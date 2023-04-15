Именно в Пятигорске трагически оборвалась жизнь Лермонтова. В компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь через живописный Машукский лес к месту дуэли. Аудиоспектакль познакомит вас с событиями, повлёкшими гибель поэта, а также напомнит о второй дуэли — Печорина из «Героя нашего времени». А гид дополнит погружение в историю интересными фактами.

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Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Вместе со знаменитыми артистами мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о реальных событиях, происходивших накануне роковой дуэли и после неё. К тому же вы услышите отрывок из аудиоспектакля «Герой нашего времени», а именно сцену дуэли Грушницкого и Печорина. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые в полной мере раскроют образ поэта и людей из его окружения.

Наш маршрут

Мы прогуляемся по Машукскому лесу, который был свидетелем трагических событий. Вместе попробуем найти настоящее место дуэли и даже проведём следственный эксперимент. За это время мы пройдём 6000 шагов по живописному маршруту, который в разную погоду играет новыми красками. А закончим прогулку возле знаменитого озера Провал, откуда можно самостоятельно добраться в любую точку города.

Во время экскурсии вы узнаете:

в чём особенности памятника на месте дуэли Лермонтова,

каковы были причины дуэли (на основании показаний свидетелей),

где же находится настоящее места дуэли,

как сложились обстоятельства ссылки поэта,

и многое другое!

Организационные детали