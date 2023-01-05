1 день

Центр по производству шунгита. Водопад Кивач. «Повенецкая лестница» Беломорско-Балтийского канала

Сбор группы у гостиницы «Питер Инн Петрозаводск» (пл. Гагарина, д. 1) ~ 09:00 (точное время сбора будет известно за 3-4 дня до заезда).

Отъезд на север Карелии к Белому морю (расстояние около 400 км).

Посещение центра по производству изделий из шунгита – уникального минерала, который добывается в Карелии.

Целебные свойства этого камня были известны уже более 300 лет назад, а во времена Петра Великого был издан указ, по которому каждому солдату было предписано носить кусочек шунгита в своем походном ранце.

Вы узнаете о его свойствах, попробуете вкусный карельский чай, а также отдохнете в шунгитовой пещере, чтобы организм зарядился живой энергией. Здесь можно приобрести продукцию из шунгита от производителя.

По пути экскурсия в заповедник Кивач, где вы полюбуетесь на самый известный в Карелии водопад, воспетый в русской поэзии как «северный богатырь».

Здесь же увидите настоящую карельскую березу – знаменитую «золушку» северных лесов, познакомитесь с коллекцией дендропарка и музеем Природы.

Переезд в поселок Повенец (22 км от Медвежьегорска).

Экскурсия к «Повенецкой лестнице» шлюзов Беломорско-Балтийского канала, где начинается водный путь, соединяющий Онежское озеро и Белое море.

Вы узнаете об истории строительства Беломорканала в 1931-1933 гг. – одной из многотрудных и грандиозных строек советской эпохи.

Обед.

Вечером приезд в туристический комплекс «Причал», расположенный в пос. Рабочеостровск на берегу Белого моря, 12 км от г. Кемь.

Размещение в номерах с удобствами.