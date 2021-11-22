В Лазаревском районе города Сочи струится каскад водопадов. Его называют Джегошским водопадом или водопадом ручья Джегош. Но самое популярное название – это 33 водопада. Проходя сквозь 13 порогов и 7 водоскатов, он стекает с горного хребта в реку Шахе.

Тюльпановое дерево или же древо дружбы -

наша первая остановка. Его высота, которая составляет около 35 метров, его красота и легенды, которые окутывают древо, оставят приятные впечатления и воспоминания.

Вы также сможете посетить Волконский дольмен - единственный сохранившийся в мире полноразмерный дольмен монолитного типа.

На пути к 33 водопадам мы переправимся через реку Шахе на военном ГАЗ-66. Переправа абсолютно безопасная, с ней справятся как дети, так и пенсионеры.

Сами водопады - это невероятное чудо природы! Живописные виды, а также красочный маршрут будут сопровождать вас в этом удивительном месте.

Ну и, конечно, вишенкой в нашем путешествии выступает шоу с Кавказким застольем. Группа кавказцев будут выступать перед вами, демонстрируя самую настоящую Адыгейскую свадьбу!

А во время шоу вы продегустируете мед, вино, адыгейский сыр и сможете заказать себе что-нибудь покушать (обед в стоимость не входит).

А в пути вы, конечно, скучать не будете, так как наши экскурсоводы будут рассказывать вам много интересного про здешнюю природу, а также познакомят с обычаями Адыгов.