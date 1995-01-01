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Древний город Архыз с посещением обсерватории

5
1 отзыв
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
В лесистых горах ⛰️ Западного Кавказа раскинулся веер неповторимо красивых 🤩 ущелий, уходящих к снежной гряде Главного Кавказского Хребта.

С заоблачных вершин и ледников стекают хрустальные ручейки и речки.

Они образуют реку Большой Зеленчук, который бурно несет к Кубани свои необыкновенные зелёно-голубые воды.

Простор, солнце ☀️, чистейший воздух, березы, сосны и конечно горы, горы поражающие воображение своей красотой!
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  • 👥Групповая
  • В горы
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13.5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Древний город Архыз с посещением обсерватории
Древний город Архыз с посещением обсерватории

Что вы увидите

  • Архыз
  • Древнее городище
  • Подъём к Лику Спасителя
  • Посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН)
Чарующая красота и памятники древностиАрхыз сегодня — это быстро развивающийся центр туризма. Тысячи людей разных возрастов и интересов приезжают на экскурсии 🧭 в Архыз летом и зимой, осенью и весной, с детьми и в одиночку, из Пятигорска и других городов и даже стран.
Архыз славится не только своей чарующей красотой, но и уникальным историко-археологическим комплексом, где сохранились древние могильники, христианские храмы X-XI веков, руины аланского городища. А несколько лет назад в труднодоступных скалах Нижнего Архыза был обнаружен Лик Спасителя, который стал местом паломничества тысяч людей. Экскурсионная программа:В программу нашего экскурсионного тура в Архыз входит не только знакомство с древним городищем, подъём к Лику Спасителя, но и посещение Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). В настоящее время САО РАН является крупнейшим центром наземных астрономических наблюдений в стране. Экскурсия ⛳ рассчитана на один день.
А самые любознательные, активные и выносливые смогут добраться до знаменитых Софийских водопадов, которые проводятся отдельным маршрутом на внедорожниках.
Маршрут: Пятигорск — Древнеаланское Городище — Лик Христа Спасителя — Сао Ран — Пятигорск

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобную обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
  • В стоимость экскурсии не входит экологический сбор и входной билет 🎫 в обсерваторию (400 рублей на человека)
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • 400 руб. допрасходы (экологический сбор на территории городища и Обсерватория)
  • Питание.
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Древний город Архыз с посещением обсерватории
Древний город Архыз с посещением обсерватории
Древний город Архыз с посещением обсерватории
Древний город Архыз с посещением обсерватории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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1 отзыв оставили туристы

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