Карельские новогодние каникулы

Подарите себе и своей семье незабываемые новогодние каникулы, новых знакомых

4.7
3 отзыва
Подарите себе и своей семье незабываемые новогодние каникулы, новых знакомых и друзей, веселый праздник, общение с природой, свежий воздух и хорошее настроение на целый год! Зимняя сказка Карелии ждет вас!
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Карельские новогодние каникулы
Ближайшие даты:
02
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • познакомимся с достопримечательностями столицы Карелии – городом Петрозаводск;
  • побываем в гостях у настоящего карельского Деда Мороза Талви Укко;
  • посетим питомник арктических ездовых собак и северных оленей, при желании прокатимся на них по зимней карельской тайге;
  • полюбуемся на один из самых красивых водопадов Карелии – водопад Кивач;
  • отведаем блюда и напитки самобытной северной кухни.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск, резиденция Талви Укко

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. 

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

 На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес.

Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талви Укко.

Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату: катание на оленьей или собачьей упряжке.

Возвращение в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Петрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви УккоПетрозаводск, резиденция Талви Укко
2 день
Карельские забавы

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Какие же каникулы без приключений и забав!

Выезжаем в гости к гостеприимным карелам.

Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса.

Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы.

Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне.

Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон.

«ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра.

Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой.

А также игры, песни и хорошее настроение.

Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед.

Возвращение в Петрозаводск.

По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды".

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Карельские забавыКарельские забавыКарельские забавыКарельские забавыКарельские забавы
3 день
Свободный день, экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Экскурсии за доп.плату бронируются и оплачиваются вместе с туром.

1. Экскурсия "В гости к Хаски".

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

 Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. 

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей.

Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

2. Экскурсия в Рускеальский горный парк.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Чаепитие в кафе с карельскими пирогами.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

 В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно).

Поздний обед в кафе.

21:00 Возвращение в гостиницу.

3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу.

07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00.

Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем.

Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан.

Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье.

Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Продолжительность программы – до 15 часов.

Свободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выборСвободный день, экскурсии на выбор
4 день
Водопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъезд

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу: сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач – одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки. 

Карельская берёза – дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор.

Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в кафе.

Посещение рыбного магазина карельского фермера, который занимается выращиванием радужной форели более 20 лет, рыба обладает уникальными вкусовыми качествами, чему способствует экологическая чистота водоемов Карелии.

Карельская рыба и икра будет лучшим подарком из Карелии на семейном столе.

Переезд в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 17:00 ч.

Водопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездВодопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездВодопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъездВодопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
  • двухместный номер – 22 500 руб.;
  • двухместный номер (дети до 16 лет) – 22 200 руб.;
  • одноместный номер – 24 500 руб.;
  • дополнительное место (дети до 12 лет) – 17 500 руб.;
  • дети до 4-х лет без спального места – 8 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе: 4 завтрака. 3 обеда
  • Проживание в отеле "Карелия Спа" 4*
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия в резиденцию к ТалвиУкко
  • «ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом»
  • Этническая программа «Крууга»
  • Новогодний Start-in
  • Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки»
  • Посещение курорта "Марциальные Воды" + дегустация воды
  • Экскурсия в Центр Шунгита
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Транспортное обслуживание по Карелии
  • Входные билеты на экскурсии
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Экскурсия в Рускеальский горный парк (бронируется и оплачивается вместе с туром): взрослые – 4 000 руб школьники – 3 500 руб.
  • Взрослые – 4 000 руб
  • Школьники – 3 500 руб.
  • Вход на водопад Ахвенкоски – 250 руб. /чел.
  • Экскурсия в гости к Хаски (бронируется и оплачивается вместе с туром): взрослые – 5 500 руб. дети от 5 до 12 лет – 3 500 руб. дети до 5 лет – 1 500 руб.
  • Взрослые – 5 500 руб.
  • Дети от 5 до 12 лет – 3 500 руб.
  • Дети до 5 лет – 1 500 руб.
  • Экскурсия на остров Кижи (бронируется и оплачивается вместе с туром): взрослые – 6 500 руб. школьники – 6 300 руб.
  • Взрослые – 6 500 руб.
  • Школьники – 6 300 руб.
  • Катание на оленьей упряжке: дети до 12 лет – 1 500 руб. взрослые – 2 000 руб.
  • Дети до 12 лет – 1 500 руб.
  • Взрослые – 2 000 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м: дети до 12 лет – 1 500 руб. взрослые – 2 500 руб.
  • Взрослые – 2 500 руб.
  • Катание на собачьей упряжке 1500 м: дети до 12 лет – 2 500 руб. взрослые – 3 500 руб.
  • Дети до 12 лет – 2 500 руб.
  • Взрослые – 3 500 руб
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Как организована встреча?

В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на вокзал со стороны перрона. Встреча с поезда №18 (Москва – Петрозаводск).

Если туристы приезжают раньше – ожидание. Если туристы приезжают более поздними поездами, чем поезд №18 – трансфер за дополнительную плату.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какая погода в Петрозаводске?

Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
10 янв 2022
Всё очень понравилось, спасибо большое за Новогоднее путешествие в сказку.
М
22 июня 2022
Путешествие понравилось. Посмотрели все места, которые хотели Кижи, Соловки, Валаам. Продумано передвижение по маршруту., размещение. Единственная неприятность - обед на Валааме. Удивительно, что в таком месте так плохо кормят. После обеда пришлось искать место, где можно было бы поесть. С учётом раннего подъёма и позднего возвращения (вся еда сухой паёк)- этот обед должен был быть более съедобным и вкусным. Возможно так плохо кормили именно в этот день. И обилие народа в трапезной и обращение персонала - всё это тоже не очень было приятно. Может организаторам переместить обед в какое-либо кафе в Сортавала, а на Валааме спокойно гулять, а не толкаться в трапезной. А во всём остальном - просто замечательно
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!

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