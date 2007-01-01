Кремль. Детинец — «каменная летопись Новгорода» В течение нескольких веков это сооружение играло важнейшую роль в политической жизни Великого Новгорода;
Памятник «Тысячелетие России»;
Софийский собор — один из самых выдающихся памятников древнерусского зодчества. Это самый старый из сохранившихся древнерусских храмов на территории России;
Десятинный монастырь, примечательно, что Десятинный монастырь — единственный из восьми существовавших в древности в пределах Окольного города — сохранил почти полностью свою территорию, планировочную структуру и даже большую часть застройки;
В Старом городе вы увидите Ярославово Дворище — исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого Новгорода. Второй после Кремля историко-градостроительный центр Новгорода;
Церковь ⛪ Апостола Филиппа и Николая Чудотворца — это единственное в Новгороде архитектурное сооружение типа «сдвоенные» церкви, история 📖 которого уходит вглубь веков;
Знаменский собор, Церковь ⛪ Спаса Преображения на Ильине улице, Дом Берга (обед по желанию), Церковь ⛪ Димитрия Солунского, Церковь ⛪ Рождества Богородицы;
Антониев, Юрьевский и Варлаамо-Хутынский монастыри, могилу Державина и Перынский скит.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
+Что входит
Транспортные услуги
Услуги экскурсовода.
–Что не входит
Питание
Проживание.
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, улица Октябрьская 5
Экскурсия проводится Ежедневно с 09:00 до 21:00
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.