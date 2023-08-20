2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон

Увидеть две топовые локации в поездке с коренным жителем края

4.5
2 отзыва
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Приглашаю вас за один день посетить два самых популярных места в Дагестане. Путешествие со мной — это нескучные истории, погружение в быт и культуру края. Бережно провезу и проведу вас по дорогам моей родной земли, покажу живописные локации.

Обещаю, из поездки привезёте крутые фотографии, эффектные видеоролики и целый ворох восторженных эмоций.
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
2 в 1: из Махачкалы в Гамсутль и Сулакский каньон
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Описание

Что вас ожидает

1920 метров на уровне облаков

Впереди у нас насыщенный день, поэтому выезжаем в 8:00 и отправляемся в Сулакский каньон. Чтобы добраться до его наивысшей точки, пересядем в джипы. Наверху нас ждут сногсшибательные виды — держим камеры наготове. На вершине взбодримся свежим кофе, сваренным в турке по особому рецепту, и продолжим путь.

Красивые картинки по дороге

Мы проедем через самый длинный автомобильный тоннель в России, мимо аула Гимры, Гимринского и Салатавского хребтов, долины реки Аварское Койсу, Ирганайского водохранилища, Гергебильской и Гунибской ГЭС, поселения Гуниб.

Село-призрак возрастом более 1500 лет

Вторая главная точка маршрута — аул Гамсутль. Не торопясь, мы преодолеем расстояние в 1800 метров (часть пути проедем на джипе). Представим, как в этих неприступных скалах и на горных вершинах сотни лет жили люди. Вас поразит история гордого, никем не покорённого народа этого аула, а также его последнего жителя, который остался верен своему селу до конца жизни.

Нескучные истории

В поездке я расскажу о Кавказской войне и героической борьбе горцев, также вспомним интересные факты из жизни имама Шамиля. Вы узнаете о путешествии А. Дюма в Дагестан, и конечно же, о жизни последнего жителя Гамсутля: как он вернулся в своё родовое село, восстановил отцовский дом и в одиночестве прожил несколько лет.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка пройдёт на минивэне Honda Elysion, Nissan Pathfinder или Lexus LX470
  • Из-за подъёма в гору не рекомендую поездку людям с лишним весом и проблемами со здоровьем

Дополнительные расходы:

  • Джиппинг до каньона — 4000 руб. за машину
  • Подъем на лошади (по желанию) — 1000 руб. /чел.
  • Зиплайн (по желанию) — 1000 руб.
  • Обед (по желанию) — 750 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Софья
20 авг 2023
Спасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». Было интересно и весело. Пошел нам навстречу, и добавил ещё одну локацию в экскурсию, так как мы уже не успевали выделить ещё один день на отдельную экскурсию туда)). По дороге делал много остановок, показывая интересные локации для фоточек. У нас осталось море впечатлений и огромная куча красивых фоток, ещё неделю будем разгребать их🤣🤣🤣.
Спасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». БылоСпасибо огромное организаторам!)) Гид очень приятный, рассказал много интересных исторических фактов, и особенность. местных «фишечек». Было
Анна
15 авг 2023
1. Достался обалденный гид Курбан! Все рассказал как и куда лучше ехать, где смотреть и на чем кататься, где кушать. Виды каньона - бомба, честно говоря!
2. Каньон и Гамсутль в разных концах вообще. Если у вас есть время, лучше возьмите Гамсутль с Хунзахом. А каньон и Черкейское водохранилище - отдельно. Не пожалеете! Водохранилище отпад! Этот конкретно тур хорош, если вам нужно быстро поставить галочки на главных достопримечательностях и нет времени смотреть все.
3. Мне лично кажется, что этот сервис создан для того, чтобы получить услуги того гида, с которым договариваешься, настоящего местного жителя, а не агентства или посредника. Трудности коммуникации с посредником искренне меня расстроили.
Абдула
Абдула
Ответ организатора:
Анна я рад что в целом экскурсия вам понравилась. Звезду вы сняли из за организационных моментов. У меня такое впечатление что вы увидели название экскурсии и даже не прочитав описание заказали его. Полноценный тур по сулакскому каньону с катанием на катере и посещением всех смотровых, совместить в один день с туром в гамсутль- это не возможно!

И на счет агентства и посредников: я сам местный житель (почитайте отзывы), но работать одному тяжело из за этого я работаю вместе со своими друзьями, и я зная что и с чем можно совместить, составил уникальный маршрут в котором хотел показать вам каньон с одной, самой красивой, точки и потом поднятся в гамсутль. Но у вас было совсем другое представление об экскурсии…
Надеюсь вы еще приедете, и я лично проведу для вас этот тур)

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