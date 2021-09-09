Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Джип-тур «Абхазский драйв»

Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии

4.7
8 отзывов
В дружеском путешествии по республике вы навестите курортную Гагру, прогуляетесь среди мандариновых деревьев, отведаете вино и натуральный мед.

Осознаете власть тектонических процессов в Юпшарском каньоне.

Оцените пейзажи Голубого озера, Рицы и водопадов.

Сможете прокатиться на катамаране и зиплайне.

А по пути узнаете об исторических вехах гордой Страны души.
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»
Джип-тур «Абхазский драйв»

Что вас ожидает

Знакомство с Абхазией

Вы узнаете историю края и посетите его главные символы. Коротко и интересно мы расскажем о главном: расцвете и упадке царской власти, советской эпохе индустриализации и борьбе за независимость. Вы попробуете местную кухню и посетите винодельческие места региона. Проведете день среди пальм и снега, проедете по побережью Черного моря, вдоль живописных построек, гор и занесенных в Красную книгу растений.

Топ-места Страны души

  • Город Гагра. Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и живописный парк принца Ольденбургского, осмотрите Колоннаду и заглянете в заброшенный Зимний театр.
  • Смотровая площадка. С высоты 250 м над у. м. окинете взглядом панорамы городского побережья.
  • Мандариновый сад. Прогулка привнесет в путешествие цитрусовые нотки и приятное медитативное настроение.
  • Дегустация вина и меда. После сада вы отправитесь на презентацию алкогольных и безалкогольных напитков, а также попробуете настоящий абхазский целебный мед.
  • Голубое озеро. Наслаждаясь пейзажами водоема, узнаете о происхождении его особенного оттенка и услышите легенду о «молодильном» эффекте озера.
  • Гегский водопад. На скале высотой 530 м над у. м. вы увидите, как зрелищно ее рассекает водный поток.
  • Юпшарский каньон. Перед вами предстанет геологический памятник с шумной горной рекой, зарослями мха, самшитом и вечнозеленым плющом.
  • Озеро Рица. Главное место притяжения в Абхазии покоряет холодными оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами. На берегу вы сможете пообедать, а после покататься на катамаране до центра озера (за дополнительную плату).
  • Смотровая площадка «Прощай, родина. ». Новые впечатляющие виды откроются с балкона над обрывом в Чабгарском карнизе — его высота над землей составляет 300 м.
  • Водопад Мужские слезы. Вы откроете секрет водоема и услышите легенду изящного водопада, срывающегося со скалы прямо у дороги.
  • Подвесной мост над рекой Бзыбь. Прогулка по нему принесет не только чудесные панорамы, но и добавит немного адреналина.
  • Купание на живописных Белых скалах.

Организационные детали

  • Джип-тур проходит на УАЗ Патриоте. Водитель и гид выступает в одном лице.
  • В стоимость включена дегустация, страховка
  • В стоимость не входит экологический сбор в Рицевский заповедник 350 р.
  • Также по желанию за дополнительную плату вы сможете прокатиться на зиплайне (500 руб. ), подняться на смотровую над Рицей (200 руб. ) и посетить пещеру (500 руб. ).
🚩 Начало и место завершения: от кпп отеля или ближайшей остановки
Время проведения: ежедневно в 07:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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8 реальных отзывов от туристов

Александра
9 сен 2021
Кто хочет именно экскурсию с полноценным гидом и рассказами про красоты и историю Абхазии и её природы - это вообще не сюда.
И это одно из главных разочарований.

Эта история про покататься на ревущем джипе под ревущую музыку из плей-листа водителя, повертеть головой и прибухнуть (водитель будет настаивать и не слушать отказы, это второе разочарование).

Дай бог что вам повезет с водителем. Нам дико не повезло. Такого ассортимента петросянских и сексистских шуточек типа "абхазский колорит", нацеленных на население с низким интеллектом я не слышала давно. Лучше б он молчал, хоспади, впечатления были б куда лучше.
Попытки донести что нам не заходит этот поток "искрометного хьюмора" результата не принесли, водила не затыкался и петросянил до конца поездки.
Слово "бухать" он произнес наверное раз 50, я начинала считать но сбилась.
Если вы любитель подобного и плей-листа серии "спасите наши уши" (микс пацанского абхазского про любовь к Кавказу и единство с репом, блатняком, старой классической зарубежной и русской попсой, которое ещё и переключалось постоянно. То есть водила слушал что интересно ему, не уточняя у нас) - то это ваш выбор.
Из рассказов мы услышали "поверните голову направо - это останки церкви". Всё. Никакого культурного обогащения.
Тупо едем и смотрим красоты. Вечером из номера печально гуглили, а на что мы смотрели вообще.
Ладно, плюс был - как водитель он был виртуозен, ехать по насыпному горному серпантину было не страшно.

