Гора Ахун

Самая известная обзорная площадка Сочи. С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам Сочи.

Дача Сталина

Расположена она неподалеку от санатория «Зеленая роща» в Хостинском районе. Всего у главы СССР было 18 загородных резиденций, но Черное море 🌊 он любил больше всего.

Сочинскую дачу, как и все абхазские, построил архитектор Мержанов Мирон Иванович в 1931 году над левым берегом реки Мацеста. Склоны горы находятся в густых зарослях леса, и вскоре там вырос двухэтажный дом-замок, выкрашенный в зеленую краску. В просторном доме размещался кабинет с камином, бильярдная, столовая и кинозал, много комнат для родственников и друзей вождя. Прекрасная отделка дачи сохранилась до сегодняшнего дня: стены и потолки в комнатах украшены деревом ценных пород.

Лес вокруг здания расчистили, территорию засадили калифорнийскими соснами, магнолиями и молодыми дубами. Впервые Сталин посетил дачу в 1937 г., а потом ежегодно отдыхал здесь с семьей в конце лета и принимал зарубежные делегации. Посетив дом-музей, вы прогуляетесь 👣 по бильярдной, личному кабинету вождя, получите возможность осмотреть весь дом.