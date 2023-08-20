Приглашаю вас за один день посетить два самых популярных места в Дагестане. Путешествие со мной — это нескучные истории, погружение в быт и культуру края. Бережно провезу и проведу вас по дорогам моей родной земли, покажу живописные локации. Обещаю, из поездки привезёте крутые фотографии, эффектные видеоролики и целый ворох восторженных эмоций.

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Описание

Что вас ожидает

1920 метров на уровне облаков

Впереди у нас насыщенный день, поэтому выезжаем в 8:00 и отправляемся в Сулакский каньон. Чтобы добраться до его наивысшей точки, пересядем в джипы. Наверху нас ждут сногсшибательные виды — держим камеры наготове. На вершине взбодримся свежим кофе, сваренным в турке по особому рецепту, и продолжим путь.

Красивые картинки по дороге

Мы проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России, мимо аула Гимры, Гимринского и Салатавского хребтов, долины реки Аварское Койсу, Ирганайского водохранилища, Гергебильской и Гунибской ГЭС, поселения Гуниб.

Село-призрак возрастом более 1500 лет

Вторая главная точка маршрута — аул Гамсутль. Не торопясь, мы преодолеем расстояние в 1800 метров (часть пути проедем на джипе). Представим, как в этих неприступных скалах и на горных вершинах сотни лет жили люди. Вас поразит история гордого, никем не покорённого народа этого аула, а также его последнего жителя, который остался верен своему селу до конца жизни.

Нескучные истории

В поездке я расскажу о Кавказской войне и героической борьбе горцев, также вспомним интересные факты из жизни имама Шамиля. Вы узнаете о путешествии А. Дюма в Дагестан, и конечно же, о жизни последнего жителя Гамсутля: как он вернулся в своё родовое село, восстановил отцовский дом и в одиночестве прожил несколько лет.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion, Nissan Pathfinder или Lexus LX470

Из-за подъёма в гору не рекомендую поездку людям с лишним весом и проблемами со здоровьем

Дополнительные расходы: