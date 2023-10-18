Прогуляться по набережной и познакомиться с историей и культурой города
На прогулке я поведаю историю Черноморского побережья Западного Кавказа от древности до сегодняшнего дня. Вы увидите маяк 19 века и загадочную скульптуру «Белая невеста».
Узнаете, где раньше стоял кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то можно было потерять штаны.
Узнаете, где раньше стоял кафедральный собор и почему на Лермонтовском бульваре когда-то можно было потерять штаны.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы прогуляемся от центральной площади в сторону старого створного маяка на набережной, появившегося в Геленджике в конце 19 века. По дороге увидим памятник Лермонтову и узнаем, что он делал в Геленджике. Я раскрою тайну «Белой невесты» и расскажу, откуда начиналась операция «Море», целью которой было освобождение Новороссийска в 1943 году.
Вы узнаете, где раньше находились морской вокзал, легендарная гостиница «Центральная», построенная в 19 веке, и первый кафедральный собор города. Мы дойдём до Лермонтовского бульвара, где я расскажу, как раньше там можно было потерять свои штаны.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на Центральной площади и заканчивается на улице Маячной
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Центральной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Геленджике
Провели экскурсии для 521 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Алик, я местный гид. Живу в Геленджике уже много лет и очень люблю этот курорт, изучил его от и до. Я объездил все его окрестности, соседние населенные пункты и винодельни. Так же я веду канал на YouTube и Яндекс Дзен о путешествиях по Черноморскому побережью и в целом по интересным местам России и ближнего зарубежья. Мы совместно с командой гидов с радостью покажем наш красивый край!
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