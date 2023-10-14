Покататься на внедорожниках и верблюдах и поужинать при свечах в окружении дюн
Вы, ваши родные и близкие, вечер, закат, пустыня, вкусная еда… Как вам такая идея для отдыха? Вы покатаетесь на верблюдах, насладитесь фантастическими пейзажами, поужинаете при свечах в комфортной атмосфере, удобно устроившись на подушках. Не думайте ни о чём — наш специалист обо всём позаботится!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия отлично подойдёт как для романтического свидания, так и для приятного времяпрепровождения в кругу друзей. Итак, в программе:
- Катание по песчаным дюнам на комфортабельном внедорожнике;
- Великолепные виды на закат в пустыне Lah Bab. Не забудьте сделать атмосферные фото на память!
- Катание на верблюдах;
- Ужин вдали от городской суеты в уединённой обстановке с учётом всех ваших пожеланий. В меню — барбекю, салаты, паста, фрукты, национальные сладости, прохладительные и горячие напитки.
Организационные детали
- Мы заберём вас в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане и отвезём обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию за отдельную плату можете заказать кальян и алкогольные напитки.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Особенности формата
- Экскурсия проводится на автомобилях Toyota Land Cruiser 300, Toyota Land Cruiser 200 Extreme, Toyota Sequoia или Nissan Patrol 2022
- С ноября по апрель рекомендуем взять с собой тёплые вещи — вечером может быть прохладно
- Русскоговорящий гид не включён, но мы предоставляем аудиогид
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Провела экскурсии для 4962 туристов
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединённых Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу-Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
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