Джип-тур в каньон реки Псахо

Впечатляющие пейзажи, пещера Ахштырь и обитель, окруженная лесами — в насыщенной поездке на 1 день

Вы отправитесь в путешествие к самшитовым рощам и каньону на месте древнего океана Тетис.

Наши джипы с комфортом провезут вас по бездорожью: броды, скорость, потрясающие пейзажи — впечатлений хватит на весь день! Также вы посетите Троице-Георгиевский монастырь, а еще побываете в пещере, где когда-то обитали древние люди.
Джип-тур в каньон реки Псахо
Джип-тур в каньон реки Псахо
Джип-тур в каньон реки Псахо
Джип-тур в каньон реки Псахо
Джип-тур в каньон реки Псахо

Что вас ожидает

От одной чудесной локации к другой мы будем перемещаться на комфортных внедорожниках — дорога сама станет еще одной достопримечательностью этой программы. Будет несколько остановок:

  • Белые Корабельные скалы: это место находится у реки Мзымта. Запрокинув в голову, вы увидите подвесной мост Скайпарка — самый длинный в стране.
  • Троице-Георгиевский монастырь — расположился он в очень живописном месте. Вы проникнитесь атмосферой обители и сможете посетить храмы.
  • Самшитовая роща — вас ждет прогулка по этому таинственному лесу среди деревьев, увитых мхом и плющом.
  • Пещера Ахштырь, место обитания древнего человека. Пещера находится над каньоном, поэтому вы взглянете на него с иного ракурса. Здесь же находили останки древних людей.
  • Мокрый каньон реки Псахо: еще одна впечатляющая локация на нашем маршруте: заросли самшита, фактурные скалы, лазурная река — снимки здесь получаются потрясающие.

Организационные детали

  • С вами будет один из гидов-водителей нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных джипах
  • После программы запланирован ужин в одном из кафе по желанию (оплачивается отдельно)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у ближайшей остановки или КПП вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 12:00

Александр
Александр
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. Из исторических фактов выбираем для вас действительно важные и достоверные. Наша команда — это профессионалы, которые любят свою работу. Для нас это стиль жизни, мы фанаты своего дела. Вы можете быть уверены в качестве. Вам остается забронировать программу — и дождаться начала вашего приключения!
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