Вы познакомитесь с Дагестаном — краем удивительной природы и древней культуры. Посетите древнюю крепость Нарын-Кала, тысячу лет защищавшую Дербент. О быте и культуре этого интересного региона узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А природные достопримечательности: бархан Сарыкум, Сулакский каньон поразят ваши сердца!
Наш путь в Дагестан пролегает через 4 республики. Историю ингушского народа Вы услышите на Мемориале памяти и славы. Большая экскурсионная программа будет проведена в Чечне.
Отправление из Пятигорска: в 05:00 ч. (в зимний период - 04:00 ч.)
Возвращение в Пятигорск: ориентировочно в 00:00 ч.
Доплаты:
1)Входной билет на смотровую площадку Грозный-Сити – 150 руб.
2)Посещение Бархана Сары-Кум - 150 руб.
3)Входной билет в крепость Нарын-Кала - 150 руб.
4)Входной билет в Девичьи бани - 150 руб.
5)Катание на скоростном катере по Чиркейскому водохранилищу - 700 руб. (в зимний период по погодным условиям).
6)Обеды и ужины.
7)За одноместное размещение в номере отеля – 3000 руб.
8)Обеды и ужины.
В стоимость тура входит:
Проживание в гостинице в г. Дербенте
Завтраки в гостинице
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Страховка.
Дополнительная информация:
1)удобная обувь и одежда.
Для посещения мечетей необходимо иметь:
ЖЕНЩИНАМ:
1)головной убор - лучше всего большой платок
2)длинная юбка, скрывающая ноги.
МУЖЧИНАМ: брюки (шорты, бриджи запрещены)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ИНТУР — ваш гид в Пятигорске
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