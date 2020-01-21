11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу

Морская прогулка по каналу Дубай Марина с развлекательной программой

Виктория
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Виктория – экскурсионное агентство
В вечернем круизе на традиционном судне вдоль берегов с ультрасовременной застройкой есть своя символика.

Это возможность отчетливо взглянуть на прошлое и настоящее Персидского залива, ведь когда детали укрыты ночной вуалью, остается лишь сверкающая лодка из прошлых веков и блистательные небоскребы.

А древний суфийский танец танура и актуальные эстрадные песни станут приятным сопровождением вашего вояжа и логическим продолжением концепции связи времен.
$55 за человека
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Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 90 человек
Можно с детьми
Встреча в любом отеле Дубая. При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты
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У этой экскурсии11 отзывов
4
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу

Что вас ожидает

Ночная прогулка по каналу, ужин и шоу
Во время двухчасовой прогулки по каналу Дубай Марина вы взглянете на престижный квартал с небоскребами, яхт-клубами и променадом в вечерней подсветке. А во время ужина в формате шведского стола с континентальной и восточной кухней послушаете эстрадный вокал местной исполнительницы и посмотрите шоу танцора тануры. Головокружительный суфийский танец арабских дервишей погрузит вас в атмосферу древнего сложного искусства, которое передавалось от отца к сыну и имело сакральное значение.

Организационные детали

Это не историческая прогулка, а круиз с шоу. Формат данной программы не предусматривает экскурсионное сопровождение.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер из отеля в Дубае или Шардже на корабль и обратно; ужин (шведский стол); вечернее шоу (танец танура и живой вокал); 2-часовая прогулка по каналу Дубай Марина
  • Алкогольные напитки на борту лодки предлагаются за дополнительную плату
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу
Ужин и вечернее шоу на арабской лодке доу

Экскурсия проводится ежедневно в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 90 человек.
  • Местов встречи для начала тура в любом отеле Дубая. При бронировании сообщите наименование отеля и номер комнаты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать старну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 января 2020
Были на этой экскурсии 16 января,всё было на высоте,один из вечеров,где действительно отдыхаешь,приятная атмосфера, очень достойный ужин,без изысков,просто ,но очень вкусно, несколько песен вживую в исполнении приятной девушки,танец танука в исполнении парня,можно было добавить Белли денс,потому,что ближе к завершению некоторым людям было явно скучновато,ну а мы отдохнули душой,получили зрелищное и гастрономическое удовольствие,лодка называлась Александра 1, спасибо за экскурсию
9 января 2020
Хочу написать только одно - все соответствует описанию.
Трансфер на автобусе в указанное время к указному месту.
прогулка на деревянной лодке под арабские танцы и живое вокальное исполнение.
трансфер в обратную сторону
прогулка 2-х часовая.
25 декабря 2019
Мы не выставляли завышенных ожиданий, поэтому все прошло ровно так, как описано в описании. На те деньги что стоит экскурсия, все ок! Мое мнение один раз стоит поехать, это все равно интереснее, чем просто ужинать в ресторане. Соответствие цена-качество (по меркам Дубаи) соответствует.
23 ноября 2019
Хороший ужин Шведский стол с прогулкой по каналу
10 ноября 2019
Еда неплохая. Заявленные развлечения на 3 с минусом. Выскочил один араб в юбках, станцевал 10 минут и на этом все закончилось...
14 июля 2019
Все прошло отлично, нам понравилось. Спасибо.
14 апреля 2019
Ужасная экскурсия, ужасны организаторы. Выброшенные деньги.
10 апреля 2019
Спасибо организаторам данной экскурсии за трансфер от отеля до места посадки на лодку, так как мы жили не в самом Дубае, а в стороне - в минутах сорока езды от города. Все было отлично организовано, мы смогли без проблем посетить экскурсию и вернуться вечером в отель.
4 апреля 2019
Неоправданно дорого. Можно сказать платишь больше за трансфер из отеля и обратно. На метро можно доехать и так же поужинать в любой лодке. Я только лишний час потратила на трансфер, потому как меня забирали первой и отвозили последней. О том, что ужин не предполагает алкоголь, не предупреждают, а зря. Можно было бы хоть свой напиток захватить, а так только вода, кола, фанта и два вида сока. Насчет детей непонятно: написано БЕЗ, а по факту их было много. Развлекательная программа небольшая, 10 мин выступление кружащегося мужчины в юбке, с интерактивом)) не понравилось, что верх лодки закрыт, портит всю панораму канала и сводит удовольствие от плавания на ноль. Можно же сделать открытую крышу или стеклянную тогда уж.
25 марта 2019
Добрый день!
Экскурсия "Ужин .." не предполагает экскурсионного сопровождения видимо, поэтому по пунктам 1-3 нечего просто ставить - экскурсии не было
Вообще совершенно не стоит тех денег, которые заплатили за этот ужин
Ещё 1 отзыв

Виктория проводит ещё 17 экскурсий

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