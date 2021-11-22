33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем

33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем
33 водопада и шоу с настоящим кавказким застольем

Что вы увидите 🤩

  • Красивейшие места долины реки Шахе
  • Тюльпановое дерево
  • Волконский дольмен
  • Река Джегош
  • 33 водопада
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В Лазаревском районе города Сочи струится каскад водопадов. Его называют Джегошским водопадом или водопадом ручья Джегош. Но самое популярное название – это 33 водопада. Проходя сквозь 13 порогов и 7 водоскатов, он стекает с горного хребта в реку Шахе.
Тюльпановое дерево или же древо дружбы -
наша первая остановка. Его высота, которая составляет около 35 метров, его красота и легенды, которые окутывают древо, оставят приятные впечатления и воспоминания.
Вы также сможете посетить Волконский дольмен - единственный сохранившийся в мире полноразмерный дольмен монолитного типа.
На пути к 33 водопадам мы переправимся через реку Шахе на военном ГАЗ-66. Переправа абсолютно безопасная, с ней справятся как дети, так и пенсионеры.
Сами водопады - это невероятное чудо природы! Живописные виды, а также красочный маршрут будут сопровождать вас в этом удивительном месте.
Ну и, конечно, вишенкой в нашем путешествии выступает шоу с Кавказким застольем. Группа кавказцев будут выступать перед вами, демонстрируя самую настоящую Адыгейскую свадьбу!
А во время шоу вы продегустируете мед, вино, адыгейский сыр и сможете заказать себе что-нибудь покушать (обед в стоимость не входит).
А в пути вы, конечно, скучать не будете, так как наши экскурсоводы будут рассказывать вам много интересного про здешнюю природу, а также познакомят с обычаями Адыгов.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Трансфер в обе стороны
  • Сопровождение профессионального экскурсовода
  • Страховка
  • Дегустации
  • Переправа на военных ГАЗ-66
  • Кавказкое застолье.
Что не входит?
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем от отеля, либо от ближайшей остановки
Завершение: Привозим к месту отправки
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 11:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день с 11:00

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