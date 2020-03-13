15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Красочная программа и рассказы о городе будущего

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Это путешествие покажет вам, что Дубай — это город-праздник! Вы проедете по его must-see местам, полюбуетесь оригинальными композициями в самом большом парке цветов в мире и «побываете» в других странах от Австралии до США на Всемирной ярмарке.

Я расскажу о феномене Эмиратов и покажу места для ярких снимков.
$250
$163 за экскурсию
скидка35%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Что вас ожидает

Мини-обзорная по Дубаю
Прежде чем отправиться в парки, мы проедем по нескольким достопримечательностям: остановимся у отеля-паруса Бурдж-эль-Араб, заглянем в местную Венецию, полюбуемся районом Дубай Марина вокруг залива и подъедем к отелю Атлантис на острове-пальме. Во всех этих местах получаются отличные фотографии! По пути я расскажу самое любопытное об ОАЭ: вы узнаете недолгую, но удивительную историю страны; услышите о привилегиях граждан и их быте, об особенностях экономики и о ценовой политике.

Мир цветов в пустыне
50 миллионов цветов вы увидите в волшебном саду! Из петуний, роз и тюльпанов здесь делают причудливые фигуры, причем два раза в год все композиции меняются и воплощаются новые чудесные идеи. В Miracle Garden есть арка сердец, цветочный самолет, лебеди и павлины, огромный плюшевый мишка, дворцы и копия Бурдж-Халифы: у вас будет час, что насладиться красотой парка и заглянуть в сад бабочек.

Весь мир в Эмиратах
Следующая остановка — Global Village, ярмарка с павильонами стран мира (их почти 30). Гуляя по этому парку, вы прикоснетесь к культуре Китая, Индии, Таиланда, Италии, Франции, Великобритании, Африки и, конечно, арабских стран. Здесь можно попробовать национальные блюда, посмотреть этнографические шоу, купить необычные сувениры и полюбоваться фейерверками.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость (20$ с человека за оба парка)
  • Скидка не действует в мартовские и майские праздники

Как проходит экскурсия

  • Я заберу вас в вашем отеле в Дубае, Шардже или Аджмане и привезу обратно
  • Парк цветов вы посещаете без меня, по Global Village гуляем вместе
  • Экскурсия проводится с 1 ноября до середины апреля. В летнее время парки закрыты.
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village
Современный Дубай, Парк цветов и Global Village

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Приветствую всех! Я живу в Дубае 6 лет и всегда рада гостям из разных стран. Я помогаю иностранцам открывать компании в ОАЭ и оформлять инвестиционные сделки. Мои хобби — туризм, психология и арабская культура. Присоединяйтесь к увлекательным путешествиям по Эмиратам: я не буду утомлять вас книжными фактами, а расскажу о реалиях жизни в этой стране. Дам советы путешественникам, бизнесменам и тем, кто думает связать себя с Эмиратами в будущем. P.S. Тем кто привезет салями или баночку красной икры — дополнительный бонус гарантирован ;)
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Выбирали данную экскурсию осознанно: хотелось увидеть что-то новое в Дубае, в то же время посетить места, которые давно стали визитными карточками этого прекрасного города. Наши ожидания полностью оправдались. Особо хочу отметить нашего гида - Екатерину. Она прекрасно знает город, даёт исчерпывающую информацию и о Дубае, и в целом о стране. Все это не занудно, не навязчиво, а в процессе беседы. Когда мы проголодались, Екатерина помогла нам выбрать ресторан, разобраться с меню. Фактически экскурсия продлилась больше планируемого времени, по окончании, Екатерина заботливо завезла нас в отель, чтобы мы оделись теплее и доставили к фонтанам. Очень человечный человек! Ещё раз огромное спасибо. Рекомендую эту экскурсию и прекрасного гида Екатерину.
17 февраля 2020
Прекрасная, интересная, насыщенная экскурсия! Узнали много интересных фактов, познакомились с историей Дубая, прогулялись по интересным и красивейшим местам города, посетили парк цветов,Global Village произвел неизгладимое впечатление.Экскурсовод Екатерина большая умница! Прислушивалась ко всем нашим просьбам.
13 февраля 2020
Екатерина - отличный гид. Все, что показывала и рассказывала, очень интересно. Все советы, которые давала, пригодились. Спасибо огромное!!!
31 января 2020
Остались самые приятные впечатления от этого дня.
Екатерина -большая молодец, все было очень структурировано, хорошо продуман маршрут, интересная подача материала и душевное общение
Очень понравился Парк цветов и Global Village.
С Екатериной было легко и непринуждённо, она подстраивалась под нас и не жалела своего времени. Искренне всем порекомендую её, как замечательного гида и душевного человека.
19 января 2020
Добрый день всем! Несколько часов в Дубае между перелетами решили потратить с пользой и познакомиться с городом,т.к. ни разу здесь не были. Заказали экскурсию у Екатерины и совершенно остались довольны. Очень комфортно, на автомобиле, увидели все знаковые места города, sunset удивительной красоты, занимательный Парк цветов, симпатичное шоу фонтанов. Вкусно и недорого поели с подачи Екатерины.
Спасибо большое нашему гиду за приятное общение.
Однозначно рекомендую.
12 января 2020
Экскурсия превзошла все ожидания!! 5 часов пролетели как мгновение. Все очень продумано: маршрут, содержание, учтены все наши интересы и предпочтения. Если хотите профессионально и индивидуально - вам точно к Екатерине.
10 января 2020
Очень оптимистичная девушка Катя. Отличное настроение обеспечит вам легко.
9 января 2020
Пожалуй самая лучшая из экскурсий, которая вообще может быть проведена в Дубаи !
Гид очень приветливая и тактичная девушка! Всегда готова ответить на любые вопросы связанные как с городом так и страной в целом. Нам очень повезло с таймингом и рекомендациями, которые мы получили от гида так как мы были на новогодние праздники и желающих прогуляться по городу было слишком много.
Очень понравился парк цветов - это место, которое необходимо увидеть обязательно.
Юлия
7 января 2020
Остались очень довольны нашим гидом Екатериной ,которая смогла открыть нам красоты Дубая, несмотря на на нашу веселую компанию( дети 1 и 7 лет и мы с мужем) . Все интересно, динамично, пунктуально и очень душевно. С удовольствием порекомендуем экскурсии Екатерины нашим друзьям и знакомым.
5 января 2020
Огромное спасибо Катерине за внимание и гибкость, всем рекомендуем, Катюша большой молодец
Ещё 5 отзывов

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