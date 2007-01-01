Наталья проводит ещё 2 экскурсии

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Дивеево — Святыня верующих всего мира

Понять значение этой земли, ощутить особую ауру в монастыре и искупаться в святых источниках

Наталья
Наталья – экскурсионное агентство из Нижнего Новгорода
Почему православные верующие со всего мира едут в Дивеево? Вы с интересом послушаете рассказы об этом месте и о появлении дивной обители, гуляя по ухоженной территории.

Прикоснетесь к святыням, узнаете об удивительных людях и пройдете по канавке Богородицы.

Говорят, оказаться в Дивеево — для любого человека не случайно...
Задать вопросОбычно отвечает за 10 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира

Что вас ожидает

Благодать Дивеевской обители
Вслед за многими путниками вы почувствуете гармонию, царящую в легендарном женском монастыре. В его главном Троицком соборе и в храме Рождества Богородицы сможете приложиться к мощам Серафима Саровского, духовного покровителя Дивеева, к иконе Умиления и к мощам жен Дивеевских — первоначальницы Александры, схимонахини Марфы и монахини Елены. Конечно, вы пройдете по Святой Канавке: по преданию, в Последние времена антихрист не сможет её преодолеть.

Истории Дивеево
Наш гид подробно расскажет об основательницах монастыря, о батюшке Серафиме, о чудесах прошлого и настоящего. О том, что связывает греческий Афон, грузинскую Иверию, Киев и Дивеево. По желанию вы посетите Музей 🖼 истории 📖 Дивеевской обители XX века, а также дом-музей блаженной Параскевы. В финале экскурсии 🧭 вас ждут святые источники и купели на выбор: Преподобного Серафима в Цыгановке или три источника в селе Дивеево.

Кому подойдет экскурсия

Как православным верующим, так и светским людям.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды
  • Начало экскурсии в любом удобном вам месте в Нижнем Новгороде
  • Предусмотрено время на обед (по желанию; 370 руб. /чел. )

Дополнительные предложения

  • Возможен трансфер из Кстово, Бора, Богородска, Дзержинска и др. городов (стоимость по запросу)
  • Можно провести экскурсию ⛳ в городе Арзамас и селе Выездное по пути (+3300 руб. к стоимости)
  • Можно остаться в Дивеево с ночевкой в отеле, гостевом доме или самом монастыре при благословении
Начало и место завершения
🚩 в удобном вам месте
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира
Дивеево — Святыня верующих всего мира

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — официальная туристическая компания, работающая с 2007 года. Наши лицензированные опытные гиды покажут вам знаковые и неизведанные места Нижнего Новгорода и расскажут о городе все самое важное и интересное. С нами вам точно не будет скучно!
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