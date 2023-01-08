Приглашаем отправиться в головокружительное приключение среди джунглей небоскребов с миллионами сияющих огней-светлячков. Вы посетите лазерное шоу и шоу фонтанов, увидите ночной лоск Дубай Марины и погуляете по лучшим променадным местам. А по пути гид увлечет вас историями о реалиях местного быта, культурной специфике и поразительных проектах на берегу Персидского залива.

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Описание

Что вас ожидает

Шик, блеск, красота! Восхищаемся ночным Дубаем

В авто-пешеходном путешествии по самым зрелищным и красивым местам эмират предстанет перед вами в своем самом впечатляющем облике:

Вы посмотрите знаменитое лазерное шоу и шоу фонтанов у ТЦ Дубай Фестиваль Сити Молл, а также насладитесь новым шоу фонтанов на Пальмовом острове, которое впечатлит не меньше, чем фонтаны у Бурдж Халифы.

Также вы посетите luxary-квартал Дубай Марина и автономный ультрасовременный City Walk, где часто устраивают вечерние мероприятия и где больше всего можно встретить местных жителей, неспешно прогуливающихся по кондиционируемой улице.

А на главном променаде престижного района Downtown — Мухаммеда Бин Рашида — вы сможете сделать памятные фото на постаменте с крыльями. Пройдете до знаменитых декоративных фонарей «Одуванчиков» и увидите шоу фонтанов около Бурдж Халифы.

Все это время вас будут сопровождать истории из прошлого и современности Дубая и ОАЭ. Вы узнаете, почему название города произошло от вида саранчи, как здесь относятся к азартным играм, что надевают под платья-кондуры, кто может получить местное гражданство и какой процент от общего населения составляют коренные жители. И, конечно, сможете задать любые интересующие вас вопросы об этой удивительной стране.

Организационные детали