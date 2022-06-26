Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)

Наш путь в Дагестан пролегает через 4 республики. Вы познакомитесь с Дагестаном - краем удивительной природы

Наш путь в Дагестан пролегает через 4 республики. Вы познакомитесь с Дагестаном — краем удивительной природы и древней культуры. Посетите древнюю крепость Нарын-Кала, тысячу лет защищавшую Дербент. О быте и культуре этого интересного региона узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А природные достопримечательности: бархан Сарыкум, Сулакский каньон поразят ваши сердца!
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)
Дагестан - страна гор (3 дня / 2 ночи)

Что вас ожидает 🤩

  • Мемориал памяти и славы
  • Грозный-Сити
  • Цветочный парк
  • Мечети «Сердце Чечни», «Сердце Матери», «Гордость мусульман»
  • Бархан Сарыкум
  • Крепость Нарын-кала
  • Джума-мечеть
  • «Девичьи бани»
  • Набережная Дербента
  • Ракетоносец-экраноплан «Лунь»
  • Чиркейское водохранилище
  • Верхняя смотровая площадка Сулакского каньона
  • Этнотуркомплекс Главрыба

Что вас ждет

Вы познакомитесь с Дагестаном — краем удивительной природы и древней культуры. Посетите древнюю крепость Нарын-Кала, тысячу лет защищавшую Дербент. О быте и культуре этого интересного региона узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А природные достопримечательности: бархан Сарыкум, Сулакский каньон поразят ваши сердца!
Наш путь в Дагестан пролегает через 4 республики. Историю ингушского народа Вы услышите на Мемориале памяти и славы. Большая экскурсионная программа будет проведена в Чечне.
Краткий маршрут: Пятигорск – Мемориал памяти и славы (г. Назрань) - Грозный – Аргун – бархан Сары-Кум – Дербент – Сулакский каньон – Шали - Пятигорск.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание в гостинице в г. Дербенте,
  • завтраки в гостинице,
  • транспортное и экскурсионное обслуживание,
  • страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет на смотровую площадку Грозный-Сити — 150 руб.,
  • посещение Бархана Сарыкум — 150 руб.,
  • входной билет в крепость Нарын-Кала — 150 руб.,
  • входной билет в Девичьи бани — 150 руб.,
  • катание на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу — 700 руб. (в зимний период — по погодным условиям),
  • обеды и ужины,
  • за одноместное размещение в номере отеля доплата 3000 руб.

01.07.22, 15.07.22, 29.07.22,12.08.22, 26.08.22, 09.09.22, 23.09.22…

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в г. Дербенте
  • Завтраки в гостинице
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Страховка
Что не входит
  • Входной билет на смотровую площадку Грозный-Сити – 150 руб.
  • Посещение Бархана Сарыкум - 150 руб.
  • Входной билет в крепость Нарын-Кала - 150 руб.
  • Входной билет в Девичьи бани - 150 руб.
  • Катание на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу — 700 руб. (в зимний период - по погодным условиям)
  • Обеды и ужины
  • За одноместное размещение в номере отеля доплата 3000 руб
Место начала и завершения?
Пятигорск, пр. Кирова, д. 23 (вход в парк Цветник)
Когда и сколько длится?
Когда: 01.07.22, 15.07.22, 29.07.22,12.08.22, 26.08.22, 09.09.22, 23.09.22…
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Краткий маршрут: Пятигорск – Мемориал памяти и славы (г. Назрань) - Грозный – Аргун – бархан Сары-Кум – Дербент – Сулакский каньон – Шали - Пятигорск.
  • Отправление из Пятигорска: в 05:00 ч. (в зимний период - 04:00 ч.)
  • Возвращение в Пятигорск: ориентировочно в 00:00 ч.
  • Доплаты:
  • 1)Входной билет на смотровую площадку Грозный-Сити – 150 руб.
  • 2)Посещение Бархана Сары-Кум - 150 руб.
  • 3)Входной билет в крепость Нарын-Кала - 150 руб.
  • 4)Входной билет в Девичьи бани - 150 руб.
  • 5)Катание на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу - 700 руб. (в зимний период по погодным условиям).
  • 6)Обеды и ужины.
  • 7)За одноместное размещение в номере отеля – 3000 руб.
  • 8)Обеды и ужины.
  • В стоимость тура входит:
  • Проживание в гостинице в г. Дербенте
  • Завтраки в гостинице
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Страховка.
  • Дополнительная информация:
  • 1)удобная обувь и одежда.
  • Для посещения мечетей необходимо иметь:
  • ЖЕНЩИНАМ:
  • 1)головной убор - лучше всего большой платок
  • 2)длинная юбка, скрывающая ноги.
  • МУЖЧИНАМ: брюки (шорты, бриджи запрещены)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

👥Групповые🚶Пешеходные🚌На автобусеГоры🏡ВыездныеЭкскурсии по Кавказу🧳Экскурсионные туры3-дневные🍀Природа и пейзажи🔭Обзорные

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Дигория - сказочный край Северной Осетии
12 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
Нет отзывов
Дигория - сказочный край Северной Осетии
Наш маршрут будет пролегать через обилие гор-великанов Кавказского хребта
18 500 за 1-4 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
5
16 отзывов
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
26 июня
29 июня
30 июня
1 июля
6 500 за 1-4 чел.
В Ингушетию - страну гор и башен
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
4.7
25 отзывов
В Ингушетию - страну гор и башен
Ингушетия - самая маленькая республика на юге России
13 июня
20 июня
27 июня
4 июля
2 700 за 1 человека
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
4.4
17 отзывов
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Вас ждет удивительная прогулка по ущелью Адыр-Су к Великой Горе Уллу-тау
19 июня
26 июня
3 июля
1 600 за 1 человека
Джилы-Су и регион КМВ «Кавказ за два дня»
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Машук
Нет отзывов
Джилы-Су и регион КМВ «Кавказ за два дня»
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье - рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы
Завтра
17 июня
24 июня
1 июля
от 12 800 за 1 человека
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
14 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен
Завтра
11 июня
12 июня
13 июня
от 2600024 700 за 1-6 чел.
Двухдневный тур в Дагестан
2 дня
Авторский тур
Виталий
Нет отзывов
Двухдневный тур в Дагестан
Вы увидите все прелести Дагестана, познакомитесь с местными традициями, пропитаетесь колоритом истории
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
20 000 за 1 человека
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Завтра
11 июня
12 июня
13 июня
от 15 000 за 1-5 чел.
Автобусный тур в Дагестан и Чечню из КМВ на 3 дня
3 дня
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
Антикефир
Нет отзывов
Автобусный тур в Дагестан и Чечню из КМВ на 3 дня
Большой тур по Кавказу! Грозный, Аргун, Шали, Дербент, Сулакский каньон
20 июня
27 июня
4 июля
11 июля
16 200 за 1 человека
Домбай: путь к вершинам Кавказа
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
1 отзыв
Домбай: путь к вершинам Кавказа
Впечатлиться величием гор, увидеть необычные скалы и побывать в заповеднике-зоопарке
11 июня
23 июня
24 июня
25 июня
от 13 200 за 1-3 чел.
В Домбай - по древнему Шелковому пути
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
5
1 отзыв
В Домбай - по древнему Шелковому пути
Незабываемое путешествие в край горцев, духозахватывающих пейзажей и старинных легенд
6 июля
7 июля
9 июля
10 июля
20 000 за 1-5 чел.
Великолепная гора Бештау
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Константин
4.8
5 отзывов
Великолепная гора Бештау
Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
15 июня
16 июня
20 июня
21 июня
от 1 500 за 1-20 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🧭
ТАМ