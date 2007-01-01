Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Благодать Дивеевской обители

Вслед за многими путниками вы почувствуете гармонию, царящую в легендарном женском монастыре. В его главном Троицком соборе и в храме Рождества Богородицы сможете приложиться к мощам Серафима Саровского, духовного покровителя Дивеева, к иконе Умиления и к мощам жен Дивеевских — первоначальницы Александры, схимонахини Марфы и монахини Елены. Конечно, вы пройдете по Святой Канавке: по преданию, в Последние времена антихрист не сможет её преодолеть.

Истории Дивеево

Наш гид подробно расскажет об основательницах монастыря, о батюшке Серафиме, о чудесах прошлого и настоящего. О том, что связывает греческий Афон, грузинскую Иверию, Киев и Дивеево. По желанию вы посетите Музей 🖼 истории 📖 Дивеевской обители XX века, а также дом-музей блаженной Параскевы. В финале экскурсии 🧭 вас ждут святые источники и купели на выбор: Преподобного Серафима в Цыгановке или три источника в селе Дивеево.

Кому подойдет экскурсия

Как православным верующим, так и светским людям.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет лицензированный гид из нашей команды

Начало экскурсии в любом удобном вам месте в Нижнем Новгороде

Предусмотрено время на обед (по желанию; 370 руб. /чел. )

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