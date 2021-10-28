1 день

Трансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины Кавказа

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 11:30.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 час., с остановками).

Остановка на обед за (доп. плату).

По пути – посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Дополнительно оплачивается входной билет от 500 рублей с человека (оплата наличными на месте).

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин оплачивается самостоятельно.

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».