Мы придумали не просто путешествие в горы, а приключение, объединяющее сразу четыре стихии! Сначала будет «земля» — будем много ходить по Пятигорску и поднимемся на Машук.



Во второй день будет «огонь» — устроим посиделки возле костра с шашлыками и вином — и все это высоко в горах среди сказочных видов. Третий день — «воздух» — полетаем на парапланах в Чегемском ущелье. И четвертый день — «вода» — покатаемся на сапах по Былымскому озеру.