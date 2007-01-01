Маршрут берёт своё начало в месте на Торговой стороне, где когда-то было пять питейных на один перекрёсток. Здесь и сегодня можно не только услышать о новгородских напитках, но и попробовать их. Всего остановок с возможностью дегустации будет сделано четыре.
Прогуливаясь мимо главных достопримечательностей 🏛️, мы покажем, где располагались самые шумные из заведений города.
Также вы узнаете:
Когда в Новгороде появилась водка, и всегда ли она была такой крепкой?
Если уж говорить о напитках, сложно забыть о закуске, но всегда ли закусывали?
Что говорила об употреблении горячительного церковь?
Какова была политика государства касаемо алкогольных напитков в разные века?
О том, как менялась культура распития, и о полном бескультурье злоупотребляющих мы поведаем, проходя мимо мест, где когда-то играли оркестры, проводились азартные игры, лились напитки и ошивались пройдохи и женщины лёгкого поведения, и всё это могло происходить в непосредственной близости от спортплощадки и полицейского участка.
Ни в коем случае не обойдём стороной и историю 📖 производства алкогольных напитков в Новгороде.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Напитки (700-1000 руб/чел)
Личные расходы
Начало
🚩 Ярославово дворище
Место завершения
🏁 Ул. Германа, 2
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.