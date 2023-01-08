Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая

Вечерне-ночное путешествие по самым эффектным местам эмирата с рассказами о современной жизни в ОАЭ

Приглашаем отправиться в головокружительное приключение среди джунглей небоскребов с миллионами сияющих огней-светлячков.

Вы посетите лазерное шоу и шоу фонтанов, увидите ночной лоск Дубай Марины и погуляете по лучшим променадным местам.

А по пути гид увлечет вас историями о реалиях местного быта, культурной специфике и поразительных проектах на берегу Персидского залива.
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Тысяча и одна ночь на новый лад, или сказка современного Дубая
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Шик, блеск, красота! Восхищаемся ночным Дубаем

В авто-пешеходном путешествии по самым зрелищным и красивым местам эмират предстанет перед вами в своем самом впечатляющем облике:

  • Вы посмотрите знаменитое лазерное шоу и шоу фонтанов у ТЦ Дубай Фестиваль Сити Молл, а также насладитесь новым шоу фонтанов на Пальмовом острове, которое впечатлит не меньше, чем фонтаны у Бурдж Халифы.
  • Также вы посетите luxary-квартал Дубай Марина и автономный ультрасовременный City Walk, где часто устраивают вечерние мероприятия и где больше всего можно встретить местных жителей, неспешно прогуливающихся по кондиционируемой улице.
  • А на главном променаде престижного района Downtown — Мухаммеда Бин Рашида — вы сможете сделать памятные фото на постаменте с крыльями. Пройдете до знаменитых декоративных фонарей «Одуванчиков» и увидите шоу фонтанов около Бурдж Халифы.

Все это время вас будут сопровождать истории из прошлого и современности Дубая и ОАЭ. Вы узнаете, почему название города произошло от вида саранчи, как здесь относятся к азартным играм, что надевают под платья-кондуры, кто может получить местное гражданство и какой процент от общего населения составляют коренные жители. И, конечно, сможете задать любые интересующие вас вопросы об этой удивительной стране.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной одежде и обуви для комфортных вечерних прогулок
  • В течение экскурсии можно будет заглянуть в приятное заведение за коктейлем или мороженым, на этот случай возьмите наличные

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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