Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Творческий центр «Маленькая страна»

В центре Петрозаводска мы внезапно переместимся в яркую страну, созданную из картона, клея и красок. Здесь вы познакомитесь с бытом мастеров из городов гномов и эльфов, осмотрите царство Кощея и избушку на курьих ножках, таинственные замки 🏰 и фантастические инсталляции. А с моей помощью узнаете, как должно выглядеть настоящее карельское чаепитие, и пополните коллекцию карельских баек и интересных историй. Дети непременно поверят в волшебство, а взрослые проникнутся приятной ностальгией.

Художественная галерея «Дом куклы»

В этом месте вы повстречаете и знакомых с детства сказочных героев, и более загадочных персонажей традиционных карельских поверий. Кикимора, домовой, водяной, русалка, подпольники, ригачник, дворовая, амбарник и шаманка — все существа поделятся своими секретами. Например, вы выясните, как сделать злых духов добрыми, кого стоит угощать яйцами на Пасху и кто может предсказать судьбу каждого из членов семьи. Каждый персонаж галереи обладает своим характером, а сама выставка поражает аутентичностью и достоверностью, поэтому не поддаться очарованию карельской сказки просто невозможно.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, но особенно — семьям с детьми.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 включены в стоимость экскурсий, дополнительных расходов не предвидится.