Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Иркутска

Что вас ожидает

«Тальцы» — путешествие в мир сибирского прошлого

Вы погуляете по деревянному комплексу «Волостное село», воссоздающему административный центр конца XIX — начала XX веков, и увидите церковно-приходскую школу и усадьбы псаломщика и казака Сотого. А еще побываете в бурятских юртах и рассмотрите старинную водяную мельницу, Спасскую проезжую башню, Казанскую церковь ⛪ и Илимский острог. А я расскажу о жизни первых сибирских поселений и о том, как возводились деревянные сооружения «без единого гвоздя».

Сибирские панорамы на холсте

Вы познакомитесь с особенностями работы на природе: организацией места, выбором композиции, законами воздушной перспективы и нюансами, связанными со светом и цветом. Затем получите набор акварели, кисти, карандаши, альбомы, планшеты и «непроливайки» и постараетесь выразить свои впечатления в несложных акварельных зарисовках. Возможно, вы уже владеете основами живописи или графики и тяготеете к конкретным техникам рисования. Тогда задания будут подобраны индивидуально!

Организационные детали