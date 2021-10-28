Красоты Домбая. Пеший тур

За 7 дней тура вы посетите самые главные места Домбая

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За 7 дней тура вы посетите самые главные места Домбая! «Визитные карточки», локации, которые скрываются за неприметными поворотами горных троп.

Вы увидите Чучхурские водопады, пройдете по краю ледника Алибек, продегустируете воды целебного нарзана.

Вы обязательно узнаете, как в домбайских лесах появилась Чертова мельница, и, конечно же, насладитесь невероятными видами с горы Мусса-Ачитара. Домбай полон красот. Он открывает их тем, кто стремится исследовать – и не боится никаких преград.
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Красоты Домбая. Пеший тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Праздничный ужин
Праздничный ужин
Поделимся впечатлениями с новыми знакомыми и приятно проведем время
Чучхурские водопады
Чучхурские водопады
Сделаем много красивых фотографий, послушаем как «поет» водопад и попробуем на вкус настоящую ледниковую воду
Бадукские озера
Бадукские озера
Посетим каскад из трех горных озер на реке Бадук

Программа тура по дням

1 день

Трансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины Кавказа

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 11:30.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 час., с остановками).

Остановка на обед за (доп. плату).

По пути – посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками.

Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.

На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Дополнительно оплачивается входной билет от 500 рублей с человека (оплата наличными на месте).

18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.

Размещение в отелях (на выбор).

Ужин оплачивается самостоятельно.

Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».

  • Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
  • Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.
Трансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины КавказаТрансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины КавказаТрансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины КавказаТрансфер на курорт Домбай. Термальные источники Жемчужины Кавказа
2 день

Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники.

С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.

Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников.

Уже в позднее время началось освоение склонов Мусса-Ачитара.

Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов – к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются к земле с высоты 12 м.

Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.

Обед (сух. паёк).

Возвращение в гостиницу.

Ужин – самостоятельно.

  • Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
  • Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.

Продолжительность: 5 часов. Перепад высот: 500 метров.

Трекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадамТрекинг на Русскую Поляну и к Чучхурским водопадам
3 день

Ущелье Алибек, трекинг

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Заброска на внедорожниках к Алибекскому ущелью, пешая прогулка – трекинг.

Вы увидите Алибекский водопад, пройдёте по краю одноименного ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2 200 м.).

Вам откроется панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая и Сулахат.

Если посчастливится, вы также увидите местных туров: они выходят к воде, когда не чувствуют опасности, именно этот факт дал озеру его современное название.

Обед (сух. паёк).

Возвращение в гостиницу.

Ужин – самостоятельно.

  • Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
  • Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.

Продолжительность: 6-7 часов. Перепад высот: 300 метров.

Ущелье Алибек, трекингУщелье Алибек, трекингУщелье Алибек, трекингУщелье Алибек, трекинг
4 день

Трекинг на Бадукские озера

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер к началу маршрута.

Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.

Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.

Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его.

По его завершении, на вершине горы, вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», которому покорились дикие горные пространства.

Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук).

Первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м., а глубина не превышает 5 м.

Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м. выше, и диаметр его составляет 200 м.

Но самое большое озеро – третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.

Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.

Обед (сух. паёк) на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с Озёрами.

Возвращение в гостиницу.

Вечером – совместная встреча на ужине в п. Домбай.

Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 600 метров

Трекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озераТрекинг на Бадукские озера
5 день

Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м.)

Подъем на канатной дороге (дополнительная плата – 1 600 руб. /чел. на месте).

С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.

А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.

Обед – самостоятельно на курорте.

Во второй половине дня вас ждет прогулка на каньон «Чёртова мельница».

Путь начинается от Аманауз – основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны.

Выше посёлка русло реки сужается и начинает походить на глубокий каньон: когда-то давно вода пробила себе путь через высокие гранитные скалы.

В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».

Возвращение в гостиницу.

Ужин – самостоятельно.

  • Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
  • Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.

Продолжительность: 6-7 часов. Перепад высот: 600 – 1350 метров.

Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»Экскурсия с подъемом по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара и каньон «Чёртова мельница»
6 день

Трекинг - ущелье Птыш

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Птышский ледник – третий по величине среди многочисленных ледников Тебердинского заповедника.

Площадь его равна 6,2 тыс. квадратных метров.

Ежегодно ледник отступает на 12,5 – 13 метров.

