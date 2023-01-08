В авто-пешеходном путешествии по самым зрелищным и красивым местам эмират предстанет перед вами в своем самом впечатляющем облике:
Все это время вас будут сопровождать истории из прошлого и современности Дубая и ОАЭ. Вы узнаете, почему название города произошло от вида саранчи, как здесь относятся к азартным играм, что надевают под платья-кондуры, кто может получить местное гражданство и какой процент от общего населения составляют коренные жители. И, конечно, сможете задать любые интересующие вас вопросы об этой удивительной стране.