Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Городские сюжеты и судьбы в камне

За пять лет по этому маршруту прошли сотни человек, жителей Краснодара и гостей города, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других. Вы услышите множество забытых легенд и недавних баек, реальных фактов и выдумок. Мы обратим внимание на знаковые памятники и таблички, в том числе вы увидите:

Кенотаф (символическую могилу) генерала Михаила Алексеева, идеолога Белой армии. Попробуем выяснить, кто и зачем его установил;

«Могилу ведьмы» — так краснодарцы прозвали памятник Марфы Турищевой, матери известного кубанского архитектора, и окружили его мистикой;

Часовни богатейших семей Екатеринодара, Барсуковых и Тарасовых. Я расскажу о соперничестве двух фамилий, которое продолжилось даже на кладбище;

Надгробие в виде креста из обрубленного дерева с наброшенным плащом. Вы узнаете, что символизируют эти детали.

Кроме того, мы поговорим о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, и о караимах — загадочном народе, чье кладбище когда-то примыкало к Всесвятскому.