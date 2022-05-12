ежедневно в 08:00

Первая остановка — озеро Гижгит. Вы узнаете, почему это красивое горное озеро имеет такой необычный цвет, и сделаете яркие фотографии у скалистого берега. Мы с наслаждением выпьем кофе в беседке у озера и поедем дальше.
Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров. Проедем заброшенное село и спустимся к прекрасной реке Чегем. Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров. Сделаем фотографии и искупаемся под водопадом.
На обратном пути заедем в красивый заброшенный альплагерь «Башиль». Посетим запоминающиеся солнечные могильники в посёлке Эль-Тюбю. Напоследок отправимся в парк экстремальных развлечений Fly Chegem, где вы сможете полетать на параплане. Вот и пришло время возвращаться в Пятигорск — через освежающие Чегемские водопады.
В стоимость включены питание, снаряжение, работа гида и профессионального фотографа, который сделает вам красивые портреты.
Встретим и проводим в аэропорт.
7:00 выезд из Пятигорска
8:00 озеро Гижгит
9:00 перевал Актопрак
10:30 FlyChegem и парапланы
12:00 Абай-Су
13:30 альплагерь «Чегем» и «Башиль»
14:30 прогулка по руинам села Эль-Тюбю
15:00 FlyChegem и парапланы
16:30 Чегемские водопады
19:00 Пятигорск