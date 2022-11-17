Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур

Лесной лагерь в Сочи - это неделя активного отдыха в удаленном уголке Сочинского национального парка

5
3 отзыва
Программа по дням
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Лесной лагерь в Сочи – это неделя активного отдыха в удаленном уголке Сочинского национального парка. Возможно проведение тура в любые удобные для Вас даты по предварительной заявке. Возможен заезд в любой день программы на срок от 3 до 7 дней.
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Лесной лагерь в Сочи. Осенне-зимний тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Подземное царство
Подземное царство
Посетим множество пещер — Воронцовские, Студенческие, Партизанские и другие
Невероятные каньоны
Невероятные каньоны
Побываем в красивейших каньонах и сделаем отличные снимки
Лесной лагерь
Лесной лагерь
Научимся разбивать палаточный лагерь, спускаться дюльфером и другим премудростям походной жизни

Программа тура по дням

1 день

Приезд, переход до Воронцовских пещер

Прибытие в Адлер.

12:00 Встреча с гидом, получение группового снаряжения.

Переезд в поселок Воронцовка.

Установка лагеря около Воронцовских пещер.

Первый костер.

Знакомство с соседями по палатке.

Ужин на костре готовят дежурные.

Вечером прогулка по Воронцовской пещере.

Приезд, переход до Воронцовских пещерПриезд, переход до Воронцовских пещерПриезд, переход до Воронцовских пещер
2 день

Каньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курс

Поход в каньон Царские ворота, посещение пещер Студенческая и Партизанская, веревочный курс.

На маршруте Вы увидите исток Восточной Хосты — воклюз.

Возможна организация веревочного курса для желающих.

Обед на маршруте. Возвращение в лагерь, ужин.

Протяженность путешествия 9 (девять) км.

Каньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курсКаньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курсКаньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курсКаньон Царские ворота, пещеры Студенческая и Партизанская, веревочный курс
3 день

Пещеры Долгая и Кабаний Провал

Поход с легким рюкзаком по буковому лесу к истокам реки Кудепста через лесной перевал.

На маршруте мы найдём вход в пещеру Долгая, Кабаний Провал и посетим пещеру Лаберинтовую (входная группа), общая протяженность похода 6 (шесть) километров.

Это будет не сложный день.

К обеду мы вернёмся в лагерь.

А после приёма пищи организуем спуск дюльфером и научимся работать с верёвками.

Вечером костёр и истории о Чёрном спелеологе.

Пещеры Долгая и Кабаний ПровалПещеры Долгая и Кабаний ПровалПещеры Долгая и Кабаний ПровалПещеры Долгая и Кабаний Провал
4 день

Базилика V-XI веков, отроги хребта Ефрем, подземный каньон пещеры Очажной

Поход с легким рюкзаком на весь день дорогой древних торговцев к развалинам Леснянской базилики, V-XI веков.

Придется немного попотеть на подъеме.

Возвращение назад через отроги горы Ефрем, 14 (четырнадцать) км.

Если есть силы, то в этот день можно факультативно (за дополнительную плату) заказать спелеологическое путешествие в пещеру Очажную — маршрут проходится с верёвками.

5 день

Каньон Кудепсты

Собираем лагерь, поход под рюкзаком в каньон Кудепсты (6 километров).

Установка лагеря. Отдых.

Каньон КудепстыКаньон КудепстыКаньон Кудепсты
6 день

Каньоны реки Псахо, пещера Колокольная

Поход по каньону реки Псахо, посещение пещеры Колокольная, знакомство с летучими мышами.

Прогулка на 6-8 часов, протяженность маршрута 11 км.

Каньоны реки Псахо, пещера КолокольнаяКаньоны реки Псахо, пещера КолокольнаяКаньоны реки Псахо, пещера Колокольная
7 день

Отъезд

Мы прощаемся. Собираем лагерь.

Завтрак.

Отправляемся в цивилизацию — посёлок Красная Воля. 2 (два) км. под рюкзаком.

Трансфер в аэропорт Адлер или на ЖД вокзал Адлера.

Разъезд гостей.

Проживание

Двух-, трехместные туристические палатки — туристы расселяются в палатки по желанию.

  • Обычные даты – 23 000 руб. ;
  • Высокие даты – 25 500 руб.

