Что вас ожидает

Путешествие в карельскую глубинку

Мы держим путь к исконным уголкам Карелии — туда, где дверь до сих пор не запирают на замок, а подпирают ее палкой. В пути сделаем несколько остановок в колоритных местах: поднимемся на площадку старинной часовни Рождества Пресвятой Богородицы и посетим поселок Ведлозеро 16 века. А еще в дороге вы научитесь говорить по-карельски «здравствуйте», «до свидания» и «как дела».

Аутентичная Кинерма

История этой деревни насчитывает более 250 лет, а население — всего 15 жителей. Вы увидите старинный резной деревянный иконостас, рассмотрите большие деревенские дома на тихих улочках и даже посетите один из них. Внутри обнаружите ткацкий станок и русскую печку, заглянете в сени, где расположился домашний музей, и проследите историю жителей дома с 17 века. А после сможете прогуляться с козами по окрестностям деревни.

Кухня, традиции и фольклор карелов

Вся наша поездка — погружения в мир карельских обычаев. Мы обсудим, кто такой патьвашка и почему перед свадьбой в доме невесты 2 дня плакали навзрыд. А еще я загадаю вам местные загадки, прочитаю отрывки из «Калевалы» и устрою мастер-класс по карельским танцам. А за чаем с калитками поговорим о вкусах и ингредиентах карельской кухни.

Организационные детали