Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Спасибо большое за это невероятное приключение! Мы в диком восторге.



Меня долго отговаривали родители от джип-тура по Абхазии (3 молодые девушки в чужой стране, где водят лихо). Но я ни разу не пожалела! Шикарные виды, незабываемая атмосфера и много эмоций.



Самые красивые места находятся в горах, туда ни на чем, кроме джипа, не проедешь. Плюс поездка на джипе — это очень необычно и весело (с музыкой так вообще! И после дегустации вина и чачи тем более). Поэтому джип — самое лучшее средство передвижения для путешествия по горам и красивым уголкам Абхазии.



У меня в Инстаграм очень много видео и фото с этой поездки, можете там посмотреть (ник @superdasha23)



Нам очень повезло с машиной — она выше 60км/ч не разгонялась, поэтому ехали мы достаточно безопасно и спокойно. Водитель вёл аккуратно. Никаких инцидентов в этом плане, слава Богу, не было. Плюс никто не приставал к молодым девушкам, все было прилично, и нам это понравилось.



Из минусов:

- организовано плохо (не хватило мест в машинах, пришлось ждать новую)

- нас не отвезли на белые скалы

- водитель почти ничего не рассказывал про места, нужно было обо все самим расспрашивать у других водителей. Наш - Аляс - ничего не знал по сути. Динар очень хороший, рассказывал интересные легенды, отвечал на вопросы.

- запахи там ужасные, воевод целый день сигаретами (все водители курили прям в машине), выхлопными газами. Горный воздух мы не ощутили.



Советы:

- обязательно берите наличку,

- тёплую одежду (даже если на улице жара, в горах может быть холодно),

- солнцезащитный крем,

- солнечные очки,

- резинку для волос (они разлетаются во все стороны),

- ОБЯЗАТЕЛЬНО что-то, чем закрыть уши (какой-то платок, капюшон или бандану),

- воду, перекус, вкладные салфетки и антисептик (они тоже очень понадобятся).

- подключайте свой телефон к машине по блютуз и включайте свою музыку (у нашего водителя плейлист на флешке был специфичный)



И важно! Не кушайте там, куда вас повезут и посадят за стол водители, еда там отвратительная. Советую походить-посмотреть меню в других ресторанах (их там очень много). Мы по незнанию заказали там, куда нас послал водитель (судя по всему, у них договорённость с рестораном), и были мягко говоря очень разочарованы.



Кто-то ездит в детьми, но я б с ребёнком не поехала, безопасность на 0, ремни не пристёгиваются, ездят там опасно. Но решать, конечно, вам.



Но в целом тур очень яркий, веселый, красивый! Советую от всей души!