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Трансферы по программе тура
  • Трехразовое питание на маршрутах (питание в день заезда – обед, ужин в день отъезда – завтрак в остальные дни программы – завтрак, обед и ужин) — снаряжение турист носит сам
  • Входные платы на объекты показа
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Сочи и обратно
  • Трансферы вне программы
  • Курортный сбор
  • Сувенирная продукция
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
г. Сочи
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая куртка;
  • лыжная (флисовая) шапка;
  • перчатки флисовые;
  • туристические бахилы (гамаши,"фонарики");
  • непромокаемые ветрозащитные куртка и брюки;
  • ходовой комплект одежды (спортивный костюм);
  • спальник;
  • пенополиуретановый коврик;
  • Треккинговая обувь;
  • сменная обувь для лагеря (кроссовки);
  • рюкзак 80-100л;
  • рюкзак 20-25 литров;
  • сидушка;
  • трекинговые палки;
  • накидка от дождя на себя и на рюкзак;
  • защита от солнца: панама, крем, очки;
  • рабочие перчатки (обязательно!);
  • кружка, ложка, миска, нож (КЛМН);
  • термос или фляга для воды общим объемом до 1 литра;
  • фонарь налобный (батарейки запасные);
  • фототехника — по желанию;
  • аптечка индивидуальная;
  • купальные принадлежности: резиновые тапочки, купальник, шапочка и полотенце — по желанию.
Какие требования к участникам?
  • для участия в туре не требуется особая спортивная форма;
  • на маршрут допускаются дети с 6 лет, для лиц младше 18 лет требуется сопровождение взрослых.
Возможно ли заказать дополнительные услуги?

Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где происходит встреча в первый день тура?

Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.

Возможно ли уменьшить количество дней в туре?

Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого Вам следует добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер у организатора.

Будут ли удобства в лагере?

Тур предусматривает «дикий» отдых в палатке без удобств.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
17 ноя 2022
Организатору непосредственно в Сочи - большой респект. Все удобно, поселили вообще великолепно, все очень рядом и близко, удобная транспортная развязка, питание порадовало, НО рекомендация все-таки есть: Желательно в вечерних сообщениях о планах на следующий день, более подробно сообщать, что будет происходить, сколько будет пройдено километров, рекомендации по одежде и обуви, а также что взять с собой. Для меня это была проблема. Спасибо огромное Сергею, нашему проводнику, который восполнял все эти пробелы. Грамотно, спокойно, профессионально вёл нас по маршрутам и давал все необходимые рекомендации, если бы не он, то я могла бы и в туфлях прийти.
Что касается со стороны организации Большой страны, то здесь могу отметить, что не совсем достоверная информация по сложности тура. На мой взгляд это не базовый уровень, как заявлено, а достаточно сложный, и не каждый сможет это пройти. Мне кажется, надо давать более чёткую и подробную информацию. Не просто, что пройдём 12 км, а то, что эти 12 км все время в гору, об этом не пишется. Ну, опять же, это сугубо моё мнение. А так все прекрасно, буду обращаться ещё.
Т
20 сен 2022
Тур проходил с 11.09.22 по 17.09.22 в красивейшем городе Сочи. Размещение в городской квартире 5 этажного дома напоминает "хрущевку", 4 подъезда, в квартире две комнаты, все необходимое имеется:полотенца, фен, посуда, небольшой холодильник, утюг, доска для глажения, шампунь, жидкое мыло, стиральная машина (не пользовалась, т. к. не было необходимости). Размещение на 2-3 человек нормально. Рейс на самолете был вечерний меня встретила Валентина Владимировна передала ключи (встречающая сторона), объяснила что и как работает. В холодильнике найдете молоко, нарезку колбасную, сыр, так же чай, кофе, фрукты для "перекусов", если проголодаетесь. Переживать за это не стоит. На следующий день приехала моя соседка и компаньон по туру Ирина из г. Челябинска, сама я из Н. Новгорода. Группа по туру составила 2 человека, обстоятельства сложились в нашу пользу - почти в индивидуальный тур. На следующий день мы познакомились с организатором, путеводителем тура - Анной. Перемещение до места начала экскурсии на личном транспорте. Не хочу раскрывать все секреты, подробности на сайте, но отмечу, что каждый день у вас будет активная ходьба полезная для здоровья. Запасайтесь удобной обувью. Температура воздуха + 27С, вечером легкая кофта, ветровка. С собой я не брала кружки, ложки, фонарь как было написано в памятке, Анна позаботилась о нас сама, в ее арсенале имеется все необходимое. Программа очень насыщенная и интересная: вы увидите горы, море, красивейшие парки, познакомитесь с историей города, так что в квартире вы будете только спать. Сама я была неоднократно в г. Сочи, но благодаря Анне познакомилась с этим городом ближе. Благодарю Анну, Ирину, Валентину Владимировну за чудесный отдых и незабываемые эмоции. Рекомендую съездить в тур.
Т
20 сен 2022
Друзья, благодарю за организацию тура.

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