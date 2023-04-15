Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль

Пройти по последнему пути Лермонтова через Перкальский заповедник

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Именно в Пятигорске трагически оборвалась жизнь Лермонтова.

В компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь через живописный Машукский лес к месту дуэли.

Аудиоспектакль познакомит вас с событиями, повлёкшими гибель поэта, а также напомнит о второй дуэли — Печорина из «Героя нашего времени». А гид дополнит погружение в историю интересными фактами.
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
Две дуэли: групповая экскурсия + аудиоспектакль
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Необычный формат

Вместе со знаменитыми артистами мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о реальных событиях, происходивших накануне роковой дуэли и после неё. К тому же вы услышите отрывок из аудиоспектакля «Герой нашего времени», а именно сцену дуэли Грушницкого и Печорина. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые в полной мере раскроют образ поэта и людей из его окружения.

Наш маршрут

Мы прогуляемся по Машукскому лесу, который был свидетелем трагических событий. Вместе попробуем найти настоящее место дуэли и даже проведём следственный эксперимент. За это время мы пройдём 6000 шагов по живописному маршруту, который в разную погоду играет новыми красками. А закончим прогулку возле знаменитого озера Провал, откуда можно самостоятельно добраться в любую точку города.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • в чём особенности памятника на месте дуэли Лермонтова,
  • каковы были причины дуэли (на основании показаний свидетелей),
  • где же находится настоящее места дуэли,
  • как сложились обстоятельства ссылки поэта,
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
  • Рекомендованный возраст детей — 14+
  • Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. наш путь частично проходит по лесной тропе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника «Место дуэли Лермонтова»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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