Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Мы придумали не просто путешествие в горы, а приключение, объединяющее сразу четыре стихии! Сначала будет «земля» — будем много ходить по Пятигорску и поднимемся на Машук.
Во второй день будет «огонь» — устроим посиделки возле костра с шашлыками и вином — и все это высоко в горах среди сказочных видов. Третий день — «воздух» — полетаем на парапланах в Чегемском ущелье. И четвертый день — «вода» — покатаемся на сапах по Былымскому озеру.
Во второй день будет «огонь» — устроим посиделки возле костра с шашлыками и вином — и все это высоко в горах среди сказочных видов. Третий день — «воздух» — полетаем на парапланах в Чегемском ущелье. И четвертый день — «вода» — покатаемся на сапах по Былымскому озеру.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ПятигорскЗавершение: Минеральные воды, аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Пятигорске
Провёл 54 экскурсии для 73 туристов
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!
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