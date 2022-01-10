Подарите себе и своей семье незабываемые новогодние каникулы, новых знакомых и друзей, веселый праздник, общение с природой, свежий воздух и хорошее настроение на целый год! Зимняя сказка Карелии ждет вас!

Программа тура по дням

1 день Петрозаводск, резиденция Талви Укко

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у 9 вагона поезда №18. Завтрак в кафе города. А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск. На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами. Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талви Укко – главному Деду Морозу Карелии! Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа, и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание – оно непременно сбудется! Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники – друзья и помощники Карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы. С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России. Главный Дед Мороз Карелии Талви Укко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично. Познакомимся с легендой о Талви Укко. Свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату: катание на оленьей или собачьей упряжке. Возвращение в Петрозаводск. Обед в кафе города. Размещение в гостинице. Свободное время.

2 день Карельские забавы

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Какие же каникулы без приключений и забав! Выезжаем в гости к гостеприимным карелам. Народные Уличные Гуляния и этническая программа «Крууга» познакомит Вас со старинными хороводами карел под национальную музыку – невероятное прикосновение к культуре древнего этноса. Вас ждут веселые конкурсы, хороводы, песни, пляски, да зимние забавы. Программа, которая зарядит своей энергией на весь год и не оставит никого равнодушным и стоящим в стороне. Новогодний Start-in – активная, увлекательная, спортивная программа, веселые эстафеты, креативные командные игры и шуточный марафон. «ЧУМовые посиделки с карельским Дедом Морозом» у жаркого костра. Вас ждет гостеприимный и радушный прием: 50 гр для сугреву и хорошего настроения, горячий чай с дымком и традиционной карельской выпечкой. А также игры, песни и хорошее настроение. Новогодний мастер-класс «От игрушки – до хлопушки» и горячий обед. Возвращение в Петрозаводск. По пути дегустация марциальной воды из трех источников у курорта "Марциальные воды". Возвращение в гостиницу. Свободное время.

3 день Свободный день, экскурсии на выбор

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы. Экскурсии за доп.плату бронируются и оплачиваются вместе с туром. 1. Экскурсия "В гости к Хаски". Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник – единственный в России питомник Чукотских Ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: Сибирский Хаски, Аляскинский Маламут, Таймырские ездовые, Самоедская собака. Знакомство с каюрами и ездовыми собаками. Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж. Задорно прокатитесь с Дедом морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км. Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» Вы соберете волшебную карту. А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов. А в Доме полярника у камина с живым огнем Вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции. Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера! Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами. Возвращение в гостиницу. 2. Экскурсия в Рускеальский горный парк. 09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км). Чаепитие в кафе с карельскими пирогами. Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера. Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др. Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии! Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии. В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски. В переводе с финского языка «Окунёвый порог». Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов». На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие». Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой. В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно). Поздний обед в кафе. 21:00 Возвращение в гостиницу. 3. Экскурсия на о.Кижи через Великую Губу. 07:00 Выезд из Петрозаводска, возвращение в Петрозаводск ориентировочно в 21:00. Вы совершите увлекательное путешествие по заснеженному Онежскому озеру на судне на воздушной подушке «Хивус-10», посетите обзорную экскурсию, во время которой вас ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня. После экскурсии мы приглашаем наших гостей отведать ароматный «кижский» чай с вкуснейшей карельской выпечкой и дополнительным рассказом об особенностях зимнего быта заонежан. Пока лед на Онежском озере еще не встал (ориентировочно до 1 февраля), у вас есть уникальная возможность посетить одно из самых живописных мест Карелии — Заонежье. Во время путешествия по Заонежью вы сделаете остановку в поселке Толвуя, единственном в мире месторождении шунгита — камня с уникальными лечебными свойствами; и у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием. Продолжительность программы – до 15 часов.

4 день Водопад Кивач, дендрарий, рыбный магазин, отъезд