Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара

Познакомиться с самым мистическим местом города

Владимир
Владимир – Гид из Краснодара
Необъяснимые эпитафии, памятники, менявшие хозяев, «могила ведьмы», которая до сих пор притягивает странных персонажей — вас ждет Всесвятский некрополь, с годами оказавшийся в центре Краснодара.

На 2 часа вы погрузитесь в его прошлое, где было место слухам, трагедиям и курьезам.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 800 ₽ за экскурсию

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Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара

Что вас ожидает

Городские сюжеты и судьбы в камне
За пять лет по этому маршруту прошли сотни человек, жителей Краснодара и гостей города, и у каждого — своя история 📖, которая запомнилась ярче других. Вы услышите множество забытых легенд и недавних баек, реальных фактов и выдумок. Мы обратим внимание на знаковые памятники и таблички, в том числе вы увидите:

  • Кенотаф (символическую могилу) генерала Михаила Алексеева, идеолога Белой армии. Попробуем выяснить, кто и зачем его установил;
  • «Могилу ведьмы» — так краснодарцы прозвали памятник Марфы Турищевой, матери известного кубанского архитектора, и окружили его мистикой;
  • Часовни богатейших семей Екатеринодара, Барсуковых и Тарасовых. Я расскажу о соперничестве двух фамилий, которое продолжилось даже на кладбище;
  • Надгробие в виде креста из обрубленного дерева с наброшенным плащом. Вы узнаете, что символизируют эти детали.

Кроме того, мы поговорим о легендарном надгробии друзей-алкоголиков, погибших при испытании самогонного аппарата, и о караимах — загадочном народе, чье кладбище когда-то примыкало к Всесвятскому.

Начало и место завершения
🚩 на перекрёстке улиц Северной и Октябрьской
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара
Тайны и легенды старинного некрополя Краснодара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Владимир
Владимир
Я не люблю стандартные экскурсии, открыточные виды, бессмысленный набор дат и фамилий. Меня интересуют городские истории: что происходило здесь сто, двести лет назад — курьёзное и трагичное, сиюминутное и эпохальное. Эти улицы многое помнят, достаточно прислушаться. Я помогу вам понять Краснодар, увидеть его не декоративно-плоским, а живым и объёмным. Мне есть что рассказать и гостям города, и коренным жителям.
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Владимир проводит ещё 1 экскурсию

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