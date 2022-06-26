Что вас ждет

Вы познакомитесь с Дагестаном — краем удивительной природы и древней культуры. Посетите древнюю крепость Нарын-Кала, тысячу лет защищавшую Дербент. О быте и культуре этого интересного региона узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А природные достопримечательности: бархан Сарыкум, Сулакский каньон поразят ваши сердца!

Наш путь в Дагестан пролегает через 4 республики. Историю ингушского народа Вы услышите на Мемориале памяти и славы. Большая экскурсионная программа будет проведена в Чечне.

Краткий маршрут: Пятигорск – Мемориал памяти и славы (г. Назрань) - Грозный – Аргун – бархан Сары-Кум – Дербент – Сулакский каньон – Шали - Пятигорск.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

проживание в гостинице в г. Дербенте,

завтраки в гостинице,

транспортное и экскурсионное обслуживание,

страховка.

Туристы оплачивают самостоятельно: