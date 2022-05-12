ежедневно в 08:00

Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру

Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память

Мини-группа
Чтобы насладиться красотой Кабардино-Балкарии, не хватит и всей жизни, но что делать, если в запасе только день? На комфортабельном джипе мы проедем по самым завораживающим местам Верхнего Чегема.

Вы сможете выпить чашечку кофе на берегу озера, искупаться под водопадом, полетать на параплане — и запечатлеть это приключение с помощью фотографа.
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Бирюзовая сказка

Первая остановка — озеро Гижгит. Вы узнаете, почему это красивое горное озеро имеет такой необычный цвет, и сделаете яркие фотографии у скалистого берега. Мы с наслаждением выпьем кофе в беседке у озера и поедем дальше.

Купание под водопадом

Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров. Проедем заброшенное село и спустимся к прекрасной реке Чегем. Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров. Сделаем фотографии и искупаемся под водопадом.

Полет на параплане

На обратном пути заедем в красивый заброшенный альплагерь «‎Башиль». Посетим запоминающиеся солнечные могильники в посёлке Эль-Тюбю. Напоследок отправимся в парк экстремальных развлечений Fly Chegem, где вы сможете полетать на параплане. Вот и пришло время возвращаться в Пятигорск — через освежающие Чегемские водопады.

Организационные детали

В стоимость включены питание, снаряжение, работа гида и профессионального фотографа, который сделает вам красивые портреты.
Встретим и проводим в аэропорт.

Расписание:

7:00 выезд из Пятигорска
8:00 озеро Гижгит
9:00 перевал Актопрак
10:30 FlyChegem и парапланы
12:00 Абай-Су
13:30 альплагерь «Чегем» и «Башиль»
14:30 прогулка по руинам села Эль-Тюбю
15:00 FlyChegem и парапланы
16:30 Чегемские водопады
19:00 Пятигорск

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у автовокзала Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 08:00

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