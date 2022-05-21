От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня

Погулять по жерлу потухшего вулкана и полюбоваться узорами Мраморного каньона

Когда говорят о Карелии, в первую очередь обычно вспоминают горный парк «Рускеала» и столицу республики — Петрозаводск.

Мы побываем и там, и там, и сможем сформировать наиболее полное представление о Карелии.

Будем слушать карельские легенды, гулять по экотропам и живописным лесам, исследовать мраморные узоры рускеальских каньонов и наслаждаться звуками водопадов.

В конце путешествия вы увидите настоящий паровоз, почти как из Хогвартса, и даже сможете на нем прокатиться.
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
От Петрозаводска до Рускеалы: знаменитые места Карелии за 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, железнодорожный вокзал, 8:30
Завершение: Сортавала, железнодорожный вокзал, 18:40
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14.000000000000002% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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