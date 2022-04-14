Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму

Побывать в гостях у коренных карелов и познакомиться с памятниками деревянного зодчества

Индивидуальная
Колоритный быт, нетронутая природа и потрясающий контраст с городской жизнью — приглашаю вас погрузиться в мир карельской глубинки! Вы побываете в гостях у коренных карелов в деревне Кинерма: познакомитесь с песнями, сказками и обрядами этого края, выпьете чаю с калитками и подниметесь на колокольню.

А в итоге откроете для себя исконную Карелию — и конечно, полюбите ее.
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
Исконная Карелия: этнопутешествие в Кинерму
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Что вас ожидает

Путешествие в карельскую глубинку

Мы держим путь к исконным уголкам Карелии — туда, где дверь до сих пор не запирают на замок, а подпирают ее палкой. В пути сделаем несколько остановок в колоритных местах: поднимемся на площадку старинной часовни Рождества Пресвятой Богородицы и посетим поселок Ведлозеро 16 века. А еще в дороге вы научитесь говорить по-карельски «здравствуйте», «до свидания» и «как дела».

Аутентичная Кинерма

История этой деревни насчитывает более 250 лет, а население — всего 15 жителей. Вы увидите старинный резной деревянный иконостас, рассмотрите большие деревенские дома на тихих улочках и даже посетите один из них. Внутри обнаружите ткацкий станок и русскую печку, заглянете в сени, где расположился домашний музей, и проследите историю жителей дома с 17 века. А после сможете прогуляться с козами по окрестностям деревни.

Кухня, традиции и фольклор карелов

Вся наша поездка — погружения в мир карельских обычаев. Мы обсудим, кто такой патьвашка и почему перед свадьбой в доме невесты 2 дня плакали навзрыд. А еще я загадаю вам местные загадки, прочитаю отрывки из «Калевалы» и устрою мастер-класс по карельским танцам. А за чаем с калитками поговорим о вкусах и ингредиентах карельской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с водителем в зависимости от размера группы. Транспорт включен в стоимость.
  • Дополнительные расходы: вход в музейную зону — 200 руб., чай с калитками — 400 руб., обед (по желанию) — 1500 руб.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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