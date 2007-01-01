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Барские забавы Новгородчины!

4.7
3 отзыва
Садко
Садко – Гид из Великого Новгорода
Что вы знаете о русских алкогольных напитках? Скорее всего вы вспомните только водку.

И многие скажут, что у нас не умеют пить.

На нашей экскурсии 🧭 вы иначе взглянете на хмельные традиции.

За 2 часа мы пройдем через 5 веков питейной истории 📖 Великого Новгорода.

Вы узнаете, где располагались самые лучшие заведения, что предпочитали пить несколько веков назад и какова была алкогольная политика государства.

И, конечно же, вы попробуете современные напитки.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Барские забавы Новгородчины!
Барские забавы Новгородчины!

Что вы увидите

  • Бары и питейные заведения Великого Новгорода
Маршрут берёт своё начало в месте на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекрёсток. Здесь и сегодня можно не только услышать о новгородских напитках, но и попробовать их. Всего остановок с возможностью дегустации будет сделано четыре.
Прогуливаясь мимо главных достопримечательностей 🏛️, мы покажем, где располагались самые шумные из заведений города.

Также вы узнаете:

  • Когда в Новгороде появилась водка, и всегда ли она была такой крепкой?
  • Если уж говорить о напитках, сложно забыть о закуске, но всегда ли закусывали?
  • Что говорила об употреблении горячительного церковь?
  • Какова была политика государства касаемо алкогольных напитков в разные века?
  • О том, как менялась культура распития, и о полном бескультурье злоупотребляющих мы поведаем, проходя мимо мест, где когда-то играли оркестры, проводились азартные игры, лились напитки и ошивались пройдохи и женщины лёгкого поведения, и всё это могло происходить в непосредственной близости от спортплощадки и полицейского участка.
  • Ни в коем случае не обойдём стороной и историю 📖 производства алкогольных напитков в Новгороде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Напитки (700-1000 руб/чел)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ярославово дворище
Место завершения
🏁 Ул. Германа, 2
Барские забавы Новгородчины!
Барские забавы Новгородчины!
Барские забавы Новгородчины!
Барские забавы Новгородчины!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Садко
Садко
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3 отзыва оставили туристы

Садко проводит ещё 1 экскурсию

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1 отзыв

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