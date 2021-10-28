Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 11:30.
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер без гида в Домбай (в пути 5,5 час., с остановками).
Остановка на обед за (доп. плату).
По пути – посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками.
Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов.
На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Дополнительно оплачивается входной билет от 500 рублей с человека (оплата наличными на месте).
18:00 Ориентировочное время прибытия в посёлок Домбай.
Размещение в отелях (на выбор).
Ужин оплачивается самостоятельно.
Рекомендуемые кафе: «У Зули», «Кристалл», «Шумка».
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники.
С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.
Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников.
Уже в позднее время началось освоение склонов Мусса-Ачитара.
Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов – к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются к земле с высоты 12 м.
Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно.
Продолжительность: 5 часов. Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Заброска на внедорожниках к Алибекскому ущелью, пешая прогулка – трекинг.
Вы увидите Алибекский водопад, пройдёте по краю одноименного ледника и выйдете к берегу Турьего озера (2 200 м.).
Вам откроется панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая и Сулахат.
Если посчастливится, вы также увидите местных туров: они выходят к воде, когда не чувствуют опасности, именно этот факт дал озеру его современное название.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно.
Продолжительность: 6-7 часов. Перепад высот: 300 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.
Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев.
Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его.
По его завершении, на вершине горы, вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», которому покорились дикие горные пространства.
Далее вы посетите одно из Бадуксих озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук).
Первое, самому маленькое: его диметр составляет 80 м., а глубина не превышает 5 м.
Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м. выше, и диаметр его составляет 200 м.
Но самое большое озеро – третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м.
Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.
Обед (сух. паёк) на берегуозера, во время которого вы услышите легенды, связанные с Озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Вечером – совместная встреча на ужине в п. Домбай.
Продолжительность: 5-6 часов. Перепад высот: 600 метров
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м.)
Подъем на канатной дороге (дополнительная плата – 1 600 руб. /чел. на месте).
С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады.
А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Обед – самостоятельно на курорте.
Во второй половине дня вас ждет прогулка на каньон «Чёртова мельница».
Путь начинается от Аманауз – основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны.
Выше посёлка русло реки сужается и начинает походить на глубокий каньон: когда-то давно вода пробила себе путь через высокие гранитные скалы.
В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно.
Продолжительность: 6-7 часов. Перепад высот: 600 – 1350 метров.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Птышский ледник – третий по величине среди многочисленных ледников Тебердинского заповедника.
Площадь его равна 6,2 тыс. квадратных метров.
Ежегодно ледник отступает на 12,5 – 13 метров.
Ледяной язык окружен склонами вершин Джугутурлучат (3921 метр), Птыш (3688 метров) и Домбай-Ульген (4046 метров).
Дорога к леднику поначалу повторяет пешеходный маршрут по ущелью Домбай-Ульген, но вас совершенно не должно это расстраивать, ведь вы снова сможете насладиться видами альпийских лугов и главными горными вершинами Домбая.
Долина по праву считается одной из самых красивых в окрестностях Домбая.
После перехода реки мы попадаем в ущелье Птыш, которое также богато красивыми альпийскими лугами с редкими видами цветов.
Именно тут растут уникальные розовые рододендроны.
Обед сух. паек.
Прогулка к Птышским водопадам или как их еще называют «Девичьи косы», где несколько потоков спадают с высоты около 15 метров.
Самые бурные и полноводные струи бывают весной и летом, во время активного таяния ледника.
Осенью же водопад практически замирает, оставив по себе лишь несколько скромных, тоненьких ручейков.
Частыми гостями здесь бывают горные туры – редкий вид скальных козлов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин – самостоятельно.
Продолжительность: 5-6 часов.
Перепад высот: 1300 метров.
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Ущелье Джамагат находится в 8 км от Теберды.
Вас ждет прогулка по невероятным местам с незабываемыми природными красотами – журчащими ручьями, густыми лесами и бархатными полянами.
По пути обязательно увидим уникальное селение ущелья Джамагат – аул Джемат.
Этот старинный поселок полностью вымер во время жесточайшей эпидемии чумы, но память о нем навеки сохранил великий поет и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов – некогда он увековечил аул в знаменитой поэме «Хаджи Абрек».
Остановка на обед (за доп. плату) местные жители предлагают вкуснейшие хычины, освежающий айран и целебный горный чай.
Конечная цель путешествия Джамагатские нарзаны – это природные источники холодной минеральной воды в ущелье Джамагат, тянущемся вдоль реки Джемагат.
Нарзаны слабо минеральные, но насыщены огромным количеством микроэлементов – магнием и калием, защищающим сердечную мышцу и нервную систему, а также кальциево-натриевыми соединениями.
Солнечно-рыжий цвет воды говорит о том, что источник наполнен железом – элементом, серьезно улучшающим гемоглобин.
Но интересен маршрут не только ими, но и самой горной рекой и открывающимися великолепными видами на горы.
Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам/поездам, отправляющимся после 19:00.
