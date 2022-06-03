Соловки: архитектура, природа, история

Прокатиться по Белому морю, посетить Соловецкий кремль и каменные лабиринты

Авторский тур
Соловецкие острова — музей-заповедник с драматичной историей, лучше узнать которую помогут рассказы местного жителя-экскурсовода.

Вы увидите монастыри, скиты и кремль, полюбуетесь сотнями озёр и бескрайними лугами.

Восхититесь гармоничным сочетанием рукотворных памятников и нетронутой природы и поразмышляете о жизни и человеческих судьбах.
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Соловки: архитектура, природа, история
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Необходимо иметь при себе один из следующих документов:
справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданные не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия;
справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия;
сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия на территорию сельского поселения «Соловецкое». Шесть месяцев исчисляются со дня второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате.

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Для пенсионеров действует скидка — 250 руб., для детей 4-14 лет — 2450 руб. Предусмотрены скидки при раннем бронировании.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 14:30
Завершение: Кемь, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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