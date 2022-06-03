Организационные детали

Необходимо иметь при себе один из следующих документов:

справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или справку с отрицательным результатом анализа на вирусные антигены COVID-19, выданные не ранее чем за три календарных дня до дня прибытия;

справку с положительным результатом теста на антитела IgG, выданную не ранее чем за два месяца до дня прибытия;

сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее чем за шесть месяцев до дня прибытия на территорию сельского поселения «Соловецкое». Шесть месяцев исчисляются со дня второй вакцинации, предусмотренной в указанном сертификате.

Возможно участие с детьми от 4 лет.

Для пенсионеров действует скидка — 250 руб., для детей 4-14 лет — 2450 руб. Предусмотрены скидки при раннем бронировании.