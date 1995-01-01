Чарующая красота и памятники древностиАрхыз сегодня — это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают на экскурсии 🧭 в Архыз летом и зимой, осенью и весной, с детьми и в одиночку, из Пятигорска и других городов и даже стран.

Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы X-XI веков, руины аланского городища. А несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом паломничества тысяч людей. Экскурсионная программа:В программу нашего экскурсионного тура в Архыз входит не только знакомство с древним городищем, подъём к Лику Спасителя, но и посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране. Экскурсия ⛳ рассчитана на один день.

А самые любознательные, активные и выносливые смогут добраться до знаменитых Софийских водопадов, которые проводятся отдельным маршрутом на внедорожниках.

Маршрут: Пятигорск — Древнеаланское Городище — Лик Христа Спасителя — Сао Ран — Пятигорск

Организационные детали: