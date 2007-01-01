Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень

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1 отзыв
Алексей З.
Алексей З. – Гид из Великого Новгорода
Во время экскурсии 🧭 вы увидите памятники культуры и архитектуры Новгородской земли.

Предлагаем вам увлекательный однодневный тур с посещением одного из старинных городов Новгородской земли — Старой Руссы.
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Экскурсия

4 500 ₽ за экскурсию

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Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень

Что вы увидите

  • Озеро Ильмень
  • Михайло-Клопский монастырь
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы
  • Путевой дворец
  • Могила Державина
  • Перынский скит
  • Варлаамо-Хутынский, Десятинный, Антониев монастыри
  • Воскресенский собор
По историческим местам Новгородской земли
«Русское море»
История 📖 Поозерья: Южное Приильменье, Озеро Ильмень. В озеро впадает около 50 рек, среди них Шелонь, Ловать, Мста. Вытекает же из водоема лишь одна река — Волхов, которая соединяет Ильмень с Ладожским озером. Мы посетим Михайло-Клопский монастырь — от старой обители до наших дней сохранился только Троицкий собор, построенный во времена Ивана Грозного. В этом соборе находится главная святыня монастыря — мощи святого Михаила Клопского, почивающие под спудом на южной стороне собора.
Деревня Коростынь
Здесь мы посмотрим Церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы. В храме три престола: центральный — Успения Божией Матери, южный — Преображения Господня, северный — Воздвижения Креста Господня. Путевой дворец — в разные годы Путевой дворец в деревне Коростынь был «отелем» для элиты, школой, а также общежитием. Отреставрированное здание на побережье озера Ильмень открыли для посетителей в 2019 году. Сейчас там размещается музейно-культурный центр — подразделение музея художественной культуры Новгородской земли. Также здесь мы сможем устроить пикник (по желанию).
Старая Русса
Здесь нас ждёт Воскресенский Собор — символом красоты и святости древнего города Старая Русса, его духовного величия является соборный храм Воскресения Христова. Кроме этого мы увидим: Спасо-Преображенский Монастырь, дом-музей 🖼 Достоевского и музей 🖼 романа «Братьев Карамазовых», Муравьевский фонтан ⛲ и музей 🖼 усадьбы средневекового Рушанина.
Село Медведь
Медведь — село с историей 📖, которой могут позавидовать многие города. Его история 📖 уходит вглубь веков. Здесь мы увидим Аракчеевские казармы, которые строились в период активного создания военных поселений на территории области.
+Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
Начало и место завершения
🚩 Великий Новгород, улица Октябрьская 5
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень
Новгородские земли: Старая Русса, Коростынь, Ильмень

Экскурсия проводится Ежедневно с 09:00 до 21:00

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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