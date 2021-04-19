Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»

Объехать на автобусе главные памятники и проникнуться очарованием города при свете фонарей

5
5 отзывов
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
От кирпичных башен до Кенигсбергского собора и могилы Канта — вас ждет знакомство с городом в группе до 30 человек.

Вы услышите его историю 📖 от 13 до 21 века и узнаете, чем сегодня живет Калининград.

Во время фотопауз полюбуетесь Биржевой площадью и Королевскими воротами, а после прогуляетесь 👣 по острову Кнайпхоф.
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»

Что вас ожидает

Автобусная экскурсия ⛳. В маршруте собраны главные достопримечательности: вы увидите Башни Дона и Врангеля, Росгартенские ворота, многочисленные мосты, руины Кенигсбергского замка и др. Вы поймете, по каким принципам строился Калининград, познакомитесь с концепцией города-сада. Узнаете о создании оборонительного кольца и услышите сюжеты из жизни первых переселенцев. Кроме того, гид поделится полезными советами по самостоятельному изучению города, порекомендует кафе и рестораны.

Фотопаузы. Мы также сделаем несколько остановок: на Биржевой площади; у Музея янтаря; возле дома Советов, построенного на месте Кенигсбергского замка; у Королевских ворот и на площади Победы.

Прогулка 👣 по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. В вечерней подсветке перед вами предстанут «прусские» домики и Кенигсбергский собор. У могилы Канта мы поговорим о жизни и идеях великого философа, а после прогуляемся по набережной реки Преголя, наслаждаясь атмосферой ночного города.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на автобусе 🚌 и предполагает остановки для фото у главных мест притяжения города, а также прогулку 👣 по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек на выбор (в том числе около популярных отелей)
  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 — одна из 6 точек на выбор
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»
Групповая экскурсия «Огни вечернего Калининграда»

Экскурсия проводится ежедневно в 18:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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5 реальных отзывов от туристов

19 апр 2021
Спасибо за прекрасно проведенное время. Калининград вечером преображается. Маршрут построен очень грамотно, подобраны места, которые интересно увидеть именно в вечернее время. Экскурсовод тоже очень порадовал, отличный специалист
19 апр 2021
Экскурсия была 17. 04, всё прошло хорошо! Экскурсовод Дмитрий очень понравился, было интересно слушать, не нудно, постоянно с юмором и шутками))) Показывал дополнительный материал - как данное место выглядело до/после - тоже круто! Спасибо! PS одевайтесь теплее, вечером очень прохладно становится.
18 апр 2021
Вечерняя экскурсия очень понравилась. Дмитрий рассказал много интересного, посетили много достопримечательностей. Спасибо организаторам!
8 апр 2021
Благодарю за экскурсию, было очень интересно и познавательно. Лучшие локации, искромётный юмор гида Дмитрия и информация, которая не может оставить безразличными участников. Однозначно рекомендую к посещению 🙌
22 мар 2021
Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо! В данных условиях огромный плюс наличие автобуса, где можно согреться от холода) На экскурсии получила больше знаний. Не было скучно. Дети с удовольствием искали хомлинов) Ночью Калининград по-своему красив и загадочен. У основных достопримечательностей были остановки, где все успевали сделать красивые фото. По организации все было четко и по плану. Рекомендую отправиться на данную экскурсию.

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