Что вас ожидает

День 1. Величественный Грозный

Проехав через Нальчик и Владикавказ, мы попадем в Грозный — современный, ухоженный и очень впечатляющий город. Вы увидите мемориальный комплекс Славы и мечеть Сердце Чечни, подниметесь на смотровую площадку Грозный-Сити и насладитесь панорамами Грозного с высоты. А если пожелаете, посетите Национальный музей и галерею имени Кадырова, которые расширят ваши представления о местных традициях, истории и искусстве.

День 2. Природа и древние памятники Чечни

Осмотрев чеченскую столицу, мы отправимся исследовать Главный Кавказский хребет. Полюбуемся Нихалойскими водопадами, оценим встроенные в скалы Ушкалойские башни и посетим средневековый замковый комплекс Пхакоч. А также заедем в частный музей Донди-Юрт, воссоздающий атмосферу традиционного аула. В пути я не дам вам заскучать и расскажу о религиозных, этнографических и культурных особенностях Чеченской Республики.

Организационные детали