Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня

Посмотреть все топовые места Карелии и насладиться красотой Севера

Устроить себе насыщенные и яркие выходные гораздо проще, чем кажется.

Мы подготовили для вас программу по самым знаменитым местам в Карелии: музею-заповеднику Кижи, горному парку Рускеала и острову Валаам.

Вам не придется ни о чем беспокоиться и стоять в длинных очередях за билетами — мы все сделаем за вас. Все экскурсии уже включены и позволяют сэкономить до 20%.

Вы увидите наследие ЮНЕСКО, насладитесь красотой северной природы и погуляете по заповедным тропинкам — и все это по очень выгодной и недорогой цене.
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи
На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 9:20
Завершение: Сортавала, вечер (поезда в 18:20 в Москву и в 18:45 в Санкт-Петербург)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14.000000000000002% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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