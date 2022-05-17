Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам

Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и заглянуть в музеи

Групповая
Карелия славится эпосом «Калевала», сказаниями и песнями.

В путешествии мы расскажем истории про знаменитые острова, Приладожские водопады и Кивач, мраморный каньон.

Вы побываете в доме-музее мастера резьбы по дереву, заглянете в Музей природы.

Сможете оценить красоту столицы и послушать звуки самого большого озера Европы — Ладоги.
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Вы можете выбрать конкретную гостиницу для проживания, мы постараемся обеспечить заселение именно в неё, если на момент бронирования будут свободные номера.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 08:00
Завершение: Петрозаводск, 17:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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