Когда говорят о Карелии, в первую очередь обычно вспоминают горный парк «Рускеала» и столицу республики — Петрозаводск. Мы побываем и там, и там, и сможем сформировать наиболее полное представление о Карелии. Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов. В конце путешествия вы увидите настоящий паровоз, почти как из Хогвартса, и даже сможете на нем прокатиться.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.