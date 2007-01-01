Алексей З. – Гид из Великого Новгорода

Господин Великий Новгород 🏙️, Отец городов русских — каких только лестных слов он не удостаивался на протяжении столетий.



Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых древних русских городов.



Мы с вами перенесемся в IX век и всего за один день посетим все основные достопримечательности: Ярославово дворище, Детинец, памятник «Тысячелетие России» и другие интересные места.