Борис проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Культурный преемник Лапландии

Район, в котором вы побываете, является одним из крупнейших центров расселения саамского народа на Севере России. В аутентичном поселении местный житель проведет для вас экскурсию ⛳ — расскажет об истории 📖 происхождения саамов и их миграциях, о традиционных верованиях и культах, которые сохранились по сей день, о главных занятиях — рыболовстве, оленеводстве и охоте, а также об устройстве жилищ и семейном укладе.

Нескучные развлечения в саамской деревне

Обитание в суровом северном климате не мешает саамам порой беззаботно веселиться и играть. Кроме таинственных историй о шаманах, идолах и обрядах, вы послушаете об оленеводстве и покормите чарующих северных оленей, заглянете в гости к хаски, поучаствуете в старинных играх и выясните, что из себя представляет саамский футбол. Также вам объяснят, где спят духи, и как понять, что перед вами — священный сейд. А в конце программы накормят вкусной ухой и угостят особым чаем с травами.

Организационные детали