Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

  1. Россия
  2. Калининград
  3. Экскурсии

Исследуем заброшенный форт!

Ощутить дух авантюризма в путешествии по идеально сохранившемуся скрытому укреплению 19-20 вв.

Алексей
Алексей – Гид из Калининграда
Я покажу всего один форт, но так, как его редко кто видел.

Вы зайдете с «секретного» входа и туннелями-лабиринтами доберетесь до центра.

Увидите таинственные спуски в подземелья и выйдете увлекательным маршрутом на поверхность.

Узнаете об инженерных решениях при строительстве и модернизации сооружения, а также послушаете о «ночной перине» города-крепости.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 12001 080 ₽ за экскурсиюскидка10%

    Заказать экскурсию
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!

Что вас ожидает

Забытый немецкий форт
В заброшенных памятниках есть своя прелесть, ведь их фрагменты пусть и частично, но сохраняются в исконном виде, и можно буквально прикоснуться к истории 📖. Путь к одному из таких мест, возможно, даже напомнит вам квест. А сам маршрут по форту позволит ощутить его особый антураж и оценить истинные размеры! Проходя темными длинными коридорами и заглядывая в «застывшие» помещения, вы узнаете, какой была судьба форта, входившего в кенигсбергскую цепь, что значило в 19 веке — построить укрепление по последнему слову инженерной мысли, как его модернизировали и был ли он связан с серьезными боевыми действиями.

Город-крепость и фортификация
По пути вы узнаете не только историю этого сооружения, но и послушаете о легендарной «Ночной перине Кёнигсберга» — самом фортовом поясе города, основанного как цитадель могущественного рыцарского ордена. Я расскажу, когда и как их начали возводить, чем они прославились в военной науке и как мощные оборонительные сооружения живут в эпоху современного Калининграда.

Организационные детали

  • В целях соблюдения безопасности каждому участнику будет выдан вещмешок с необходимой защитной экипировкой
  • Рекомендую надевать комфортную походную обувь и удобную теплую походную одежду. Это действительно заброшенный форт, местами грязный, местами мокрый, но страшно интересный.
  • Дополнительных расходов по пути нет
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!
Исследуем заброшенный форт!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Местный житель, бесконечно влюбленный в свой город и его уникальную архитектуру. Мне нравится показывать Калининград с неординарных сторон. Хочу, чтобы он запал в сердце каждого гостя!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Полюбить Калининград за 3 часа
830
3 часа
Полюбить Калининград за 3 часа
498 отзывов
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
1 576
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек
376 отзывов
На Куршскую косу через форты и замки
7 000
7 часов
На Куршскую косу через форты и замки
351 отзыв
Архитектурные памятники, военные мемориалы, знаменитый заповедник и многое другое в авто-экскурсии
Куршская коса для детей и взрослых
скидка15%
6890
5 857
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
346 отзывов
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
1 180
7 часов
Куршская коса без толпы, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
289 отзывов
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Дух старого Кёнигсберга
780
3 часа
Дух старого Кёнигсберга
252 отзыва
Погрузиться в довоенную атмосферу города на прогулке по районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау