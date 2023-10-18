На прогулке я поведаю историю Черноморского побережья Западного Кавказа от древности до сегодняшнего дня. Вы увидите маяк 19 века и загадочную скульптуру «Белая невеста». Узнаете, где раньше стоял кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то можно было потерять штаны.

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Описание

Что вас ожидает

Мы прогуляемся от центральной площади в сторону старого створного маяка на набережной, появившегося в Геленджике в конце 19 века. По дороге увидим памятник Лермонтову и узнаем, что он делал в Геленджике. Я раскрою тайну «Белой невесты» и расскажу, откуда начиналась операция «Море», целью которой было освобождение Новороссийска в 1943 году.

Вы узнаете, где раньше находились морской вокзал, легендарная гостиница «Центральная», построенная в 19 веке, и первый кафедральный собор города. Мы дойдём до Лермонтовского бульвара, где я расскажу, как раньше там можно было потерять свои штаны.

Организационные детали