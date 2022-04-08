Визитная карточка Красноярска

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии от 6 до 7 часов, в зависимости от скорости ходьбы.

ВНИМАНИЕ! На экскурсии необходима комфортная обувь, желательно взять с собой небольшой перекус и семечки для птиц, ледянка (зимой).
Визитная карточка Красноярска
Визитная карточка Красноярска
Визитная карточка Красноярска
Визитная карточка Красноярска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 2 часа до начала экскурсии.

Побывать в Красноярске и не сходить на Столбы – значит не увидеть Красноярск! Столбы – это невероятное природное чудо света, которое у каждого вызывает свои мысли и ассоциации. Кто-то задумывается о себе и своём предназначении в нашем мире. Другой вдруг осознает, насколько важно беречь природу и сохранить ее для будущих поколений. А третий мечтает о покорении следующей вершины.

Испытать подобное и прикоснуться к необыкновенному чуду природы вам поможет наш пеший поход в национальный заповедник «Столбы».

Программа

Пеший поход в национальный заповедник «Столбы».
  • Столб «Чёртов палец»
  • Деревянная скульптура «Елена Александровна Крутовская и животные»
  • Часовня, построеннаяв память погибшим столбистам.
  • Дереву «Ух»
  • Горка «Пыхтун»
  • Скала «Слон»
  • Скалы "Бабка", "Внучка" и "Дед"
  • Панорама города
  • Скала "Спящий Лев" с посещением Львиных ворот
  • Кресло из кедра
  • Скала "Перья"
  • Подъем на вершину Четвёртого Столба

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход в платные объекты посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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