Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Познакомиться с сибирской архитектурой и этнографией и выразить впечатления в акварельных зарисовках

Олеся
Олеся – Гид из Иркутска
В «Тальцах» вы увидите традиционные деревянные постройки — именно так на протяжении многих веков застраивали малые города и села в Иркутской области — и раскроете историю 📖 освоения Сибири.

А также узнаете о быте, традициях и верованиях ее первых поселенцев и запечатлеете свои эмоции в виде несложных акварельных рисунков.
Задать вопросОбычно отвечает за 36 ч.

Экскурсия

6 500 ₽ за экскурсию

Заказать экскурсию
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Что вас ожидает

«Тальцы» — путешествие в мир сибирского прошлого
Вы погуляете по деревянному комплексу «Волостное село», воссоздающему административный центр конца XIX — начала XX веков, и увидите церковно-приходскую школу и усадьбы псаломщика и казака Сотого. А еще побываете в бурятских юртах и рассмотрите старинную водяную мельницу, Спасскую проезжую башню, Казанскую церковь ⛪ и Илимский острог. А я расскажу о жизни первых сибирских поселений и о том, как возводились деревянные сооружения «без единого гвоздя».

Сибирские панорамы на холсте
Вы познакомитесь с особенностями работы на природе: организацией места, выбором композиции, законами воздушной перспективы и нюансами, связанными со светом и цветом. Затем получите набор акварели, кисти, карандаши, альбомы, планшеты и «непроливайки» и постараетесь выразить свои впечатления в несложных акварельных зарисовках. Возможно, вы уже владеете основами живописи или графики и тяготеете к конкретным техникам рисования. Тогда задания будут подобраны индивидуально!

Организационные детали

  • Я предоставлю все необходимые для рисования материалы
  • Из Иркутска до музея «Тальцы» и обратно вы добираетесь самостоятельно. Дорога занимает около часа в одну сторону.
  • На территории музея есть возможность пообедать. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Входные билеты 🎫 в музей 🖼 не включены в стоимость — 250 рублей за человека
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»
Нескучный пленэр в музее деревянного зодчества «Тальцы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олеся
Олеся
Меня зовут Олеся. По профессии я архитектор, дизайнер и художник. Но круг моих интересов гораздо шире: сценарист, писатель, этнограф. Я люблю Иркутск, в котором родилась, Байкал и тайгу. Раскрою для вас красоту и историю родного края с необычного ракурса — через призму художественного восприятия. На моих экскурсиях вы не только узнаете много интересного, но и сделаете, возможно впервые в жизни, живописные зарисовки.
Написать

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько необычных экскурсий в Иркутске

Иркутск исторический
4 350
3 часа
Иркутск исторический
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
39 450
34 часа
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
19 300
12 часов
Джип-тур по байкальским бухтам Тажеранской степи
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
16 850
13 часов
Знакомство с Бурятией: Аршан в Восточном Саяне
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
4 200
9 часов
Неизведанный Байкал: водно-пешеходное путешествие к мысу Зундук
Исследовать малоизвестные уголки озера и насладиться его природой без туристической суеты
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
1 000
3 часа
Групповая обзорная экскурсия «Самый сибирский город Земли»
3 отзыва
У нас ещё много экскурсий 😎 в Иркутске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Иркутске