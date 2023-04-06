Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер

Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом

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Ответы на вопросы
Мы придумали не просто путешествие в горы, а приключение, объединяющее сразу четыре стихии! Сначала будет «земля» — будем много ходить по Пятигорску и поднимемся на Машук.

Во второй день будет «огонь» — устроим посиделки возле костра с шашлыками и вином — и все это высоко в горах среди сказочных видов. Третий день — «воздух» — полетаем на парапланах в Чегемском ущелье. И четвертый день — «вода» — покатаемся на сапах по Былымскому озеру.
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Четыре стихии Кавказа: полеты, водные прогулки, треккинг и костер
Ближайшие даты:
16
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мая
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27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск
Завершение: Минеральные воды, аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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