Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳. В маршруте собраны главные достопримечательности: вы увидите Башни Дона и Врангеля, Росгартенские ворота, многочисленные мосты, руины Кенигсбергского замка и др. Вы поймете, по каким принципам строился Калининград, познакомитесь с концепцией города-сада. Узнаете о создании оборонительного кольца и услышите сюжеты из жизни первых переселенцев. Кроме того, гид поделится полезными советами по самостоятельному изучению города, порекомендует кафе и рестораны.

Фотопаузы. Мы также сделаем несколько остановок: на Биржевой площади; у Музея янтаря; возле дома Советов, построенного на месте Кенигсбергского замка; у Королевских ворот и на площади Победы.

Прогулка 👣 по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор. У могилы Канта мы поговорим о жизни и идеях великого философа, а после прогуляемся по набережной реки Преголя, наслаждаясь атмосферой ночного города.

Организационные детали