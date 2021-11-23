Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню

Насыщенный джип-тур в один самых интересных регионов Северного Кавказа

Чеченская Республика запомнится вам удивительным сочетанием фантастической природы, средневековых памятников и современных городов.

Вы погуляете по сверкающему Грозному и оцените сокровища Главного Кавказского хребта: скалы, горы, ущелья и водопады.

А я расскажу о древних башенных сооружениях, Кавказской войне, Тамерлане, Монгольском нашествии и Чечне нашего времени.
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Двухдневное путешествие из Кисловодска в Чечню
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День 1. Величественный Грозный

Проехав через Нальчик и Владикавказ, мы попадем в Грозный — современный, ухоженный и очень впечатляющий город. Вы увидите мемориальный комплекс Славы и мечеть Сердце Чечни, подниметесь на смотровую площадку Грозный-Сити и насладитесь панорамами Грозного с высоты. А если пожелаете, посетите Национальный музей и галерею имени Кадырова, которые расширят ваши представления о местных традициях, истории и искусстве.

День 2. Природа и древние памятники Чечни

Осмотрев чеченскую столицу, мы отправимся исследовать Главный Кавказский хребет. Полюбуемся Нихалойскими водопадами, оценим встроенные в скалы Ушкалойские башни и посетим средневековый замковый комплекс Пхакоч. А также заедем в частный музей Донди-Юрт, воссоздающий атмосферу традиционного аула. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о религиозных, этнографических и культурных особенностях Чеченской Республики.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Входные билеты не включены в стоимость: смотровая площадка Грозный-Сити — 100 р, галерея им. Кадырова — 100 р, Национальный музей — 100 р, Нихалойские водопады — 50 р, музей Донди-Юрт — 500 р.
  • Еда, напитки и отель оплачиваются дополнительно. Средняя цена за ночь в гостиницах Грозного — 2500 р.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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