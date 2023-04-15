Пройти по последнему пути Лермонтова через Перкальский заповедник
В компании гида и в специальных наушниках вы прогуляетесь через живописный Машукский лес к месту дуэли.
Аудиоспектакль познакомит вас с событиями, повлёкшими гибель поэта, а также напомнит о второй дуэли — Печорина из «Героя нашего времени». А гид дополнит погружение в историю интересными фактами.
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Описание
Что вас ожидает
Необычный формат
Вместе со знаменитыми артистами мы записали для вас аудиорассказ, который повествует о реальных событиях, происходивших накануне роковой дуэли и после неё. К тому же вы услышите отрывок из аудиоспектакля «Герой нашего времени», а именно сцену дуэли Грушницкого и Печорина. А опытный гид дополнит экскурсию любопытными деталями, которые в полной мере раскроют образ поэта и людей из его окружения.
Наш маршрут
Мы прогуляемся по Машукскому лесу, который был свидетелем трагических событий. Вместе попробуем найти настоящее место дуэли и даже проведём следственный эксперимент. За это время мы пройдём 6000 шагов по живописному маршруту, который в разную погоду играет новыми красками. А закончим прогулку возле знаменитого озера Провал, откуда можно самостоятельно добраться в любую точку города.
Во время экскурсии вы узнаете:
- в чём особенности памятника на месте дуэли Лермонтова,
- каковы были причины дуэли (на основании показаний свидетелей),
- где же находится настоящее места дуэли,
- как сложились обстоятельства ссылки поэта,
- и многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы выдадим вам специальные наушники и будем сопровождать вас
- Рекомендованный возраст детей — 14+
- Экскурсия не подходит маломобильным людям, т. к. наш путь частично проходит по лесной тропе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника «Место дуэли Лермонтова»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.