Борис проводит ещё 2 экскурсии

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В гости к кольским лапландцам — саамам

Познакомиться с культурой и традициями коренного народа Севера в этнической деревне

Борис
Борис – представитель из Мурманска
В Ловозерском районе, в 100 км от Мурманска, вы прикоснетесь к жизни и быту одного из древнейших народов Северной Европы — саамов, или лопарей.

Узнаете о древних культах, сейдах и чурах, о кочевом прошлом и исконных промыслах, а также отведаете блюда лапландской кухни 🥧 и поиграете в традиционные игры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 90008 100 ₽ за экскурсиюскидка10%

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В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам

Что вас ожидает

Культурный преемник Лапландии
Район, в котором вы побываете, является одним из крупнейших центров расселения саамского народа на Севере России. В аутентичном поселении местный житель проведет для вас экскурсию ⛳ — расскажет об истории 📖 происхождения саамов и их миграциях, о традиционных верованиях и культах, которые сохранились по сей день, о главных занятиях — рыболовстве, оленеводстве и охоте, а также об устройстве жилищ и семейном укладе.

Нескучные развлечения в саамской деревне
Обитание в суровом северном климате не мешает саамам порой беззаботно веселиться и играть. Кроме таинственных историй о шаманах, идолах и обрядах, вы послушаете об оленеводстве и покормите чарующих северных оленей, заглянете в гости к хаски, поучаствуете в старинных играх и выясните, что из себя представляет саамский футбол. Также вам объяснят, где спят духи, и как понять, что перед вами — священный сейд. А в конце программы накормят вкусной ухой и угостят особым чаем с травами.

Организационные детали

  • Дорога до деревни займет около 2 часов в одну сторону
  • Обед входит в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 на площади Пять углов
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам
В гости к кольским лапландцам — саамам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Борис
Борис
Привет, я Борис. Мне 34 года, и я основатель своей туристической компании. Есть свой автопарк, техника, база отдыха и богатый опыт поездок разного уровня. С моей командой мы показываем гостям нашего края, насколько Север может быть красив и загадочен, сколько вокруг ярких красок и впечатлений. С нами интересно, безопасно и мы не подведем!
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Борис проводит ещё 2 экскурсии

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