально для него был сконструирован масштабный иммерсивный театр с аквасценой: на нее могут обрушиваться и тут же исчезать огромные потоки дождя. За 1, 5 часа вы погрузитесь в созданную Франко Драгоне волшебную атмосферу, оцените искусные трюки воздушных гимнастов и суперномер с мотоциклистами, помещенными в металлические шары.

Организационные детали