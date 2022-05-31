Устроить себе насыщенные и яркие выходные гораздо проще, чем кажется. Мы подготовили для вас программу по самым знаменитым местам в Карелии: музею-заповеднику Кижи, горному парку Рускеала и острову Валаам. Вам не придется ни о чем беспокоиться и стоять в длинных очередях за билетами — мы все сделаем за вас. Все экскурсии уже включены и позволяют сэкономить до 20%. Вы увидите наследие ЮНЕСКО, насладитесь красотой северной природы и погуляете по заповедным тропинкам — и все это по очень выгодной и недорогой цене.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

В случае неблагоприятных погодных условий (шторм и пр.) возможно изменение в программе. Если поступит сообщение от метеослужбы об отмене рейса на о. Кижи, мы предложим вам равноценную программу на замену или вернем стоимость транспортного и экскурсионного обслуживания на о. Кижи

На самом острове климат прохладнее, чем в городе. При выборе одежды стоит учесть, что вам предстоит переправа по озеру и длительное нахождение на открытом воздухе. Выбирайте для путешествия удобную обувь, в которой будет комфортно ходить у нас будет пешая экскурсия по острову.