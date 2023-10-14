Валентина — Организатор в Дубае

Провела экскурсии для 4962 туристов

Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!

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