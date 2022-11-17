Прибытие в Адлер.
12:00 Встреча с гидом, получение группового снаряжения.
Переезд в поселок Воронцовка.
Установка лагеря около Воронцовских пещер.
Первый костер.
Знакомство с соседями по палатке.
Ужин на костре готовят дежурные.
Вечером прогулка по Воронцовской пещере.
Поход в каньон Царские ворота, посещение пещер Студенческая и Партизанская, веревочный курс.
На маршруте Вы увидите исток Восточной Хосты — воклюз.
Возможна организация веревочного курса для желающих.
Обед на маршруте. Возвращение в лагерь, ужин.
Протяженность путешествия 9 (девять) км.
Поход с легким рюкзаком по буковому лесу к истокам реки Кудепста через лесной перевал.
На маршруте мы найдём вход в пещеру Долгая, Кабаний Провал и посетим пещеру Лаберинтовую (входная группа), общая протяженность похода 6 (шесть) километров.
Это будет не сложный день.
К обеду мы вернёмся в лагерь.
А после приёма пищи организуем спуск дюльфером и научимся работать с верёвками.
Вечером костёр и истории о Чёрном спелеологе.
Поход с легким рюкзаком на весь день дорогой древних торговцев к развалинам Леснянской базилики, V-XI веков.
Придется немного попотеть на подъеме.
Возвращение назад через отроги горы Ефрем, 14 (четырнадцать) км.
Если есть силы, то в этот день можно факультативно (за дополнительную плату) заказать спелеологическое путешествие в пещеру Очажную — маршрут проходится с верёвками.
Собираем лагерь, поход под рюкзаком в каньон Кудепсты (6 километров).
Установка лагеря. Отдых.
Поход по каньону реки Псахо, посещение пещеры Колокольная, знакомство с летучими мышами.
Прогулка на 6-8 часов, протяженность маршрута 11 км.
Мы прощаемся. Собираем лагерь.
Завтрак.
Отправляемся в цивилизацию — посёлок Красная Воля. 2 (два) км. под рюкзаком.
Трансфер в аэропорт Адлер или на ЖД вокзал Адлера.
Разъезд гостей.
Двух-, трехместные туристические палатки — туристы расселяются в палатки по желанию.
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных туристических палатках.
Возможно оказание дополнительных услуг по предварительной договоренности: трансфер: аэропорт (ж/д. вокзал) – гостиница; прокат личного снаряжения; организация отдыха на Чёрном море.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Г. Сочи, п. Адлер, ул. Ленина 113 — стоянка автотранспорта слева от здания железнодорожного вокзала со стороны гор.
Вы можете присоединиться к группе в любой день программы, для этого Вам следует добраться к месту проведения программы самостоятельно или заказать дополнительный трансфер у организатора.
Тур предусматривает «дикий» отдых в палатке без удобств.