Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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Волшебный Петрозаводск

Прогуляться по местам обитания сказок и карельских мифов с надежным проводником

Екатерина
Екатерина – Гид из Петрозаводска
Приготовьтесь увидеть совершенно другой Петрозаводск, заботливо созданный руками местных умельцев.

Вы погрузитесь в мир сказок, мифов и поверий, познакомитесь с котом учёным, зайдёте в гости к эльфам и гномам, встретите шаманку и других персонажей северного фольклора.

В «Доме куклы» узнаете, во что играли дети 100 лет назад, а еще откроете тонкости карельского чаепития.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 900810 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск

Что вас ожидает

Творческий центр «Маленькая страна»
В центре Петрозаводска мы внезапно переместимся в яркую страну, созданную из картона, клея и красок. Здесь вы познакомитесь с бытом мастеров из городов гномов и эльфов, осмотрите царство Кощея и избушку на курьих ножках, таинственные замки 🏰 и фантастические инсталляции. А с моей помощью узнаете, как должно выглядеть настоящее карельское чаепитие, и пополните коллекцию карельских баек и интересных историй. Дети непременно поверят в волшебство, а взрослые проникнутся приятной ностальгией.

Художественная галерея «Дом куклы»
В этом месте вы повстречаете и знакомых с детства сказочных героев, и более загадочных персонажей традиционных карельских поверий. Кикимора, домовой, водяной, русалка, подпольники, ригачник, дворовая, амбарник и шаманка — все существа поделятся своими секретами. Например, вы выясните, как сделать злых духов добрыми, кого стоит угощать яйцами на Пасху и кто может предсказать судьбу каждого из членов семьи. Каждый персонаж галереи обладает своим характером, а сама выставка поражает аутентичностью и достоверностью, поэтому не поддаться очарованию карельской сказки просто невозможно.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, но особенно — семьям с детьми.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсий, дополнительных расходов не предвидится.

Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск
Волшебный Петрозаводск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Меня зовут Екатерина, я с детства живу в Петрозаводске. С радостью покажу вам местные парки, озера, леса, музеи и галереи и помогу почувствовать себя в Карелии как дома. Я верю, что отдых здесь — это весело, красиво, интересно и уютно. Надеюсь, у меня получится вас в этом убедить.
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Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

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