Продолжительность: 4-5 часов. Перепад высот: 1440-1790 метров.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиницы
|Размещением в стандартном двухместном номере
|Одноместное размещение
|Размещением на дополнительном месте (с 12 лет)
Домбай
«Снежный Барс» 3*
|50 500
|65 000
|40 000
Теберда
Гостевой дом «Ирбис»
|53 000
|63 500
|под запрос
Домбай
«Gold Star» 3*
|55 000
|68 000
|45 000
Домбай
«Таурух» 3+*
55 000
72 000
нет
Домбай
«Таурух» 3+*
58 000
83 000
62 000
Скидка на основные места для детей с 10 до 14 лет – 5%.
Гостиничный комплекс «Снежный Барс – Домбай» был открыт в феврале 2008 года и зарекомендовал себя как отель европейского уровня и позиционируется не только как горнолыжный отель, но и как идеальное место для семейного отдыха с детьми, для которых здесь есть все необходимые условия – детская комната, услуги няни, а так же как место для летнего отдыха. На территории отеля есть мангалы, так что Вы можете провести время в кругу друзей у огня. В ресторане домбайского отеля "Снежный Барс" гости могут насладиться разнообразными блюдами европейской кухни. В баре подаются аперитивы и другие алкогольные напитки.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, мебель, ванная комната, телевизор с плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-бар и балкон.
Отель «ТауРух» – это прекрасный живописный уголок, который предлагает первоклассный отдых в атмосфере домашнего тепла и уюта. Расположился отель в окружении величественных сосен курорта Домбай и утопает в облаке невероятно чистого воздуха. Гостей ждет радушный прием, качественный сервис и индивидуальный подход к каждому гостю. В ресторане отеля предлагаются блюда местной кухни. По утрам подается континентальный завтрак.
В номере: двуспальная или две односпальных кровати, шкаф, стол, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, холодильник, электрический чайник, собственная ванная комн ата, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, халат, полтенца, тапочки, фен.
Отель Gold Star с баром и бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в курортном поселке Домбай. Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю. К услугам гостей ресторан русской кухни и собственная бесплатная парковка.
В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера укомплектованы холодильником.
По утрам в отеле Gold Star предлагают завтрак с выбором блюд из меню.
Гостевой дом «Ирбис» расположен в городе Теберде. К услугам гостей бар, общий лаундж, сад и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В распоряжении гостей общая кухня и детская игровая площадка. Предоставляется бесплатная частная парковка. В гостевом доме можно взять напрокат лыжное снаряжение.
В номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца.
В гостевом доме «Ирбис» подают континентальный завтрак.
Для посещения термального комплекса:
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей – свидетельство о рождении.
Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча
Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды осуществляется в назначенное время, но не позднее 12:00.
В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Красоты Домбая».
От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 11:30 утра.
Проводы
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся с 19:00 часов местного времени.
Для туристов, приезжающих / уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 5000 руб.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Важно! Маршрут проходит в приграничной территории.
Гражданам стран СНГ необходимо заблаговременно оформить пограничный пропуск: подача документов производится за 45 дней до предполагаемого путешествия.
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -3°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C. Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15, осенью– от -5 до +10. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют карачаево-балкарскую и черкесскую речь соответственно. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно. В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи). Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
В кафе, ресторанах и магазинах курортов Домбай и Приэльбрусье оплата производится только наличными. В отелях не принимают пластиковые карты. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа. Оплатить по пластиковой карте можно только на новой канатной дороге в Домбае.
Домбай
На курорте работает только отделение Сбербанк. расположено напротив гостиницы «Орион». Режим работы с физическими лицами с 9 до 15.00, суббота и воскресенье – выходные. В районе нижней станции ГКД, от кассы справа расположен банкомат.
Рекомендуем в данном районе пользоваться услугами операторов сотовой связи – Билайн и Мегафон (предпочтительнее). МТС работает не везде и неустойчиво. Но, тем не менее, мобильный интернет лучше работает у операторов Билайн и МТС.
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) прекрасно работают в пос. Домбай и пос. Терскол. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Официальных представителей / офисов операторов мобильной связи в Домбае нет, симкарты можно приобрести в Аптеке по адресу Пихтовый мыс, 1.
Напоминаем вам, что Домбай находится на территории Карачаево-Черкесской Республики, а это означает, чтов Домбае вы будете находиться в роуминге. Роуминг действует и в Приэльбрусье, в Кабардино-Балкарской Республике. Для уточнения условий услуги роуминга необходимо обратиться к сотовому оператору.
Пополнить счет Вашего мобильного телефона в Домбае также не составит труда. Терминалы оплаты имеются практически во всех гостиницах и кафе поселка. Например: Кафе «У Зули», магазины в пос. Пихтовый, на нижней станции канатной дороги и тд.
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
В рамках программы мы будем находиться на высоте 800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге до высоты 3000 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1600 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
В этом году размещение в Теберде, это в 20 км от Домбая, для тех туристов, которые хотят спокойный отдых. Прекрасный целебный воздух, так как Теберда – курорт для астматиков, реабилитация после ковида.
Номера с удобствами, хорошее питание, есть баня на территории, можно также делать шашлыки, чудесная хозяйка.
На территории есть беседки можно отдыхать на улице.
В 2.5 км есть озеро Кара Кель, там можно купаться летом или кататься на катамаранах. Отличный Тебердинский заповедник (в нем есть зоопарк, и музей).
Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Проживание в отелях г. Пятигорск: от 3500 рублей – двухместный номер с завтраком, от 3000 рублей – одноместный с завтраком.