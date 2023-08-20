Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края
Обещаю, из поездки привезёте крутые фотографии, эффектные видеоролики и целый ворох восторженных эмоций.
сен
сен
окт
окт
окт
окт
окт
даты
Описание
Что вас ожидает
1920 метров на уровне облаков
Впереди у нас насыщенный день, поэтому выезжаем в 8:00 и отправляемся в Сулакский каньон. Чтобы добраться до его наивысшей точки, пересядем в джипы. Наверху нас ждут сногсшибательные виды — держим камеры наготове. На вершине взбодримся свежим кофе, сваренным в турке по особому рецепту, и продолжим путь.
Красивые картинки по дороге
Мы проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России, мимо аула Гимры, Гимринского и Салатавского хребтов, долины реки Аварское Койсу, Ирганайского водохранилища, Гергебильской и Гунибской ГЭС, поселения Гуниб.
Село-призрак возрастом более 1500 лет
Вторая главная точка маршрута — аул Гамсутль. Не торопясь, мы преодолеем расстояние в 1800 метров (часть пути проедем на джипе). Представим, как в этих неприступных скалах и на горных вершинах сотни лет жили люди. Вас поразит история гордого, никем не покорённого народа этого аула, а также его последнего жителя, который остался верен своему селу до конца жизни.
Нескучные истории
В поездке я расскажу о Кавказской войне и героической борьбе горцев, также вспомним интересные факты из жизни имама Шамиля. Вы узнаете о путешествии А. Дюма в Дагестан, и конечно же, о жизни последнего жителя Гамсутля: как он вернулся в своё родовое село, восстановил отцовский дом и в одиночестве прожил несколько лет.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion, Nissan Pathfinder или Lexus LX470
- Из-за подъёма в гору не рекомендую поездку людям с лишним весом и проблемами со здоровьем
Дополнительные расходы:
- Джиппинг до каньона — 4000 руб. за машину
- Подъем на лошади (по желанию) — 1000 руб. /чел.
- Зиплайн (по желанию) — 1000 руб.
- Обед (по желанию) — 750 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2. Каньон и Гамсутль в разных концах вообще. Если у вас есть время, лучше возьмите Гамсутль с Хунзахом. А каньон и Черкейское водохранилище - отдельно. Не пожалеете! Водохранилище отпад! Этот конкретно тур хорош, если вам нужно быстро поставить галочки на главных достопримечательностях и нет времени смотреть все.
3. Мне лично кажется, что этот сервис создан для того, чтобы получить услуги того гида, с которым договариваешься, настоящего местного жителя, а не агентства или посредника. Трудности коммуникации с посредником искренне меня расстроили.
И на счет агентства и посредников: я сам местный житель (почитайте отзывы), но работать одному тяжело из за этого я работаю вместе со своими друзьями, и я зная что и с чем можно совместить, составил уникальный маршрут в котором хотел показать вам каньон с одной, самой красивой, точки и потом поднятся в гамсутль. Но у вас было совсем другое представление об экскурсии…
Надеюсь вы еще приедете, и я лично проведу для вас этот тур)