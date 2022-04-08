Ежедневно в 10:00

Побывать в Красноярске и не сходить на Столбы – значит не увидеть Красноярск! Столбы – это невероятное природное чудо света, которое у каждого вызывает свои мысли и ассоциации. Кто-то задумывается о себе и своём предназначении в нашем мире. Другой вдруг осознает, насколько важно беречь природу и сохранить ее для будущих поколений. А третий мечтает о покорении следующей вершины.

Испытать подобное и прикоснуться к необыкновенному чуду природы вам поможет наш пеший поход в национальный заповедник «Столбы».