Третье и ГЛАВНОЕ разочарование - вечером после экскурсии нас тупо бросили на границе.
Сервис "великолепен", ничего не скажешь.
Мы нашли свою карЭту до точки, откуда нас забирали, уселись. Пришел водила, посмотрел на нас и ушел. Мы прождали в машине 30 минут, связались с водителем, он сказал что ну хз, когда поеду, ещё не все вернулись, может через 40 минут, может через час.
Мы вышли побродить и увидели как машина тупо поехала без нас.
На смс связной не отвечал, трубки не звал, пришлось вызывать такси.
Так что 40 раз подумайте ребята, надо ли оно вам.

А сама природа Абхазии великолепна, тут претензий никаких. Водопады, горы, Рица - всё просто как с картинки.
Дегустации были интересные, хоть на них рассказывали что мы едим и пьем, с историями и всем, чем полагается.
Д
5 сен 2021
Экскурсия понравилась, обязательно берите толстовки и закрытые спортивные штаны, в горах холодно. В машине
Е
28 авг 2021
Водитель-гид Динар задал сразу позитивный настрой на тур, помимо увлекательной поездки с зажигательной музыкой, узнали много интересного об Абхазии
Д
17 авг 2021
Спасибо большое за это невероятное приключение! Мы в диком восторге.

Меня долго отговаривали родители от джип-тура по Абхазии (3 молодые девушки в чужой стране, где водят лихо). Но я ни разу не пожалела! Шикарные виды, незабываемая атмосфера и много эмоций.

Самые красивые места находятся в горах, туда ни на чем, кроме джипа, не проедешь. Плюс поездка на джипе — это очень необычно и весело (с музыкой так вообще! И после дегустации вина и чачи тем более). Поэтому джип — самое лучшее средство передвижения для путешествия по горам и красивым уголкам Абхазии.

У меня в Инстаграм очень много видео и фото с этой поездки, можете там посмотреть (ник @superdasha23)

Нам очень повезло с машиной — она выше 60км/ч не разгонялась, поэтому ехали мы достаточно безопасно и спокойно. Водитель вёл аккуратно. Никаких инцидентов в этом плане, слава Богу, не было. Плюс никто не приставал к молодым девушкам, все было прилично, и нам это понравилось.

Из минусов:
- организовано плохо (не хватило мест в машинах, пришлось ждать новую)
- нас не отвезли на белые скалы
- водитель почти ничего не рассказывал про места, нужно было обо все самим расспрашивать у других водителей. Наш - Аляс - ничего не знал по сути. Динар очень хороший, рассказывал интересные легенды, отвечал на вопросы.
- запахи там ужасные, воевод целый день сигаретами (все водители курили прям в машине), выхлопными газами. Горный воздух мы не ощутили.

Советы:
- обязательно берите наличку,
- тёплую одежду (даже если на улице жара, в горах может быть холодно),
- солнцезащитный крем,
- солнечные очки,
- резинку для волос (они разлетаются во все стороны),
- ОБЯЗАТЕЛЬНО что-то, чем закрыть уши (какой-то платок, капюшон или бандану),
- воду, перекус, вкладные салфетки и антисептик (они тоже очень понадобятся).
- подключайте свой телефон к машине по блютуз и включайте свою музыку (у нашего водителя плейлист на флешке был специфичный)

И важно! Не кушайте там, куда вас повезут и посадят за стол водители, еда там отвратительная. Советую походить-посмотреть меню в других ресторанах (их там очень много). Мы по незнанию заказали там, куда нас послал водитель (судя по всему, у них договорённость с рестораном), и были мягко говоря очень разочарованы.

Кто-то ездит в детьми, но я б с ребёнком не поехала, безопасность на 0, ремни не пристёгиваются, ездят там опасно. Но решать, конечно, вам.

Но в целом тур очень яркий, веселый, красивый! Советую от всей души!
В
2 авг 2021
Шикарный тур, наш экскурсовод Сергей очень душевный и весёлый человек, с которым было приятно путешествовать по Абхазии
В этой экскурсии невозможно соскучиться или уснуть как в автобусах, поэтому всегда было весело и не скучно
Также цена очень порадовала, впечатления остались на долго
Единственная проблема у нас возникла в самом конце, где нас не встретил сопровождающий и мы не уехали не на трансфере, а нас такси. На границе не ловила связь, поэтому дозвониться до водителя было непосильной задачей, но даже такой казус не испортил общее впечатление
И
28 июня 2021
Понравилась экскурсия. )
Абхазия очень красивая!
Ирина
13 июня 2021
Благодаря этой экскурсии побывала в Абхазии первый раз. И ничуть не разочаровалась. Эмоции только положительные! Красота этого города удивляет и покоряет!
Маршрут очень насыщенный и интересный. Водопады, дегустации, озера и многое другое на что стоит просмотреть.
Спасибо водителю Александру за интересные истории, культуру и традиции города!
Обязательно приеду в Абхазию ещё.
Советую всем!
Е
12 июня 2021
Мы и подумать не могли, что будет так хорошо. Рекомендую. )

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