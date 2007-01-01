Экскурсионный тур по Великому Новгороду

4
2 отзыва
Алексей З.
Алексей З. – Гид из Великого Новгорода
Господин Великий Новгород 🏙️, Отец городов русских — каких только лестных слов он не удостаивался на протяжении столетий.

Приглашаем вас на прогулку 👣 по одному из самых древних русских городов.

Мы с вами перенесемся в IX век и всего за один день посетим все основные достопримечательности: Ярославово дворище, Детинец, памятник «Тысячелетие России» и другие интересные места.
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Экскурсия

3 000 ₽ за экскурсию

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Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Экскурсионный тур по Великому Новгороду

Что вы увидите

  • Софийский собор
  • Памятник 1000 лет Руси
  • Детинец
  • Ярославо дворище
  • Старый город-торговая сторона (древний торг)
  • Знаменский Собор
  • Юрьев монастырь

Что вас ждёт:

  • Кремль. Детинец — «каменная летопись Новгорода» В течение нескольких веков это сооружение играло важнейшую роль в политической жизни Великого Новгорода;
  • Памятник «Тысячелетие России»;
  • Софийский собор — один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Это самый старый из сохранившихся древнерусских храмов на территории России;
  • Десятинный монастырь, примечательно, что Десятинный монастырь — единственный из восьми существовавших в древности в пределах Окольного города — сохранил почти полностью свою территорию, планировочную структуру и даже большую часть застройки;
  • В Старом городе вы увидите Ярославово Дворище — исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого Новгорода. Второй после Кремля историко-градостроительный центр Новгорода;
  • Церковь ⛪ Апостола Филиппа и Николая Чудотворца — это единственное в Новгороде архитектурное сооружение типа «сдвоенные» церкви, история 📖 которого уходит вглубь веков;
  • Знаменский собор, Церковь ⛪ Спаса Преображения на Ильине улице, Дом Берга (обед по желанию), Церковь ⛪ Димитрия Солунского, Церковь ⛪ Рождества Богородицы;
  • Антониев, Юрьевский и Варлаамо-Хутынский монастыри, могилу Державина и Перынский скит.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги экскурсовода.
Что не входит
  • Питание
  • Проживание.
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, улица Октябрьская 5
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Экскурсионный тур по Великому Новгороду
Экскурсионный тур по Великому Новгороду

Экскурсия проводится Ежедневно с 09:00 до 21:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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