Еще несколько необычных экскурсий в Калининграде

Что вас ожидает

Забытый немецкий форт

В заброшенных памятниках есть своя прелесть, ведь их фрагменты пусть и частично, но сохраняются в исконном виде, и можно буквально прикоснуться к истории 📖. Путь к одному из таких мест, возможно, даже напомнит вам квест. А сам маршрут по форту позволит ощутить его особый антураж и оценить истинные размеры! Проходя темными длинными коридорами и заглядывая в «застывшие» помещения, вы узнаете, какой была судьба форта, входившего в кенигсбергскую цепь, что значило в 19 веке — построить укрепление по последнему слову инженерной мысли, как его модернизировали и был ли он связан с серьезными боевыми действиями.

Город-крепость и фортификация

По пути вы узнаете не только историю этого сооружения, но и послушаете о легендарной «Ночной перине Кёнигсберга» — самом фортовом поясе города, основанного как цитадель могущественного рыцарского ордена. Я расскажу, когда и как их начали возводить, чем они прославились в военной науке и как мощные оборонительные сооружения живут в эпоху современного Калининграда.

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