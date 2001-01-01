  1. Россия
  2. Экскурсии

Джейрах — древняя страна башен

Виктория К.
Виктория К. – Гид из Пятигорска
Республика Ингушетия — страна башен.

В её горной части расположены десятки средневековых замков уникальной архитектуры, древний христианский храм Тхаба-Ерды, всесезонный курорт Армхи, природный и исторический заповедник Эрзи.

Республика Ингушетия полна загадок и тайн.

Приглашаю вас отправиться с нами туда и открыть для себя новые страницы истории 📖 России и Кавказа, кавказских народов.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 2 300 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Джейрах — древняя страна башен
Джейрах — древняя страна башен

Что вы увидите

  • Джейрахское ущелье
  • Перевал Цей-Лоам
  • Виды на горы Казбек и Шан
  • Башенные комплексы Эгикал, Таргим, Хамхи, Вовнушки
  • Раннехристианский храм Тхаба-Ерды
  • Курорт Армхи
  • Долина реки Асса
  • Магас
Что вы узнаете:Почему именно здесь, высоко в горах ⛰️, недалеко от величавой горы Казбек, на Северном Кавказе появились такие мощные каменные замки 🏰, рассчитанные на долгую оборону в случае осады? Почему боевые башни, охраняющие замки, построены по одному стандарту, безупречны и выверены при строительстве с удивительной математической точностью? Какими предметами пользовались мастера при строительстве? Откуда у боевых башен такая форма и ступенчато-пирамидальные крыши? Кто такие дзурдзуки? Какие верования были у местных жителей, строителей башен, в древние времена?Наземные склепы и раннехристианские храмыЗдесь проходил Великий Шелковый путь и за башнями по долинам Джейрахского и Ассиновского ущелий видны древние сельскохозяйственные насыпные террасы. Здесь наземные склепы соседствуют с раннехристианским храмом, построенным, вероятно, во времена царицы Тамар. Здесь дзурдзуки прятали юного грузинского царя Фарнаваза от наместника Александра Македонского, жестокого тирана Аза. Мужчины носили кольчуги шлемы, а девушки красные колпаки курхарсы — с одним рогом, похожие на фригийские колпаки. Экскурсионная программа:• Мы выезжаем из городов КМВ в 06:00;
  • Едем через Владикавказ, Ларс в Джейрахское ущелье. Посещаем всесезонный курорт Армхи с канатной дорогой;
  • Делаем остановку на перевале Цей-Лоам, откуда открывается панорама на Главный Кавказский хребет, горы Казбек и Шан;
  • Затем отправляемся в природный и историко-культурный заповедник Эрзи к средневековому замковому комплексу Эгикал с боевыми, полубоевыми и жилыми башнями, наземными склепами;
  • Вы увидите так же раннехристианский храм Тхаба Ерды (Храм тысячи святых), Вовнушки — боевой башенный комплекс, замковые комплексы Таргим и Хамхи.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Экскурсант должен взять с собой паспорт. Для детей необходимо взять свидетельство о рождении.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Экосбор (100 руб. )
  • Обед
  • Канатные дороги.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 По договорённости
Джейрах — древняя страна башен
Джейрах — древняя страна башен
Джейрах — древняя страна башен
Джейрах — древняя страна башен

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория К.
Виктория К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Виктория К. проводит ещё 1 экскурсию

Домбай — Теберда
1 200
12 часов
Домбай — Теберда
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
57 отзывов
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
3 200
4.5 часов
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
55 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 1 300
3 часа
Восхождение на пятиглавую Бештау
42 отзыва
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
От 7 000
10 часов
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
37 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
26 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
7 800
8 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
23 отзыва
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем