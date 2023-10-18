Первая встреча с Геленджиком

Прогуляться по набережной и познакомиться с историей и культурой города

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Ответы на вопросы
На прогулке я поведаю историю Черноморского побережья Западного Кавказа от древности до сегодняшнего дня. Вы увидите маяк 19 века и загадочную скульптуру «Белая невеста».

Узнаете, где раньше стоял кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то можно было потерять штаны.
Первая встреча с Геленджиком
Первая встреча с Геленджиком
Первая встреча с Геленджиком
Первая встреча с Геленджиком
Первая встреча с Геленджиком
Первая встреча с Геленджиком
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся от центральной площади в сторону старого створного маяка на набережной, появившегося в Геленджике в конце 19 века. По дороге увидим памятник Лермонтову и узнаем, что он делал в Геленджике. Я раскрою тайну «Белой невесты» и расскажу, откуда начиналась операция «Море», целью которой было освобождение Новороссийска в 1943 году.

Вы узнаете, где раньше находились морской вокзал, легендарная гостиница «Центральная», построенная в 19 веке, и первый кафедральный собор города. Мы дойдём до Лермонтовского бульвара, где я расскажу, как раньше там можно было потерять свои штаны.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на Центральной площади и заканчивается на улице Маячной
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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