Владимир проводит ещё 1 экскурсию

Городские сюжеты и судьбы в камне За пять лет по этому маршруту прошли сотни человек, жителей Краснодара и гостей города, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других. Вы услышите множество забытых легенд и недавних баек, реальных фактов и выдумок. Мы обратим внимание на знаковые памятники и таблички, в том числе вы увидите:
Кенотаф (символическую могилу) генерала Михаила Алексеева, идеолога Белой армии. Попробуем выяснить, кто и зачем его установил;
«Могилу ведьмы» — так краснодарцы прозвали памятник Марфы Турищевой, матери известного кубанского архитектора, и окружили его мистикой;
Часовни богатейших семей Екатеринодара, Барсуковых и Тарасовых. Я расскажу о соперничестве двух фамилий, которое продолжилось даже на кладбище;
Надгробие в виде креста из обрубленного дерева с наброшенным плащом. Вы узнаете, что символизируют эти детали.
Кроме того, мы поговорим о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, и о караимах — загадочном народе, чье кладбище когда-то примыкало к Всесвятскому.
Начало и место завершения
🚩 на перекрёстке улиц Северной и Октябрьской
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь сто, двести лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.