По историческим местам Новгородской земли

«Русское море»

История 📖 Поозерья: Южное Приильменье, Озеро Ильмень. В озеро впадает около 50 рек, среди них Шелонь, Ловать, Мста. Вытекает же из водоема лишь одна река — Волхов, которая соединяет Ильмень с Ладожским озером. Мы посетим Михайло-Клопский монастырь — от старой обители до наших дней сохранился только Троицкий собор, построенный во времена Ивана Грозного. В этом соборе находится главная святыня монастыря — мощи святого Михаила Клопского, почивающие под спудом на южной стороне собора.

Деревня Коростынь

Здесь мы посмотрим Церковь ⛪ Успения Пресвятой Богородицы. В храме три престола: центральный — Успения Божией Матери, южный — Преображения Господня, северный — Воздвижения Креста Господня. Путевой дворец — в разные годы Путевой дворец в деревне Коростынь был «отелем» для элиты, школой, а также общежитием. Отреставрированное здание на побережье озера Ильмень открыли для посетителей в 2019 году. Сейчас там размещается музейно-культурный центр — подразделение музея художественной культуры Новгородской земли. Также здесь мы сможем устроить пикник (по желанию).

Старая Русса

Здесь нас ждёт Воскресенский Собор — символом красоты и святости древнего города Старая Русса, его духовного величия является соборный храм Воскресения Христова. Кроме этого мы увидим: Спасо-Преображенский Монастырь, дом-музей 🖼 Достоевского и музей 🖼 романа «Братьев Карамазовых», Муравьевский фонтан ⛲ и музей 🖼 усадьбы средневекового Рушанина.

Село Медведь

Медведь — село с историей 📖, которой могут позавидовать многие города. Его история 📖 уходит вглубь веков. Здесь мы увидим Аракчеевские казармы, которые строились в период активного создания военных поселений на территории области.