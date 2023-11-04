Побывать в Новгородском кремле и познакомиться с достопримечательностями Пскова, Изборска и Печор
А остальное время проведёте в Великом Новгороде, где вас ждут как организованные экскурсии, так и свободное время, которое вы сможете провести на своё усмотрение: погулять, посетить интересные музеи, мастер-классы и интерактивные программы.
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Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Великий Новгород: кремль, музей деревянного зодчества, соборы и Варлаамо-Хутынский монастырь
Встречаемся и отправляемся в Великий Новгород. По прибытии вас ждёт автобусная обзорная экскурсия. Побываем в музее деревянного зодчества «Витославлицы», где воссоздан быт русской деревни. Как и в любой деревне, есть здесь и хоздвор с конюшней — вы сможете познакомиться с жизнью крестьян и посмотрите на лошадей, коз, овец и кур.
Затем посетим Юрьев монастырь, пообедаем в ресторане русской кухни и снова пообщаемся с животными уже в контактном мини-зоопарке. После местный лицензированный гид и высококлассный знаток расскажет вам историю Новгородского кремля.
Следующие точки маршрута — Софийский собор и памятник «Тысячелетие России». Перед заселением в отель прогуляемся по Ярославову дворищу. А разместившись, заглянем в Варлаамо-Хутынский монастырь и прогуляемся по его территории.
В 18:30 — свободное время, ужин.
Свободный день в Великом Новгороде
Сегодня предусмотрено свободное время. До обеда предлагаем прогуляться по Кремлёвскому парку или совершить водную прогулку на теплоходе по реке Волхов. Во второй половине дня рекомендуем посмотреть выступления хищных птиц на «Соколином дворе», поучаствовать в мастер-классах в городских мастерских, например, в «Новгородской печатне», посетить Грановитую (Владычную) палату и другие музеи.
Достопримечательности Печор, Изборска и Пскова
После завтрака выезжаем в Печоры. Вы побываете в действующем Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 16-го века и узнаете, какие тут происходили чудеса. Заглянем в Богом зданные пещеры, а пообедав, отправимся в древний город Изборск. Посмотрим на крепость 14-го века на Жеравьей горе и прогуляемся к святым источникам «Славянским ключам».
Затем переедем в Псков, где вас ждёт знакомство с его главными достопримечательностями: кремлём, Ольгинской часовней и Троицким собором.
В 22:40-00:00 — возвращение в Санкт-Петербург, в 19:30 — отъезд на поезде по маршруту Псков — Москва (не входит в стоимость), 06:50 — прибытие в Москву.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 07:00 - отправление от Казанского собора, 07:30 - отправление от станции метро «Московская»Завершение: Санкт-Петербург, 22:40-00:00.19:30 - отъезд на поезде по маршруту Псков-Москва для туристов из Москвы, 06:50 - прибытие в Москву
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.