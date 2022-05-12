ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Бирюзовая сказка

Первая остановка — озеро Гижгит. Вы узнаете, почему это красивое горное озеро имеет такой необычный цвет, и сделаете яркие фотографии у скалистого берега. Мы с наслаждением выпьем кофе в беседке у озера и поедем дальше.

Купание под водопадом

Переезжая через горный перевал Актопрак, посмотрим на озеро с высоты 2100 метров. Проедем заброшенное село и спустимся к прекрасной реке Чегем. Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров. Сделаем фотографии и искупаемся под водопадом.

Полет на параплане

На обратном пути заедем в красивый заброшенный альплагерь «‎Башиль». Посетим запоминающиеся солнечные могильники в посёлке Эль-Тюбю. Напоследок отправимся в парк экстремальных развлечений Fly Chegem, где вы сможете полетать на параплане. Вот и пришло время возвращаться в Пятигорск — через освежающие Чегемские водопады.

Организационные детали

В стоимость включены питание, снаряжение, работа гида и профессионального фотографа, который сделает вам красивые портреты.

Встретим и проводим в аэропорт.

Расписание:

7:00 выезд из Пятигорска

8:00 озеро Гижгит

9:00 перевал Актопрак

10:30 FlyChegem и парапланы

12:00 Абай-Су

13:30 альплагерь «Чегем» и «Башиль»

14:30 прогулка по руинам села Эль-Тюбю

15:00 FlyChegem и парапланы

16:30 Чегемские водопады

19:00 Пятигорск