Ледяной язык окружен склонами вершин Джугутурлучат (3921 метр), Птыш (3688 метров) и Домбай-Ульген (4046 метров).

Дорога к леднику поначалу повторяет пешеходный маршрут по ущелью Домбай-Ульген, но вас совершенно не должно это расстраивать, ведь вы снова сможете насладиться видами альпийских лугов и главными горными вершинами Домбая.

Долина по праву считается одной из самых красивых в окрестностях Домбая.

После перехода реки мы попадаем в ущелье Птыш, которое также богато красивыми альпийскими лугами с редкими видами цветов.

Именно тут растут уникальные розовые рододендроны.

Обед сух. паек.

Прогулка к Птышским водопадам или как их еще называют «Девичьи косы», где несколько потоков спадают с высоты около 15 метров.

Самые бурные и полноводные струи бывают весной и летом, во время активного таяния ледника.

Осенью же водопад практически замирает, оставив по себе лишь несколько скромных, тоненьких ручейков.

Частыми гостями здесь бывают горные туры – редкий вид скальных козлов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин – самостоятельно.

  • Для гостей отеля «Gold Star» ужин включен.
  • Для гостей гостевого дома «Ирбис» ужин включен.

Продолжительность: 5-6 часов.

Перепад высот: 1300 метров.

Трекинг - ущелье ПтышТрекинг - ущелье ПтышТрекинг - ущелье ПтышТрекинг - ущелье Птыш
7 день

Завершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные Воды

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Ущелье Джамагат находится в 8 км от Теберды.

Вас ждет прогулка по невероятным местам с незабываемыми природными красотами – журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами.

По пути обязательно увидим уникальное селение ущелья Джамагат – аул Джемат.

Этот старинный поселок полностью вымер во время жесточайшей эпидемии чумы, но память о нем навеки сохранил великий поет и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов – некогда он увековечил аул в знаменитой поэме «Хаджи Абрек».

Остановка на обед (за доп. плату) местные жители предлагают вкуснейшие хычины, освежающий айран и целебный горный чай.

Конечная цель путешествия Джамагатские нарзаны – это природные источники холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, тянущемся вдоль реки Джемагат.

Нарзаны слабо минеральные, но насыщены огромным количеством микроэлементов – магнием и калием, защищающим сердечную мышцу и нервную систему, а также кальциево-натриевыми соединениями.

Солнечно-рыжий цвет воды говорит о том, что источник наполнен железом – элементом, серьезно улучшающим гемоглобин.

Но интересен маршрут не только ими, но и самой горной рекой и открывающимися великолепными видами на горы.

Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.

Продолжительность: 4-5 часов. Перепад высот: 1440-1790 метров.

Завершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные ВодыЗавершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные ВодыЗавершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные ВодыЗавершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные ВодыЗавершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные ВодыЗавершение программы. Джамагатские нарзаны. Трансфер в Минеральные Воды

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницыРазмещением в стандартном двухместном номереОдноместное размещениеРазмещением на дополнительном месте (с 12 лет)

Домбай

«Снежный Барс» 3*

50 50065 00040 000

Теберда

Гостевой дом «Ирбис»
завтрак +ужин

53 00063 500под запрос

Домбай

«Gold Star» 3*
завтрак +ужин

55 00068 00045 000

Домбай

«Таурух» 3+*
номер эконом

55 000

72 000

нет

Домбай

«Таурух» 3+*
номер стандарт

58 000

83 000

62 000

Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет – 5%.

Варианты проживания

Отель «Снежный Барс»

6 ночей

Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.

В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.

Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»Отель «Снежный Барс»

Отель «ТауРух»

6 ночей

Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.

В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.

Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»Отель «ТауРух»

Отель «Gold Star»

6 ночей

Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.

По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.

Отель «Gold Star»Отель «Gold Star»Отель «Gold Star»Отель «Gold Star»

Гостевой дом «Ирбис»

6 ночей

Гостевой дом «Ирбис» расположен в городе Теберде. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В распоряжении гостей общая кухня и детская игровая площадка. Предоставляется бесплатная частная парковка. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение.

В номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.

В гостевом доме «Ирбис» подают континентальный завтрак.

Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»Гостевой дом «Ирбис»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы «аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды – Домбай – аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3* / 3+ на выбор (6 ночей) в поселке Домбай
  • Питание по программе тура (завтраки в отеле (шведский стол), 4 обеда (сух. паёк))
  • Завтраки и ужины в отеле «Gold Star» п. Домбай (ужин – комплекс из 3 блюд)
  • Завтраки и ужины в гостевом доме «Ирбис» п. Теберда (ужин по меню из 3 блюд)
  • Праздничный ужин на Домбае
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Индивидуальные трансферы (от 5000 рублей)
  • Посещение термального комплекса «Жемчужины Кавказа» – 500 рублей
  • Дополнительные экскурсии
  • Спиртные напитки
  • Аренда личного туристического снаряжения
  • Билеты на канатную дорогу Домбай – от 1600 рублей с человека
  • Баня в отеле «Gold Star», гостевой дом «Ирбис» от 1500 рублей с человека
  • Проживание в отелях г. Пятигорск (от 3500 рублей – двухместный номер с завтраком, от 3000 рублей – одноместный с завтраком), уточнять при бронировании
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветрозащитная куртка;
  • трекинговые брюки;
  • трекинговые ботинки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак (объём до 30 литров);
  • накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем (SPF50);
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • трекинговые палки от 350 рублей в день.

Для посещения термального комплекса:

  • купальник;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.

Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организована встреча и проводы в туре?

Встреча

Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:00.

В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Красоты Домбая».

От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.

Проводы

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 часов местного времени.

Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 5000 руб.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Нужен ли пограничный пропуск?

Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.

Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.

Какая будет погода?

Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.

Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Можно ли платить картой в туре?

Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.

В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.

Домбай

На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.

Будет ли связь, интернет на маршруте?

Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.

В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.

Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.

Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.

Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.

Что надо знать о гидах?

На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.

Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.

Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Меры предосторожности и правила поведения в активном туре

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время трекинга

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  2. В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им трекинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  3. Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  4. При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  5. На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какие есть особенности в туре?

В этом году размещение в Теберде, это в 20 км от Домбая, для тех туристов, которые хотят спокойный отдых. Прекрасный целебный воздух, так как Теберда – курорт для астматиков, реабилитация после ковида.

Номера с удобствами, хорошее питание, есть баня на территории, можно также делать шашлыки, чудесная хозяйка.

На территории есть беседки можно отдыхать на улице.

В 2.5 км есть озеро Кара Кель, там можно купаться летом или кататься на катамаранах. Отличный Тебердинский заповедник (в нем есть зоопарк, и музей).

Если мы хотим приехать на несколько дней раньше тура или задержаться позже, где лучше жить?

Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Проживание в отелях г. Пятигорск: от 3500 рублей – двухместный номер с завтраком, от 3000 рублей – одноместный с завтраком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
28 окт 2021
Ездили в тур "Красоты Домбая" во второй половине октября. Потрясающе! Увидели красивейшие места, познакомились с прекрасными людьми. Алибек - просто изумительный гид и человек! Невероятно опытный, интересный, угощал нас чаем и фруктами на треках!

Программа хорошая, правда, хотелось бы несколько большей нагрузки и более длительных треков. По разным причинам (перекрытие маршрута из соображений безопасности и времени года) не попали в несколько мест. Возможно, если бы попали и дошли до них, чувствовалась бы та самая нагрузка. Но нам всегда находили интересную и красивую альтернативу. Не жалею, что поехала именно в это время - в осени есть своя изюминка и романтика. Свежо и ярко.

По организации - всё четко.

Жили в Снежном Барсе. В целом, отвечает 3*. Но несколько раз отключали любую воду или горячую воду (на два дня), отопление, свет. Хочется надеяться, что это только нам не повезло и это были разовые неполадки.
Е
12 янв 2023
Организация тура была на высоте и превзошла мои ожидания!
Огромную Благодарность я выражаю гиду Тенгизу Мокаеву!!!
Благодаря его географическим и историческим знаниям, индивидуальному подходу, сноровке, опыту, находчивости и активности наш тур прошёл идеально!!!
Это путешествие было безопасным, с комфортным проживанием в гостинице, супер мобильным в передвижении по разным локациям, интересным и уникальным, что очень важно для туриста!
Т
10 янв 2023
Благодарю организаторов тура, особенно нашего гида - Тенгиза за знакомство с культурой и невероятными красотами КБР!
Вы - профессионалы своего дела)

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