Подробнее об экскурсии

Я покажу вам самые необычные и живописные места национального парка от Танцующего леса до знаменитой дюны Эфа, проведу вас дорогой рыцарей и прусских королей, расскажу интересные и удивительные факты о необычных деревьях и языческие приметы, связанные с ними. А еще вы узнаете, кто такие Кусатели ворон!

Не менее интересным станет для вас рассказ о знаменитых личностях, которые творили свои нетленные произведения, вдохновляясь пейзажами и атмосферой этих неординарных мест. Вы узнаете, какие фильмы были сняты на Балтийском побережье, какие местные достопримечательности и персонажи описывались в произведениях известных писателей.

За время экскурсии вы получите массу положительных эмоций, насладитесь прекрасными видами, послушаете поющие пески дюн и побываете на белых кварцевых пляжах. Возможно, мы встретим местных обителей! Лисы, кабаны и лоси – завсегдатаи этих мест и не прочь показаться туристам.

Попадем мы и в город кошек Зеленоградск, посмотрим на уютные атмосферные улочки, променад, арт-объекты и знаменитый Тортиллин пруд. По желанию, побываем в музее «Мурариум», что расположился в бывшей водонапорной башне. А еще сможем попробовать отменную свежайшую рыбу (камбалу или угря), приготовленную в местном трактире поселка Рыбачий!

Организационные детали