Что вы узнаете:Почему именно здесь, высоко в горах ⛰️, недалеко от величавой горы Казбек, на Северном Кавказе появились такие мощные каменные замки 🏰, рассчитанные на долгую оборону в случае осады? Почему боевые башни, охраняющие замки, построены по одному стандарту, безупречны и выверены при строительстве с удивительной математической точностью? Какими предметами пользовались мастера при строительстве? Откуда у боевых башен такая форма и ступенчато-пирамидальные крыши? Кто такие дзурдзуки? Какие верования были у местных жителей, строителей башен, в древние времена?Наземные склепы и раннехристианские храмыЗдесь проходил Великий Шелковый путь и за башнями по долинам Джейрахского и Ассиновского ущелий видны древние сельскохозяйственные насыпные террасы. Здесь наземные склепы соседствуют с раннехристианским храмом, построенным, вероятно, во времена царицы Тамар. Здесь дзурдзуки прятали юного грузинского царя Фарнаваза от наместника Александра Македонского, жестокого тирана Аза. Мужчины носили кольчуги шлемы, а девушки красные колпаки курхарсы — с одним рогом, похожие на фригийские колпаки. Экскурсионная программа:• Мы выезжаем из городов КМВ в 06:00;

Едем через Владикавказ, Ларс в Джейрахское ущелье. Посещаем всесезонный курорт Армхи с канатной дорогой;

Делаем остановку на перевале Цей-Лоам, откуда открывается панорама на Главный Кавказский хребет, горы Казбек и Шан;

Затем отправляемся в природный и историко-культурный заповедник Эрзи к средневековому замковому комплексу Эгикал с боевыми, полубоевыми и жилыми башнями, наземными склепами;

Вы увидите так же раннехристианский храм Тхаба Ерды (Храм тысячи святых), Вовнушки — боевой башенный комплекс, замковые комплексы Таргим и Хамхи.

Организационные детали: