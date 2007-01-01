Маршрут берёт своё начало в месте на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекрёсток. Здесь и сегодня можно не только услышать о новгородских напитках, но и попробовать их. Всего остановок с возможностью дегустации будет сделано четыре.

Прогуливаясь мимо главных достопримечательностей 🏛️, мы покажем, где располагались самые шумные из заведений города.

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