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Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи

5
1 отзыв
Яна С.
Яна С. – Гид из Адлера
Экскурсия ⛳ на дачу Сталина сопровождается интересным рассказом гида о жизни и работе вождя, гостях этой загородной резиденции и подарках, преподнесенных ими.

По пути мы остановимся на горе Ахун, откуда открываются невероятные виды на Кавказские горы ⛰️ и Сочи.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 900 ₽ за человека

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Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи
Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи

Что вы увидите

  • Дача Сталина
  • Колесо обозрения
  • Гора Ахун
Гора Ахун
Самая известная обзорная площадка Сочи. С вершины открываются невероятные виды: посмотри на север — увидишь заснеженные Кавказские горы ⛰️, с восточной стороны простирается Адлер, на западе «показывают» сам Сочи.
Дача Сталина
Расположена она неподалеку от санатория «Зеленая роща» в Хостинском районе. Всего у главы СССР было 18 загородных резиденций, но Черное море 🌊 он любил больше всего.
Сочинскую дачу, как и все абхазские, построил архитектор Мержанов Мирон Иванович в 1931 году над левым берегом реки Мацеста. Склоны горы находятся в густых зарослях леса, и вскоре там вырос двухэтажный дом-замок, выкрашенный в зеленую краску. В просторном доме размещался кабинет с камином, бильярдная, столовая и кинозал, много комнат для родственников и друзей вождя. Прекрасная отделка дачи сохранилась до сегодняшнего дня: стены и потолки в комнатах украшены деревом ценных пород.
Лес вокруг здания расчистили, территорию засадили калифорнийскими соснами, магнолиями и молодыми дубами. Впервые Сталин посетил дачу в 1937 г., а потом ежегодно отдыхал здесь с семьей в конце лета и принимал зарубежные делегации. Посетив дом-музей, вы прогуляетесь 👣 по бильярдной, личному кабинету вождя, получите возможность осмотреть весь дом.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Входной билет на дачу Сталина
Что не входит
  • личные расходы
  • Колесо обозрения (200 руб)
Начало
🚩 Сочи, ул. Енорова, 1 остановка Ривьера
Место завершения
🏁 Сочи
Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи
Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи
Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи
Гора Ахун — дача Сталина с отправлением из Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Яна С.
Яна С.
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1 отзыв оставили туристы

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